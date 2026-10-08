Le BMW iX4 est arrivé, la Neue Klasse en coupé

BMW iX4

Avec ses 4,78 mètres de long et ses 2,90 mètres d’empattement, le nouvel iX4 reste dans le gabarit du X4 que l’on connaît. Mais la comparaison s’arrête assez vite. BMW a profité du passage à la Neue Klasse pour revoir beaucoup plus largement la recette.

Le iX4 devient ainsi le troisième modèle de cette nouvelle famille après l’iX3 et la nouvelle i3. Il reprend leur architecture électrique, leur logique logicielle et une partie de leur identité visuelle, tout en conservant ce qui faisait l’originalité du X4 : cette silhouette de SUV qui cherche à ressembler à un coupé.

C’est même probablement là que BMW prend le plus de risques. La marque abandonne progressivement les codes très chargés de ses dernières productions pour revenir à quelque chose de beaucoup plus graphique. La calandre et les projecteurs sont presque fusionnés visuellement, les surfaces sont plus simples et les feux arrière deviennent particulièrement fins.

Le résultat est moins consensuel que celui d’un iX3. Mais un X4 n’a jamais vraiment été conçu pour passer inaperçu.

Le coefficient aérodynamique de 0,23 rappelle d’ailleurs que cette ligne de toit n’est pas seulement une affaire de style. BMW a travaillé les volets d’air actifs, le soubassement, le becquet et les différents éléments de carrosserie pour limiter les pertes à haute vitesse. Sur une voiture électrique de cette taille, chaque détail compte.

828 km : le chiffre qui attire immédiatement l’attention

La BMW iX4 50 xDrive sera la version la plus intéressante à regarder au lancement. Ses deux moteurs électriques développent 345 kW, soit 469 ch, avec 645 Nm. Elle abat le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et peut atteindre 210 km/h.

Mais ce n’est pas sa puissance qui constitue sa principale surprise.

Avec sa batterie nette de 108,7 kWh, elle revendique jusqu’à 828 km d’autonomie WLTP, pour une consommation comprise entre 15,7 et 17,6 kWh/100 km. C’est une valeur particulièrement ambitieuse pour un SUV coupé de ce gabarit.

Le nouvel iX3 avait déjà placé la barre très haut dans cette catégorie. L’iX4 va encore un peu plus loin sur le papier. Des comparatifs récents plaçaient justement l’iX3 devant les Audi Q6 e-tron et Mercedes GLC électriques sur le terrain de l’efficience et de l’autonomie.

Et l’iX4 conserve une batterie légèrement plus petite que celle de certains concurrents tout en annonçant une autonomie spectaculaire.

BMW iX4

La recharge devient presque aussi importante que l’autonomie

BMW ne mise pas uniquement sur une grosse batterie. L’iX4 adopte une architecture 800 volts et peut atteindre 400 kW en courant continu sur la 50 xDrive. Dans les meilleures conditions, dix minutes suffisent officiellement à récupérer jusqu’à 387 km d’autonomie WLTP. La 40 xDrive se contente de 300 kW, mais peut tout de même récupérer jusqu’à 301 km en dix minutes.

Il faudra évidemment disposer d’une borne capable de fournir ces puissances. C’est le même problème que pour les voitures capables de dépasser 300 kW : la capacité de la voiture progresse plus vite que le réseau de recharge accessible au quotidien.

La recharge bidirectionnelle est peut-être plus intéressante à long terme. L’iX4 pourra alimenter des équipements en V2L, stocker de l’énergie à domicile en V2H et, lorsque les offres seront disponibles, participer au réseau électrique en V2G.

BMW précise d’ailleurs que cette dernière fonction n’est pas encore déployée en France faute d’offre adaptée chez les fournisseurs d’énergie. C’est un détail important : la technologie est là, mais son intérêt dépendra aussi de l’écosystème autour de la voiture.

