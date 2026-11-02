Peugeot E-208 (2027) : 480 km d’autonomie et un volant inédit

Peugeot E-208 (2027) – image d’illustration réalisée par IA

Peugeot prépare un changement important pour sa citadine, mais il ne faudra pas s’attendre à voir disparaître l’actuelle 208 du jour au lendemain. La prochaine génération, attendue en 2027, prendra une direction radicalement différente avec une gamme initialement 100 % électrique. Une stratégie qui peut surprendre, alors que le constructeur vient tout juste de lancer la très attendue E-208 GTI de 281 ch. Mais Peugeot a prévu de faire cohabiter les deux générations, chacune avec son propre rôle dans la gamme.

Les premiers prototypes de la future 208 commencent à circuler. Le constructeur a déjà donné quelques indices sur son apparence avec le concept Polygon, tandis que le spectaculaire E-T16 présenté au Mondial de Paris permet d’imaginer certaines orientations stylistiques. Il ne faudra évidemment pas s’attendre à retrouver les ailes bodybuildées de ce dernier sur la voiture de série. Les inspirations sont néanmoins assez intéressantes pour les amateurs de la marque.

Deux Peugeot 208 au catalogue, une stratégie assez inhabituelle

C’est l’une des particularités de ce renouvellement. La future Peugeot E-208 ne viendra pas remplacer immédiatement l’actuelle 208. Cette dernière doit poursuivre sa carrière, avec ses motorisations hybrides de 110 et 145 ch, tandis que la nouvelle génération prendra le relais sur le terrain de l’électrique.

L’actuelle 208 devrait même bénéficier d’une évolution esthétique et technique pour prolonger sa carrière, notamment afin de répondre aux prochaines exigences réglementaires. Une manière pour Peugeot de conserver une offre thermique électrifiée accessible, sans obliger tous ses clients à passer immédiatement à une voiture électrique.

La présence de la nouvelle E-208 GTI dans le catalogue rend cette organisation encore plus intéressante. Lancée en 2026, cette sportive de 281 ch repose sur l’actuelle génération et ne devrait pas disparaître avec l’arrivée de sa remplaçante. Peugeot entend donc conserver cette version emblématique aussi longtemps que la demande sera au rendez-vous.

Il y aura finalement deux philosophies bien distinctes : une 208 actuelle pour les automobilistes qui privilégient l’hybride, et une nouvelle génération conçue dès le départ autour de la propulsion électrique. Un choix qui permet aussi à Peugeot de ne pas abandonner brutalement un modèle qui reste essentiel dans ses volumes de vente.

La future E-208 va reprendre quelques recettes de la 205

Sur le plan du design, Peugeot semble vouloir renouer avec certaines références de son histoire. Le concept E-T16, malgré son apparence de voiture de rallye, dévoile plusieurs éléments qui pourraient se retrouver sur la prochaine citadine.

La calandre devrait notamment adopter un traitement horizontal, avec une signature lumineuse qui reprend cette même orientation. Un clin d’œil à la Peugeot 205, dont l’héritage reste particulièrement important pour la marque sochalienne.

Le travail sur les proportions pourrait être plus intéressant encore. Le pare-brise avancé et l’empattement allongé doivent permettre de dégager davantage d’espace dans l’habitacle. Un point sur lequel les citadines électriques doivent progresser : la Renault 5 E-Tech, malgré ses qualités, reste une petite voiture dont l’habitabilité arrière et le coffre ne constituent pas les principaux arguments.

Peugeot pourrait donc chercher à conserver un gabarit urbain tout en proposant une voiture plus accueillante au quotidien. C’est aussi ce qui permettra de différencier la future 208 de l’actuelle, dont la silhouette commence à être bien connue après plusieurs années de commercialisation.

Jusqu’à 480 km d’autonomie, avec une recharge beaucoup plus rapide

La prochaine génération reposera sur la plateforme STLA One de Stellantis. Cette architecture modulaire doit permettre au groupe de développer plusieurs modèles, avec différentes motorisations et des batteries de technologies variées.

Pour la future 208, Peugeot devrait toutefois privilégier une commercialisation exclusivement électrique dans un premier temps. La plateforme pourra notamment recevoir des batteries LFP, moins coûteuses que les cellules NMC habituellement utilisées sur les modèles électriques plus haut de gamme.

