Leapmotor B10 : produit en Espagne, il devient beaucoup moins cher grâce à l’Éco-score

Leapmotor B10

Il aura finalement suffi de quelques centaines de kilomètres pour changer la situation commerciale du Leapmotor B10. Jusqu’ici importé de Chine, le SUV électrique est désormais assemblé dans l’usine Stellantis de Saragosse, en Espagne. Un changement qui ne concerne pas seulement son passeport industriel : il lui ouvre les portes de l’Éco-score français et, avec lui, de nouvelles aides financières. Son prix peut ainsi descendre à 25 750 euros, une somme qui commence à rendre les SUV électriques européens nettement moins confortables face à cette nouvelle concurrence.

Le passeport européen du B10 vaut bien quelques milliers d’euros

La production espagnole du B10 a débuté le 16 octobre dans l’usine de Saragosse. Un site qui connaît déjà parfaitement les petites voitures du groupe, puisqu’il assemble notamment les Opel Corsa, Peugeot 208 et Lancia Ypsilon. L’arrivée du SUV chinois sur ces lignes marque un changement d’échelle pour le partenariat entre les deux constructeurs.

Ce choix industriel a une conséquence immédiate en France : le B10 vient d’obtenir l’Éco-score, indispensable pour accéder aux dispositifs d’aides concernés. Le modèle peut désormais prétendre à une prime CEE comprise entre 3 650 et 7 000 euros selon les ressources du ménage et les conditions applicables, de quoi sérieusement changer la donne au moment de la signature.

Il y a quelque chose d’assez révélateur dans cette situation. Une voiture conçue par un constructeur chinois peut désormais profiter des aides françaises dès lors que sa fabrication européenne satisfait aux critères environnementaux retenus. La nationalité de la marque ne suffit donc plus à déterminer la compétitivité d’un modèle sur notre marché.

Pour Stellantis, l’opération est également intéressante : ses installations industrielles accueillent un nouveau véhicule sans qu’il soit nécessaire de développer une gamme entièrement nouvelle sous l’une de ses marques historiques.

Leapmotor B10

À 25 750 euros, le B10 change de catégorie tarifaire

C’est évidemment sur l’étiquette que cette évolution risque de se faire le plus remarquer. Le Leapmotor B10 Life Pro est annoncé à 29 400 euros avant déduction de la prime CEE minimale de 3 650 euros. Une fois celle-ci appliquée, le prix tombe à 25 750 euros.

Les ménages remplissant les conditions pour obtenir les 7 000 euros d’aide peuvent même envisager un coût d’acquisition encore inférieur. Attention toutefois, il s’agit bien d’un montant conditionné aux ressources et non d’une réduction accordée automatiquement à tous les acheteurs.

La proposition est assez inhabituelle pour un SUV de 4,51 mètres. À ce niveau de prix, le B10 vient regarder du côté de modèles électriques beaucoup plus petits, comme le Peugeot E-2008 ou certains SUV urbains. Il se rapproche pourtant davantage du Renault Scenic E-Tech et du Skoda Elroq par son gabarit.

C’est précisément ce décalage entre dimensions et tarif qui constitue son principal argument. Le Scenic joue davantage la carte de l’autonomie et des longs déplacements, tandis que le Skoda Elroq mise sur une présentation plus conventionnelle et une gamme européenne bien installée. Leapmotor préfère attaquer directement le budget.

Le constructeur annonce une LOA à partir de 280 euros par mois sur 48 mois et 40 000 kilomètres, avec la prime de 3 650 euros intégrée.

Une petite évolution technique qui tombe au bon moment

La fabrication espagnole accompagne également quelques modifications : la version Life Pro voit son autonomie WLTP progresser à 400 km, tandis que la ProMax revendique désormais 450 km, contre 434 km auparavant. Cette dernière reçoit une batterie dont la capacité passe de 67,1 à 68,7 kWh.

Ce ne sont pas des transformations spectaculaires, mais elles permettent au B10 de corriger progressivement certains de ses points faibles.

Leapmotor ajoute également un essuie-glace arrière, un équipement qui manquait sur les premiers exemplaires, ainsi que trois nouvelles couleurs : Vert Jade, Bleu Abysse et Gris Graphite.

La concurrence chinoise n’a plus besoin d’importer toutes ses voitures

Le cas du B10 pourrait surtout annoncer une évolution plus profonde. Quelques jours après le démarrage de sa production, Leapmotor a également confirmé l’arrivée du B05 sur les chaînes de Saragosse. Deux modèles produits en Espagne, avec la possibilité d’étendre progressivement cette organisation à d’autres véhicules. Voilà qui pourrait sérieusement augmenter la facilité de diffusion de la marque en Europe dans les années à venir.

Le B10 conserve naturellement des questions à résoudre, notamment sur sa notoriété, la valeur de revente et la confiance dans le réseau après-vente. Ce sont des éléments que quelques milliers d’euros d’aide ne suffisent pas forcément à faire oublier.

Mais à 25 750 euros pour un SUV électrique de cette taille, la discussion devient différente. Leapmotor va logiquement parvenir à imposer ce modèle dans le top 100 des ventes en France, en complément de la petite T03.