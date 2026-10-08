Škoda Octavia 2026 : l’hybride sans recharge arrive enfin

Škoda Octavia 2026

Il manquait une motorisation à l’Octavia. Pas une électrique, pas une hybride rechargeable, mais une vraie hybride capable de rouler quelques instants sans son moteur essence et de se recharger toute seule. Škoda corrige le tir avec une technologie inédite dans sa gamme.

L’Octavia devient en effet le premier modèle de la marque à adopter une motorisation full hybrid. Elle sera proposée en berline cinq portes comme en Combi, avec deux niveaux de puissance : 136 et 170 ch. Les commandes ouvrent en octobre 2026 et les premières livraisons sont prévues en décembre.

Le choix de l’Octavia est assez logique. Elle reste l’un des modèles les plus polyvalents de Škoda, avec une clientèle qui roule souvent beaucoup et qui n’a pas forcément envie de passer à la recharge.

Une hybride qui ne demande aucune prise

Škoda a retenu une architecture assez sophistiquée pour une voiture qui se veut pourtant simple à utiliser. Le système associe le 1.5 TSI evo2, deux moteurs électriques, une petite batterie de 1,6 kWh et une transmission automatique à un seul rapport.

À basse vitesse, l’Octavia peut avancer avec son moteur électrique. Lorsque la batterie manque d’énergie ou qu’une accélération plus franche est demandée, le moteur essence intervient. À vitesse stabilisée, il peut entraîner directement les roues grâce à un embrayage qui établit la liaison mécanique.

Ce fonctionnement est assez différent de celui d’une hybride rechargeable. Ici, impossible de brancher la voiture pour effectuer 30, 50 ou 100 km en électrique. La batterie est beaucoup trop petite pour cela. Elle sert plutôt de réserve d’énergie constamment sollicitée puis reconstituée par récupération au freinage ou par le moteur thermique.

L’Octavia peut tout de même parcourir jusqu’à environ deux kilomètres sans démarrer son moteur essence. C’est peu sur le papier, mais suffisant pour multiplier les phases de fonctionnement électrique en ville et lors des manœuvres.

Škoda Octavia 2026

136 ou 170 ch, le choix est surtout celui de l’usage

La version 136 ch utilise un 1.5 TSI de 96 kW. La déclinaison supérieure passe à 170 ch grâce à un moteur thermique de 110 kW. Les deux utilisent les mêmes moteurs électriques et sont limitées à 180 km/h.

Škoda ne transforme donc pas cette nouveauté en démonstration de puissance. L’objectif est plutôt de proposer deux niveaux de performances autour d’une même architecture.

La présence d’un véritable mode hybride parallèle devient intéressante dans ce cas. Au-dessus d’environ 60 km/h, le 1.5 TSI peut transmettre directement son couple aux roues. Le moteur électrique vient alors l’épauler lorsque cela permet de réduire les sollicitations du thermique.

C’est aussi ce qui distingue cette mécanique d’une solution hybride fonctionnant exclusivement avec une propulsion électrique et un moteur essence servant de générateur.

Škoda Octavia 2026

Le Combi conserve son intérêt

L’électrification aurait pu se traduire par une perte de volume de chargement. Ce n’est pas le cas ici.

L’Octavia cinq portes conserve 460 litres de coffre, puis 1 400 litres banquette rabattue. Le Combi reste plus généreux avec 485 litres et jusqu’à 1 540 litres.

Ce dernier chiffre compte presque davantage que les deux niveaux de puissance. L’Octavia Combi hybride se retrouve directement face à des modèles comme la Toyota Corolla Touring Sports, autre familiale compacte ayant fait de l’hybridation sans recharge l’un de ses principaux arguments.

Škoda conserve aussi une autre carte : la diversité de son offre. Le client pourra choisir entre la carrosserie classique et le break, mais aussi entre les finitions Selection et Sportline.

La Sportline donnera forcément à cette mécanique une présentation plus dynamique, sans transformer pour autant l’Octavia en sportive.

Škoda rattrape surtout son retard

Cette nouveauté est intéressante parce qu’elle arrive relativement tard. Toyota commercialise depuis plusieurs années des hybrides non rechargeables dans cette catégorie et le groupe Volkswagen lui-même dispose déjà de plusieurs solutions d’électrification.

Škoda devait donc trouver une place pour cette technologie sans cannibaliser ses hybrides rechargeables ni ses futurs modèles électriques.

L’Octavia constitue probablement le meilleur compromis pour cela. Son architecture reste suffisamment conventionnelle pour séduire les automobilistes qui ne veulent pas dépendre d’une borne de recharge, tout en permettant de réduire la place du moteur essence dans les phases où il est le moins efficace.

Le système garde d’ailleurs toujours une réserve de charge comprise entre 40 et 90 %. La voiture ne cherche donc jamais à vider complètement sa batterie : elle conserve l’énergie nécessaire aux phases électriques et à la récupération.

Il reste toutefois une donnée essentielle à connaître : le prix. Škoda n’a pas encore communiqué les tarifs de cette nouvelle Octavia hybride. C’est lui qui permettra de déterminer si la 136 ch constitue réellement une alternative intéressante aux motorisations essence existantes et si la 170 ch peut rivaliser avec les hybrides déjà installées sur le marché.