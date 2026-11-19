Lamborghini Temerario Spyder

Présentée le 19 novembre 2026, la Lamborghini Temerario Spyder reprend la mécanique hybride rechargeable du coupé, mais inaugure une solution totalement inédite chez Lamborghini : un toit rigide escamotable électriquement.

Un changement qui dépasse la simple question esthétique. La marque italienne veut conserver les performances de son nouveau supercar tout en offrant une expérience de conduite différente. Le tout avec un V8 biturbo qui accepte de prendre 10 000 tr/min. Une mécanique qui n’a décidément pas grand-chose d’un moteur hybride conventionnel.

Un toit rigide, une première chez Lamborghini

Jusqu’ici, les versions découvrables de Lamborghini faisaient appel à des capotes en toile. La Temerario Spyder change donc les habitudes de la maison italienne avec un hard-top entièrement automatisé. Dix actionneurs électriques assurent les mouvements du mécanisme, avec une ouverture ou une fermeture réalisée en seulement 17 secondes.

L’opération reste possible jusqu’à 50 km/h. Pas besoin de s’arrêter sur le bas-côté pour profiter d’un rayon de soleil.

La particularité de cette installation se trouve surtout dans son rangement. Une fois replié, le toit vient se positionner verticalement derrière l’habitacle, plutôt que de s’allonger horizontalement dans un compartiment arrière. Lamborghini explique que cette disposition permet de mieux maîtriser le centre de gravité lorsque la voiture roule à ciel ouvert.

Le constructeur a également intégré une lunette arrière à commande électrique. Elle permet de moduler les entrées d’air, mais aussi de choisir la quantité de sonorité mécanique qui pénètre dans l’habitacle. Une fonction particulièrement intéressante avec le V8 installé derrière les occupants.

Cette architecture impose naturellement quelques adaptations. Le châssis aluminium a été renforcé pour compenser la disparition de la structure supérieure du coupé. La Temerario Spyder affiche une masse à sec de 1 805 kg, soit 115 kg supplémentaires par rapport à la version fermée.

Le poids reste un sujet sensible pour une voiture de cette catégorie. Lamborghini tente de limiter les conséquences de cette transformation avec une structure optimisée et un travail spécifique sur les éléments de carrosserie.

Lamborghini Temerario Spyder

Le V8 de 800 ch n’a rien perdu de son caractère

C’est probablement la partie la plus intéressante de cette nouveauté. Alors que de nombreux constructeurs profitent de l’électrification pour privilégier des motorisations plus discrètes, Lamborghini conserve une mécanique particulièrement expressive.

La Temerario Spyder reprend le V8 biturbo de 4,0 litres associé à trois moteurs électriques. Le bloc thermique développe à lui seul 800 ch et peut atteindre 10 000 tr/min en utilisation normale. Avec le Launch Control, le régime maximal grimpe même à 10 250 tr/min.

Une valeur remarquable pour un moteur suralimenté destiné à une voiture de série.

L’architecture hybride rechargeable associe un moteur électrique au V8 et à la transmission arrière, tandis que deux autres machines électriques prennent place sur le train avant. La voiture dispose donc d’une transmission intégrale électrique, avec une boîte robotisée à double embrayage comptant huit rapports.

La puissance cumulée atteint 920 ch. Le couple maximal annoncé pour l’ensemble du système est de 800 Nm selon les données communiquées par Lamborghini.

La batterie de 3,8 kWh prend place dans le tunnel central. Elle permet notamment de circuler en mode électrique, mais cette Temerario n’a évidemment pas vocation à devenir une sportive silencieuse destinée aux déplacements quotidiens. Le système électrique participe surtout aux performances et à la gestion de la motricité.

Lamborghini Temerario Spyder

2,8 secondes pour atteindre 100 km/h, même sans toit

La transformation en Spyder entraîne une légère dégradation des accélérations. La Temerario découvrable réclame 2,8 secondes pour atteindre 100 km/h, contre 2,7 secondes pour le coupé selon les données de référence de Lamborghini.

La vitesse maximale reste identique : 343 km/h.

La différence est suffisamment faible pour ne pas bouleverser le positionnement de cette version. La Temerario Spyder conserve une fiche technique capable de rivaliser avec les références les plus sérieuses du segment.

Elle vient surtout compléter une gamme où Lamborghini a choisi de faire cohabiter hybridation et moteurs thermiques à forte personnalité. La Revuelto utilise déjà un V12 atmosphérique associé à trois moteurs électriques, tandis que la Temerario adopte une approche différente avec son V8 biturbo.

Cette dernière remplace l’Huracán dans la gamme. Elle doit donc assurer la relève d’un modèle qui avait largement contribué au succès commercial de Lamborghini pendant plus d’une décennie.

Lamborghini Temerario Spyder

Le plaisir de rouler découvert sans sacrifier le confort

Une supercar découvrable de plus de 900 ch n’est pas nécessairement synonyme de compromis sur les longs trajets. Lamborghini a travaillé sur plusieurs éléments pour rendre la Temerario Spyder plus agréable lorsque les températures baissent ou que la route se dégrade.

Les sièges intègrent notamment un système de chauffage de la nuque et des épaules à trois niveaux. La suspension adaptative bénéficie également de réglages spécifiques, avec l’objectif de préserver la précision de conduite tout en améliorant le filtrage des irrégularités.

Le pack Alleggerita s’adresse à ceux qui privilégient une approche plus radicale. Grâce à différents éléments en carbone, il permet de retirer jusqu’à 22 kg. Une option qui ne transforme pas la Spyder en voiture légère, mais qui permet de compenser une partie du surpoids lié à son architecture découvrable.

La sonorité reste évidemment au centre de l’expérience. Lamborghini propose notamment une ligne d’échappement en titane développée avec Akrapovič. Un équipement qui devrait séduire les clients pour lesquels le passage au moteur hybride ne doit surtout pas signifier la disparition des sensations mécaniques.

Lamborghini Temerario Spyder

Un tarif qui devrait dépasser les 400 000 euros

Lamborghini n’a pas encore communiqué officiellement le prix français de cette nouvelle déclinaison. Les premières estimations évoquent un tarif situé autour de 400 000 euros, avant les éventuelles personnalisations.

Le programme Ad Personam permettra évidemment de faire grimper la facture. Avec les nombreuses possibilités de teintes, de finitions et d’équipements spécifiques, les clients pourront configurer une Temerario Spyder très éloignée des exemplaires de présentation.

Reste une question intéressante : jusqu’où cette nouvelle génération de supercars hybrides peut-elle aller dans la recherche de performances sans perdre ce qui faisait leur intérêt ?

Avec la Temerario Spyder, Lamborghini apporte une réponse assez particulière. L’électrification est bien présente, la puissance dépasse les 900 ch et la transmission intégrale fait appel à plusieurs machines électriques. Mais le constructeur continue de miser sur un V8 capable de hurler à des régimes que peu de moteurs suralimentés peuvent atteindre.

Le toit rigide ajoute une touche de sophistication à l’ensemble. Et lorsque les dix actionneurs auront terminé leur travail, il restera surtout à profiter de ce V8 à ciel ouvert. C’est probablement là que cette nouvelle Lamborghini prendra toute sa dimension.

Lamborghini Temerario Spyder

Lamborghini Temerario Spyder

Lamborghini Temerario Spyder

Lamborghini Temerario Spyder

Lamborghini Temerario Spyder