L’autre particularité concerne l’intégration des batteries directement dans la structure du véhicule, avec une technologie Cell-to-Body. L’objectif est de limiter le nombre de composants et de mieux exploiter le volume disponible.

La plateforme est également compatible avec une architecture électrique de 800 volts. Une caractéristique qui pourrait permettre à la petite Peugeot de franchir un cap en matière de recharge rapide. Les premières estimations évoquent un passage de 10 à 80 % en une quinzaine de minutes sur les configurations les plus favorables.

Côté autonomie, les chiffres avancés tournent autour de 480 km en cycle WLTP pour la version la plus endurante. Le concept E-T16 disposait d’une batterie de 85 kWh et annonçait 400 km d’autonomie, mais sa puissance de 816 ch et son orientation radicalement sportive ne sont évidemment pas représentatives d’une future version de série.

La gamme pourrait également proposer une batterie d’environ 40 kWh pour les versions d’accès. Une solution qui permettrait de limiter le prix d’achat et de répondre aux besoins des automobilistes effectuant principalement des trajets quotidiens.

Reste à savoir quelles puissances Peugeot retiendra. Une fourchette comprise entre 130 et 220 ch est évoquée pour les versions classiques. La future E-208 devra notamment affronter les Renault 5 E-Tech, Volkswagen ID. Polo et Cupra Raval, qui occupent déjà un terrain particulièrement disputé.

Le volant carré ne sera pas qu’un gadget de salon

C’est sans doute l’élément qui fera le plus parler de cette nouvelle génération. Peugeot prépare l’arrivée en série de son volant Hypersquare, une commande rectangulaire qui abandonne les habitudes du volant traditionnel.

Associé à une direction électronique Steer-by-Wire, ce dispositif supprime la liaison mécanique directe entre le volant et les roues. Les mouvements du conducteur sont transmis électroniquement à la direction, avec un rapport de démultiplication qui peut varier selon la vitesse.

L’intérêt est notamment de faciliter les manœuvres en ville, avec une amplitude de rotation beaucoup plus réduite. Peugeot veut également profiter de cette architecture pour libérer de l’espace dans l’habitacle et améliorer la visibilité sur les différents écrans.

Mais la marque a tout de même prévu une alternative : les clients devraient pouvoir choisir entre ce volant Hypersquare et une commande plus conventionnelle. Une décision plutôt judicieuse, car tout le monde n’aura pas forcément envie de bouleverser ses habitudes de conduite.

L’électronique embarquée évoluera également avec les architectures STLA Brain et STLA SmartCockpit, destinées à améliorer la puissance de calcul, la connectivité et les fonctions numériques. Peugeot veut clairement faire de cette 208 un modèle vitrine, même si l’essentiel restera de proposer une ergonomie qui ne complique pas inutilement la vie du conducteur.

Un prix autour de 25 000 euros pour rester dans la course

La future E-208 devrait démarrer aux environs de 25 000 euros selon les premières estimations. Ce positionnement sera déterminant face à une Renault 5 E-Tech déjà bien installée et à l’arrivée de nouvelles concurrentes allemandes.

Peugeot devra surtout éviter de transformer sa citadine en modèle électrique trop cher. Les versions dotées des batteries les plus importantes et de la recharge 800 volts risquent naturellement de faire grimper la facture, mais une déclinaison d’entrée de gamme devra rester accessible.

La cohabitation avec l’actuelle 208 hybride permettra justement de couvrir un éventail de budgets et d’usages plus large. C’est probablement l’un des intérêts de cette stratégie, alors que le marché électrique reste encore très sensible au prix d’achat.

La prochaine Peugeot E-208 doit arriver en 2027. Elle aura la lourde tâche de succéder à l’une des citadines les plus importantes de ces dernières années, tout en changeant profondément les habitudes de ses clients. Et Peugeot ne semble pas vouloir prendre le risque de tout miser sur cette seule nouveauté : l’actuelle 208 hybride et sa déclinaison GTI électrique resteront dans le paysage. Une cohabitation qui pourrait finalement durer plus longtemps que prévu.