Peugeot E-T16 : meilleur concept car selon l’AMAM

La Peugeot E-T16 Concept ne laisse pas indifférent. Présentée au Mondial de l’Automobile 2026, cette étude de style inspirée de la mythique 205 Turbo 16 vient de recevoir le prix du meilleur concept-car, décerné par les journalistes de l’Association des médias auto et moto (AMAM).

Derrière cette récompense, Peugeot cherche à renouer avec une période particulièrement marquante de son histoire sportive. Il y a 40 ans, la 205 T16 dominait le championnat du monde des rallyes et contribuait à forger la réputation de la marque bien au-delà de ses petites voitures populaires. La E-T16 reprend cet héritage avec une silhouette musclée et une interprétation résolument contemporaine, sans chercher à reproduire simplement les lignes de son illustre devancière.

Peugeot E-T16 Concept

816 ch pour imaginer la prochaine Peugeot électrique sportive

La puissance annoncée donne le ton : 816 ch pour cette sportive électrique, qui sert avant tout de vitrine au savoir-faire de Peugeot et de ses équipes de Peugeot Sport. La marque évoque également de nouvelles technologies immersives destinées à transformer les sensations au volant.

L’une des particularités du concept réside dans son poste de conduite, qui associe le dispositif de commande Hypersquare à une direction steer-by-wire. Le lien mécanique traditionnel entre le volant et les roues laisse alors place à une commande électronique. Une technologie qui pourrait modifier profondément les habitudes de conduite, à condition de convaincre les automobilistes au-delà de son aspect spectaculaire.

Peugeot présente aussi cette E-T16 comme une vision extrême de la future E-208 électrique. Il reste toutefois à distinguer les intentions stylistiques et technologiques d’un concept-car des solutions réellement destinées à la production. Une citadine sportive de série devra composer avec des contraintes de coût, d’autonomie et d’utilisation quotidienne bien différentes de celles d’un prototype.

La récompense de l’AMAM confirme en tout cas que cette proposition a marqué les journalistes présents au Mondial. Reste maintenant à voir ce que Peugeot retiendra de cette démonstration pour ses prochains modèles électriques. La première application sera l’arrivée de la nouvelle Peugeot e-208, avec une signature lumineuse proche de ce concept. Mais pour le reste….