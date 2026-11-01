ABT RS5-R : la nouvelle Audi RS 5 passe à 720 ch, mais reste un sacré morceau

ABT RS5-R

Il fallait bien qu’ABT s’intéresse à la nouvelle Audi RS 5. Le préparateur allemand vient de dévoiler sa première interprétation de la sportive hybride rechargeable, avec une recette assez classique dans son approche : davantage de puissance, une carrosserie nettement plus démonstrative et un châssis revu pour tenter de faire oublier les kilos supplémentaires. Baptisée ABT RS5-R, cette déclinaison ne manque pas de caractère, même si sa transformation mécanique reste finalement assez mesurée au regard de son positionnement.

Car la nouvelle RS 5 a changé de philosophie. Avec sa motorisation hybride rechargeable, elle développe déjà 639 ch en configuration d’origine. Une puissance impressionnante, mais qui s’accompagne d’une prise de poids considérable par rapport à l’ancienne génération. C’est précisément ce qui rend cette préparation intéressante : ABT doit composer avec une sportive devenue particulièrement lourde, plutôt que de travailler sur une base légère et exclusivement thermique.

720 ch sous le capot, sans toucher à la partie électrique

Le préparateur de Kempten a choisi de concentrer ses efforts sur le V6 2.9 TFSI biturbo. Ce moteur essence développe initialement 510 ch et 600 Nm de couple. Après passage entre les mains des ingénieurs d’ABT, il atteint 591 ch et 680 Nm.

La partie électrique reste strictement identique. Le moteur électrique conserve donc ses caractéristiques d’origine, mais la puissance cumulée du système hybride grimpe à 720 ch, contre 639 ch pour l’Audi RS 5 de série. Le couple maximal passe quant à lui de 825 à 905 Nm.

Le gain atteint 81 ch et 80 Nm. C’est appréciable, même si l’on aurait pu attendre une préparation plus radicale pour une déclinaison portant le célèbre badge RS5-R. À titre de comparaison, l’ancienne Audi RS 5 développait 450 ch avec son V6 biturbo, avant de passer à 480 ch sur certaines évolutions. La nouvelle génération a donc déjà franchi un sérieux cap en matière de puissance.

ABT ne communique toutefois pas de nouveau chrono sur le 0 à 100 km/h. La RS 5 d’origine réalise cet exercice en 3,6 secondes, avec une vitesse maximale pouvant atteindre 285 km/h grâce au pack Audi Sport. Le préparateur précise que la vitesse de pointe reste inchangée après sa transformation.

Un détail mérite également d’être souligné : les performances maximales de cette mécanique hybride dépendent toujours de la disponibilité de l’énergie électrique. Les 720 ch ne doivent donc pas être considérés comme une puissance disponible indépendamment de l’état de charge de la batterie.

ABT RS5-R

Une carrosserie qui ne cherche vraiment pas la discrétion

C’est probablement sur le plan esthétique que l’ABT RS5-R se distingue le plus facilement de la RS 5 classique. Le préparateur a développé un ensemble aérodynamique spécifique faisant largement appel au carbone. La face avant reçoit une nouvelle lame, accompagnée d’éléments supplémentaires dans les entrées d’air.

Les ailes avant adoptent des ouïes d’inspiration compétition, tandis que les bas de caisse élargis et les coques de rétroviseurs spécifiques renforcent encore la personnalité de l’ensemble. À l’arrière, le diffuseur prend une place importante et un nouvel appendice aérodynamique vient compléter la transformation.

La présentation peut également être personnalisée avec une peinture dégradée. Une possibilité qui devrait séduire les clients souhaitant aller encore plus loin dans l’exclusivité, même si le kit carbone suffit déjà à transformer considérablement la silhouette de l’Audi.

ABT n’a pas oublié les liaisons au sol. La suspension est abaissée grâce à des ressorts spécifiques et reçoit de nouvelles barres antiroulis destinées à limiter les mouvements de caisse. Les jantes forgées ABT Evo Performance de 22 pouces accueillent des pneus particulièrement larges en 315/25 R22.

Un choix esthétique spectaculaire, mais qui pose aussi quelques questions sur le confort au quotidien….

ABT RS5-R

Un intérieur personnalisé, mais toujours très Audi

L’habitacle évolue dans une direction plus exclusive, sans bouleverser l’aménagement d’origine. ABT utilise notamment la microfibre Dinamica pour habiller plusieurs éléments intérieurs, avec une présentation spécifique et un éclairage complémentaire.

Les palettes de changement de rapport derrière le volant adoptent une finition en carbone. Les dossiers des sièges et les tapis de sol reçoivent également des logos ABT.

Chaque exemplaire disposera de marquages spécifiques rappelant son appartenance à une série limitée. Le préparateur prévoit en effet de produire seulement 130 unités dans le monde, avec une inscription « 1 of 130 » sur les seuils de portes et la console centrale.

ABT RS5-R

Une préparation qui fait grimper la facture, avant même les 800 ch

L’exclusivité a naturellement un prix. En Allemagne, l’ABT RS5-R est annoncée à partir de 184 020 euros pour la berline et 189 110 euros pour l’Avant, selon la configuration retenue. Ces montants incluent le véhicule de base et sa transformation.

Pour comprendre cette addition, le seul programme ABT représente déjà un investissement conséquent. Le kit RS5-R est facturé 62 000 euros pour la berline en carbone apparent brillant et 65 000 euros pour l’Avant. Les versions en finition Carbon Camouflage demandent encore 3 000 euros supplémentaires. Il faut également ajouter les frais de montage, de peinture et d’homologation TÜV.

La facture place cette préparation dans un univers où les clients regardent aussi du côté des Porsche Panamera et autres sportives premium fortement motorisées. La comparaison n’est pas uniquement une question de puissance : l’image de marque, la finition et la valeur résiduelle pèseront également dans la décision.

ABT a déjà annoncé une évolution plus ambitieuse pour le deuxième trimestre 2027. Au programme, une préparation portant la puissance cumulée à 800 ch et une ligne d’échappement en titane développée avec Akrapovič.

Cette future version pourrait donner une autre dimension à la RS 5 hybride. Pour l’instant, la RS5-R joue surtout sur son apparence, son exclusivité et une mécanique portée à 720 ch. Reste à savoir si les amateurs de la marque accepteront définitivement cette nouvelle génération de RS 5, avec ses kilos supplémentaires et sa batterie à recharger, ou s’ils continueront à regarder avec nostalgie les anciennes Audi sportives exclusivement thermiques.

ABT RS5-R

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