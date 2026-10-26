Chery Tiggo X7 : un SUV familial qui ne craint pas les chemins difficiles

Chery Tiggo X7

Il y a une chose que Chery veut visiblement éviter avec son nouveau Tiggo X7 : passer pour un constructeur de plus qui aligne les SUV familiaux sans chercher à leur donner une véritable personnalité. Présenté en Chine le 21 octobre 2026, ce modèle inaugure une nouvelle famille au sein de la gamme Tiggo, avec une idée assez simple : conserver le confort attendu d’une voiture familiale tout en permettant de s’aventurer là où un SUV urbain classique hésiterait à mettre les roues.

Les chiffres annoncés ont de quoi retenir l’attention. Plus de 20 cm de garde au sol, 70 cm de profondeur de gué et six modes de conduite adaptés à différents terrains. Le Tiggo X7 ne se contente donc pas de reprendre les codes visuels d’un véhicule baroudeur. Du moins, c’est ce que promet son constructeur.

Le genre de SUV qui ne se résume pas à sa silhouette

Avec ses 4,64 mètres de longueur, le Tiggo X7 prend place dans une catégorie où les familles ont déjà beaucoup de choix. Le Nissan X-Trail, le Škoda Kodiaq ou encore plusieurs SUV chinois se disputent les automobilistes à la recherche d’espace, de confort et d’une motorisation adaptée aux longs trajets.

Chery tente de déplacer légèrement le débat. Son nouveau modèle dispose de programmes spécifiques pour la neige, la boue, le sable, la montagne, les rochers et le franchissement de gué. Un contrôle de la vitesse en progression lente doit aussi faciliter le passage sur les portions délicates.

La transmission intégrale sera proposée, mais pas systématiquement.

Le constructeur ajoute une caméra panoramique à 540 degrés, destinée à mieux visualiser les obstacles autour du véhicule. Sur un chemin étroit ou lors d’une manœuvre entre des rochers, cette fonction peut avoir un intérêt bien plus concret qu’une énième animation sur l’écran central.

Le Tiggo X7 mesure également 1,97 mètre de large. Une largeur généreuse pour l’habitabilité, mais qui pourrait se rappeler au bon souvenir du conducteur dans certains parkings français. Son diamètre de braquage annoncé à 11 mètres devrait heureusement faciliter les manœuvres.

Chery Tiggo X7

Deux hybrides, mais laquelle choisir ?

Chery n’a pas prévu de limiter son nouveau SUV à une seule technologie. Le Tiggo X7 sera disponible en hybride classique HEV et en hybride rechargeable PHEV, avec des configurations à deux ou quatre roues motrices.

Ce choix permet de couvrir des besoins assez différents. L’hybride classique s’adresse aux conducteurs qui veulent réduire leur consommation sans dépendre d’une borne de recharge. La version rechargeable pourrait intéresser ceux qui effectuent régulièrement de petits trajets et peuvent brancher leur voiture à domicile.

Il manque néanmoins plusieurs informations pour mesurer le potentiel du modèle. Chery annonce une puissance maximale de 115 kW, soit environ 156 ch, et un couple de 220 Nm.

Pour la France, la version rechargeable devra surtout préciser son autonomie électrique, sa capacité de batterie et sa puissance de recharge.

Chery Tiggo X7

Les familles ont aussi besoin d’un coffre bien pensé

L’intérieur du Tiggo X7 semble avoir été conçu autour d’une idée : les occupants ne voyagent pas toujours dans les mêmes conditions. Entre les courses, les poussettes, les bagages et les équipements de loisirs, un SUV familial doit pouvoir changer de configuration sans imposer une séance de démontage à chaque départ.

La banquette arrière adopte un fractionnement 40:20:40 et peut être rabattue depuis les places arrière ou directement depuis le coffre. Cette disposition permet de transporter un objet long tout en conservant deux places utilisables. C’est parfois plus intéressant qu’un volume de coffre annoncé avec un chiffre flatteur, mais qui devient nettement moins pratique dès que les besoins évoluent.

Le plancher réglable comporte également des rangements séparés, tandis que les contre-portes peuvent accueillir des bouteilles de 1,5 litre. Rien de révolutionnaire, mais ce sont des aménagements qui ont davantage de chances de servir tous les jours qu’une fonction connectée dont on oublie l’existence après quelques semaines.

Chery s’est aussi penché sur l’ambiance à bord. Climatisation à trois zones, contrôle de l’humidité, surveillance du taux de CO₂ et filtration de l’air figurent au programme. Un système d’intelligence artificielle doit apprendre les habitudes des occupants pour adapter certains réglages.

Le prix sera le véritable juge de paix

Chery a commencé à commercialiser sa marque en France le 1er septembre 2026 et annonce déjà 67 points de vente et de service après-vente opérationnels. Le réseau constitue un premier pas, mais la marque devra encore installer sa réputation auprès d’automobilistes qui connaissent parfois mal ses modèles.

Le constructeur dispose d’une expérience internationale importante depuis sa création en 1997. Il lui reste à démontrer que cette présence se traduit par un service après-vente solide, une disponibilité satisfaisante des pièces et une valeur de revente suffisamment rassurante.

Le Tiggo X7 pourrait avoir une carte à jouer si Chery parvient à proposer un équipement généreux, une hybridation convaincante et de réelles aptitudes hors bitume à un tarif compétitif. Logiquement, cela devrait être le cas, c’est là-dessus que misent les constructeurs chinois pour s’implanter en Europe.