BYD Dolphin Surf : ce qui change sur la citadine électrique en 2026

BYD Dolphin Surf

La BYD Dolphin Surf change de configuration et devient plus intéressante pour les familles qui cherchent une petite voiture électrique. Jusqu’ici limitée à quatre occupants, la citadine chinoise accueille désormais un troisième passager à l’arrière. Mais cette évolution ne concerne pas uniquement la banquette : BYD en profite pour revoir plusieurs équipements, modifier l’organisation du poste de conduite et améliorer le système multimédia de la finition Comfort.

En France, les nouvelles Dolphin Surf Boost et Comfort à cinq places sont affichées respectivement à 24 490 et 26 490 euros. Avec les remises commerciales annoncées par BYD pour octobre 2026, les prix descendent à 20 690 euros pour la Boost et 23 690 euros pour la Comfort. La version Active à quatre places reste disponible à partir de 19 990 euros, dans la limite des stocks.

La différence de prix mérite donc d’être regardée de près. Car si la Dolphin Surf conserve ses motorisations et ses batteries, elle gagne des équipements qui peuvent compter au quotidien.

La cinquième place change la donne

Avec ses 3,99 mètres de longueur, la Dolphin Surf reste une petite voiture électrique destinée avant tout aux déplacements urbains et périurbains. Son coffre de 308 litres permet de conserver un volume de chargement appréciable pour ce gabarit. L’arrivée d’une troisième place arrière élargit surtout les possibilités d’utilisation.

La banquette accueille désormais trois passagers, chacun disposant de son propre appuie-tête réglable. Cela ne transformera évidemment pas la Dolphin Surf en voiture familiale idéale pour cinq personnes effectuant régulièrement de longs trajets. La place centrale risque de rester moins confortable que les deux places latérales, comme souvent sur les citadines de ce format. Mais pouvoir transporter ponctuellement un cinquième occupant évite de devoir passer à une voiture plus grande pour ce seul besoin.

Les versions quatre et cinq places vont cohabiter pendant une période de transition. Attention donc au moment de commander : les exemplaires quatre places encore en stock ne deviennent pas des cinq places par simple changement de configuration.

BYD Dolphin Surf

Un écran plus grand et Google intégré sur la Comfort

La finition supérieure évolue également sur le plan technologique. La Dolphin Surf Comfort reçoit un écran central de 12,8 pouces, contre 10,1 pouces sur la présentation initiale du modèle, ainsi qu’une instrumentation numérique de 8,8 pouces au lieu de 7 pouces.

Le principal changement concerne l’intégration de Google. Le système donne accès à Google Assistant, à la navigation Google et au Play Store pour installer des applications compatibles. L’intérêt est assez évident : retrouver un environnement connecté directement dans la voiture, sans nécessairement dépendre de la connexion d’un smartphone pour chaque fonction.

Cette évolution est toutefois réservée à la Comfort. Les automobilistes qui choisissent la Boost pour limiter leur budget devront donc arbitrer entre le prix et les équipements multimédias.

BYD a aussi déplacé le sélecteur de vitesse sur la colonne de direction. Les commandes des clignotants, des feux et des essuie-glaces sont regroupées sur l’autre commande. Ce nouvel agencement libère de l’espace sur la partie avant de la console, même si sa prise en main demandera probablement un petit temps d’adaptation aux conducteurs habitués à une commande classique.

BYD Dolphin Surf

Des équipements supplémentaires sans toucher aux moteurs

La Dolphin Surf conserve ses trois versions et ses deux capacités de batterie. L’Active dispose d’une batterie de 30 kWh et d’un moteur de 88 ch. Son autonomie annoncée atteint 220 km en cycle mixte WLTP.

La Boost reprend le moteur de 88 ch, mais reçoit la batterie de 43,2 kWh. Son autonomie maximale passe à 322 km. Au-dessus, la Comfort conserve le même accumulateur et adopte un moteur de 156 ch développant 220 Nm de couple. Son autonomie atteint 310 km, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 9,1 secondes.

La version Boost affiche une autonomie supérieure à celle de la Comfort, malgré sa batterie identique. La différence s’explique notamment par le moteur plus puissant de la finition supérieure, qui influe sur la consommation homologuée.

Pour une utilisation essentiellement urbaine, les 88 ch de la Boost devraient suffire à la majorité des déplacements. La Comfort apporte davantage de répondant, notamment lors des insertions et des dépassements sur route. Mais son autonomie WLTP reste limitée à 310 km : il faudra garder à l’esprit que les trajets autoroutiers, la température extérieure et le chauffage peuvent réduire la distance réellement parcourue entre deux recharges.

Le volant chauffant arrive sur les versions Boost et Comfort

L’habitacle reçoit plusieurs modifications qui concernent l’ensemble de la gamme ou certaines finitions seulement. Les Boost et Comfort bénéficient désormais d’un volant chauffant, tandis que les sièges chauffants sont annoncés sur la Boost. La climatisation est désormais généralisée à toutes les versions.

La sellerie évolue aussi. Les finitions Active et Boost adoptent un revêtement en tissu, alors que la Comfort conserve son matériau synthétique. Une nouvelle plage arrière est ajoutée de série, les prises USB avant passent à deux connecteurs USB-C et la carrosserie accueille une nouvelle teinte baptisée Skiing White.

La version Active change également de présentation extérieure avec des jantes en alliage de 16 pouces, au lieu des anciennes roues en acier de 15 pouces. Elle se rapproche ainsi visuellement des versions supérieures.

Ces évolutions ne bouleversent pas la Dolphin Surf. Elles corrigent plutôt certains points d’équipement et rendent la gamme plus homogène.

Une recharge correcte pour une petite électrique

La Dolphin Surf accepte une puissance de recharge rapide en courant continu de 65 kW sur l’Active et de 85 kW sur les Boost et Comfort. Pour ces deux dernières, BYD annonce environ 31 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie.

La recharge en courant alternatif atteint 11 kW sur toute la gamme. La marque annonce environ 3 h 30 pour recharger complètement la petite batterie de l’Active et un peu plus de 4 h 30 pour les versions équipées de l’accumulateur de 43,2 kWh.

Ces valeurs permettent d’envisager une utilisation quotidienne sans difficulté particulière pour les conducteurs disposant d’une recharge à domicile ou au travail. Sur un long parcours, la puissance maximale annoncée reste toutefois une chose ; la puissance réellement maintenue pendant la recharge en est une autre. La courbe de charge et les conditions d’utilisation détermineront le temps nécessaire sur une borne rapide.

La Dolphin Surf conserve également ses aides à la conduite, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d’urgence et l’alerte de franchissement de ligne. La batterie Blade et la plateforme e-Platform 3.0 restent au cœur de sa conception.

Le prix reste son principal argument

Avec cette évolution, BYD corrige l’une des limites les plus visibles de la Dolphin Surf : son homologation à quatre places. Pour une citadine électrique de moins de quatre mètres, disposer de cinq places permet d’envisager davantage de situations sans devoir passer à un véhicule plus encombrant.

Reste la question du tarif. À 24 490 euros avant remise, la Boost cinq places coûte 4 500 euros de plus que le prix catalogue de l’ancienne Boost quatre places. La promotion d’octobre réduit l’écart, mais elle reste temporaire et dépend des conditions commerciales annoncées par la marque.

La Comfort à 26 490 euros apporte davantage de puissance et un système multimédia plus évolué, mais son autonomie WLTP est légèrement inférieure à celle de la Boost. Le choix dépendra donc surtout des priorités de chacun : cinq places et budget maîtrisé, ou performances et équipements supplémentaires.