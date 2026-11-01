Jaecoo 5 hybride : 224 ch pour 26 990 €, les Français répondent présent

Jaecoo 5 hybride

4 832 exemplaires vendus et une 73e place au classement français. Le Jaecoo 5 a plutôt bien négocié ses premiers mois de commercialisation dans l’Hexagone. Pour une marque encore inconnue du grand public il y a peu, c’est un démarrage qui mérite d’être souligné. Son arme principale ? Un SUV hybride de 224 ch affiché à partir de 26 990 euros, avec une dotation difficile à prendre en défaut à ce niveau de prix.

Jaecoo n’a pas choisi de se lancer sur un marché de niche. Avec ses 4,38 mètres de long, le Jaecoo 5 vient directement chasser sur les terres des SUV compacts généralistes. Renault Symbioz, MG ZS Hybrid+ et Dacia Duster figurent parmi les modèles auxquels il sera naturellement comparé. Son positionnement tarifaire lui permet même de regarder certaines versions hybrides européennes dans les yeux.

4 832 ventes pour une marque encore récente

La 73e place du marché français n’a rien d’un classement anecdotique. Le Jaecoo 5 devance déjà de nombreux modèles commercialisés depuis plusieurs années. Sa progression intervient alors que le constructeur doit encore faire connaître son nom et développer son réseau de distribution.

Derrière Jaecoo, on retrouve le groupe chinois Chery, l’un des principaux exportateurs automobiles de Chine. Le constructeur développe également Omoda, avec une stratégie assez claire : multiplier les SUV électrifiés pour s’installer durablement en Europe.

Le Jaecoo 5 constitue l’une des propositions les plus accessibles de cette offensive. Et son tarif a de quoi retenir l’attention.

Jaecoo 5 hybride

224 ch sans passer par la case recharge

À 26 990 euros, la version Select associe un moteur essence 1.5 turbo de 143 ch à un bloc électrique de 204 ch. La puissance cumulée atteint 224 ch, avec un couple de 295 Nm. Le système hybride SHS-H fonctionne sans recharge extérieure, grâce à une batterie de 1,83 kWh.

Le fonctionnement privilégie les phases électriques à basse vitesse, tandis que le moteur thermique intervient selon les besoins. La transmission DHT gère automatiquement les différents modes de fonctionnement. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 7,9 secondes.

La consommation homologuée atteint 5,3 l/100 km pour 120 g de CO2/km. Une valeur intéressante pour un SUV de cette puissance, même si les parcours autoroutiers feront naturellement grimper la moyenne.

Face au Dacia Duster Hybrid 155, le Jaecoo dispose d’une puissance nettement supérieure. Le MG ZS Hybrid+, avec ses 197 ch, constitue un adversaire plus proche sur le plan mécanique. Mais c’est surtout le rapport entre puissance et prix qui distingue le modèle chinois.

Jaecoo 5 hybride

Un équipement généreux dès 26 990 euros

Jaecoo a également travaillé sa dotation. La finition Select comprend notamment les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la climatisation automatique bizone, les projecteurs Full LED et 20 aides à la conduite.

L’écran multimédia vertical de 13,2 pouces domine la planche de bord. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont intégrés, tout comme la recharge par induction et les commandes vocales.

Pour 28 990 euros, la finition Exclusive ajoute les sièges avant électriques et ventilés, un toit panoramique, un hayon électrique, une caméra à 540 degrés et une installation audio Sony à huit haut-parleurs.

Le coffre affiche 410 litres. C’est correct sans être particulièrement généreux pour un SUV de cette taille. Le Duster conserve notamment un avantage sur certains aspects pratiques.

Jaecoo 5 hybride

Le vrai défi sera la revente

Le Jaecoo 5 dispose d’une garantie de sept ans ou 150 000 kilomètres. Les composants électriques bénéficient d’une couverture de huit ans ou 160 000 kilomètres, avec une capacité minimale garantie de 75 % pour la batterie.

Des engagements rassurants, alors que la question de la fiabilité et de la valeur de revente reste centrale pour les acheteurs de marques chinoises. Le développement du réseau après-vente sera tout aussi important.

Avec 4 832 immatriculations et une 73e place en France, le Jaecoo 5 a déjà réussi à attirer l’attention. Son tarif et sa motorisation expliquent assez facilement son intérêt commercial. Reste à voir si cette percée se confirmera une fois passée la curiosité des premiers mois.