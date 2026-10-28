Jaecoo 5 électrique : 402 km d’autonomie pour 32 490 €

Jaecoo 5 électrique

À 32 490 €, le Jaecoo 5 électrique arrive sur un terrain où le prix compte presque autant que l’autonomie. Le constructeur chinois mise sur une recette assez directe : une batterie de 61 kWh, 211 ch et un équipement particulièrement fourni, sans multiplier les versions au catalogue. En France, le SUV est proposé dans une seule finition Exclusive.

Un prix qui impose de regarder l’équipement de près

Avec ses 4,38 mètres de long, le Jaecoo 5 électrique se place dans la catégorie des SUV compacts. Son gabarit reste raisonnable pour un usage quotidien, mais la marque cherche visiblement à donner une impression plus haut de gamme que ne le laisse supposer son tarif.

La finition Exclusive comprend notamment les sièges avant chauffants et ventilés, le volant chauffant, un hayon électrique et un toit panoramique de 1,45 m². L’écran central vertical de 13,2 pouces occupe une place importante dans l’habitacle, accompagné d’un combiné numérique de 8,9 pouces. Le système audio Sony compte huit haut-parleurs.

La liste est longue. Elle comprend aussi une caméra à vision panoramique à 540 degrés, la recharge sans fil du téléphone jusqu’à 50 W, ainsi que la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. À ce niveau de prix, Jaecoo préfère donc livrer une voiture déjà bien équipée plutôt que laisser le client composer sa configuration à coups d’options.

Jaecoo 5 électrique

402 km annoncés, avec une batterie de 61 kWh

Le Jaecoo 5 EV reçoit une batterie lithium-fer-phosphate de 61 kWh. La marque annonce jusqu’à 402 km d’autonomie selon le cycle WLTP, pour une consommation homologuée de 16,5 kWh/100 km. Ce chiffre place le modèle dans une zone intéressante pour les déplacements quotidiens et les trajets périurbains, sans en faire un spécialiste des longues distances.

Le moteur développe 155 kW, soit 211 ch, et 288 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 7,7 secondes, tandis que la vitesse maximale atteint 175 km/h. Des valeurs suffisantes pour un SUV familial de ce format, sans chercher à jouer la carte sportive.

Pour la recharge, le chargeur embarqué accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif. Sur une borne rapide, la puissance maximale annoncée atteint 130 kW. Jaecoo indique un passage de 10 à 80 % en 34 minutes dans les conditions adaptées. C’est un point à surveiller à l’usage : la puissance maximale ne dit pas tout de la vitesse réelle de recharge, qui dépend aussi de la courbe de charge et de la température de la batterie.

La présence d’une pompe à chaleur est également prévue de série. Elle peut limiter la consommation liée au chauffage en hiver, un élément qui compte lorsque l’autonomie disponible devient plus sensible sur les trajets courts et par basses températures.

Jaecoo 5 électrique

Un coffre adapté à la famille, sans record annoncé

Le coffre affiche un volume de 480 litres, qui grimpe à 1 284 litres une fois la banquette arrière rabattue. Un compartiment supplémentaire de 35 litres est aménagé à l’avant. Le Jaecoo 5 électrique ne se limite donc pas à une présentation valorisante : il conserve une capacité de chargement adaptée aux usages familiaux.

La voiture peut aussi tracter une remorque freinée jusqu’à 1 250 kg. La fonction V2L, avec une puissance annoncée de 3,3 kW, permet d’alimenter des appareils électriques à partir de la batterie de traction. Ce type d’usage reste encore secondaire pour beaucoup d’automobilistes, mais il élargit les possibilités au-delà du simple déplacement.

Jaecoo ajoute deux fonctions moins courantes. Le mode Pet maintient une température adaptée dans l’habitacle lorsque le véhicule est à l’arrêt et affiche un message destiné aux personnes à l’extérieur. Le mode Camping permet de conserver certaines fonctions électriques actives, notamment la climatisation et les prises USB, avec la possibilité de diffuser de la musique par les haut-parleurs extérieurs.

Jaecoo 5 électrique

Jaecoo joue la carte du prix sans faire l’impasse sur la garantie

Le Jaecoo 5 électrique est commercialisé en France à 32 490 € en finition Exclusive. La peinture Khaki White est proposée sans supplément, tandis que les teintes Fjord Grey et Crystal Black entraînent un surcoût de 600 €.

La garantie annoncée atteint sept ans ou 150 000 km pour le véhicule. Les principaux éléments de la chaîne de traction électrique, batterie comprise, bénéficient d’une couverture de huit ans ou 160 000 km, avec une capacité minimale de batterie garantie à 75 % dans les conditions prévues par le constructeur.

À 32 490 €, le Jaecoo 5 EV a au moins un argument facile à comprendre. Les Jaecoo 5 et 7 hybrides ont déjà effectué une percée impressionnante en France, et sont déjà dans le top 100 des voitures les plus vendues. En revanche les modèles électriques chinois comme ce Jaecoo 5 EV sont pénalisés de l’absence de prime CE, qui reste un argument majeur pour les concurrents européens.