BMW iX4

Un iX4 40 déjà très sérieux

La BMW iX4 40 xDrive développe 275 kW, soit 374 ch, et 520 Nm. Elle passe de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et revendique jusqu’à 638 km WLTP avec sa batterie nette de 82,6 kWh.

Son tarif démarre à 73 950 euros en finition M Sport. La 50 xDrive réclame 79 450 euros.

L’écart de 5 500 euros entre les deux versions mérite donc d’être regardé attentivement. Pour cette somme, on passe à une batterie nettement plus importante, 469 ch au lieu de 374 ch et surtout à une autonomie maximale qui progresse de près de 190 km. La 50 xDrive semble donc assez naturellement destinée à devenir la version de référence pour ceux qui utilisent réellement leur BMW pour les longs trajets.

BMW facture ensuite 2 700 euros supplémentaires pour la finition M Sport Pro.

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Et le M60 va mettre tout le monde d’accord

Commandable dès janvier 2027, l’iX4 M60 xDrive développera 450 kW, soit 612 ch, avec 875 Nm. Le 0 à 100 km/h tombe à 3,9 secondes et la vitesse maximale atteint 240 km/h.

BMW ajoute une transmission intégrale spécifique, un différentiel autobloquant M à commande électronique sur l’essieu arrière, les suspensions SelectDrive M et une direction à démultiplication variable. Le freinage régénératif étant désormais intégré beaucoup plus profondément dans la gestion de la dynamique, l’approche est différente de celle d’une BMW thermique traditionnelle.

Même la batterie de 108,7 kWh n’empêche pas BMW d’annoncer 777 km WLTP.

Et puis il y a les fameux M Yellow Lights. Des éléments jaunes inspirés du sport automobile qui permettent de distinguer immédiatement cette version. BMW assume ici un peu plus d’exubérance que sur les modèles classiques de la Neue Klasse.

Le prix devrait être à la hauteur : la presse française annonce 96 950 euros pour cette M60.

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À l’intérieur, BMW joue une autre carte

L’iX4 reprend aussi le nouvel environnement de la Neue Klasse. Le BMW Panoramic iDrive rassemble le BMW Panoramic Vision, l’affichage tête haute 3D, un écran central de 17,9 pouces et un volant dont les commandes adoptent le principe « Shy Tech ».

Le logiciel devient presque une composante mécanique de la voiture. BMW Operating System X, mises à jour à distance, BMW Maps capable d’intégrer les arrêts de recharge, Digital Key Plus et architecture électronique zonale : l’iX4 est conçue pour évoluer après sa sortie d’usine.

Le coffre reste raisonnable avec 490 à 1 600 litres, auxquels s’ajoutent 58 litres sous le capot avant. La silhouette coupé impose donc toujours quelques compromis. L’architecture électrique permet néanmoins de conserver une bonne habitabilité arrière malgré la ligne de toit plongeante.

BMW iX4

BMW veut aussi changer la manière dont l’iX4 se conduit

Le nouveau système Heart of Joy est probablement l’élément le moins visible, mais l’un des plus importants. Il centralise la gestion de la chaîne de traction, du freinage, de la récupération d’énergie et de certaines fonctions de direction.

BMW annonce une vitesse de traitement jusqu’à dix fois supérieure à celle des systèmes précédents. Surtout, la marque indique que jusqu’à 98 % des freinages du quotidien peuvent être réalisés uniquement grâce à la récupération d’énergie.

BMW iX4

Un X4 qui devient difficile à comparer à l’ancien

La nouvelle BMW iX4 sera produite à Debrecen, en Hongrie, aux côtés de l’iX3. Les commandes françaises sont ouvertes dès aujourd’hui, avec un lancement commercial prévu le 6 mars 2027.

À 73 950 euros, l’iX4 40 xDrive ne joue évidemment plus dans le registre des SUV électriques généralistes. Elle vient affronter les Audi Q6 e-tron, Mercedes GLC électrique et autres modèles premium de cette génération, avec une carte assez claire : efficience, autonomie et puissance de recharge.