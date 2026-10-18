Mercedes-AMG GT SUV : 1 169 ch et des ambitions sans limites

Mercedes-AMG GT SUV

Il y a encore quelques années, un SUV de 1 000 ch aurait ressemblé à une provocation. Mercedes-AMG en propose aujourd’hui une interprétation électrique, avec un GT SUV capable de développer 1 169 ch et d’atteindre 100 km/h en 2,5 secondes. Le plus étonnant n’est presque plus la puissance annoncée. C’est de voir à quel point les constructeurs de luxe cherchent désormais à repousser les limites de véhicules qui doivent aussi transporter une famille et ses bagages.

Dévoilé le 17 octobre 2026, le nouveau modèle d’Affalterbach marque une étape particulière pour AMG. Pour la première fois en 59 ans d’histoire, la division sportive développe un SUV entièrement en interne. Pas question de simplement reprendre un modèle Mercedes existant pour lui greffer une motorisation plus puissante et quelques éléments de carrosserie spécifiques.

Le GT SUV repose sur la nouvelle architecture électrique AMG.EA, inaugurée par le GT Coupé 4 portes. Et Mercedes ne manque pas d’ambition : trois versions sont prévues, dont une première commercialisée à partir de 112 350 euros.

La GT SUV 53 à 112 350 euros, et ce n’est que le début

C’est la version 53 qui ouvrira le bal commercial. Les commandes seront lancées le 20 octobre, tandis que les GT SUV 55 et 63 arriveront au printemps 2027.

À ce niveau de prix, le modèle d’accès n’a évidemment rien d’une AMG au rabais. Ses deux moteurs électriques développent 544 ch et 800 Nm, avec une transmission intégrale. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,2 secondes. Une accélération qui aurait déjà constitué une performance remarquable pour une sportive il y a quelques années, mais qui devient presque ordinaire dans l’univers des voitures électriques haut de gamme.

Les deux versions supérieures changent de registre. Elles utilisent trois moteurs à flux axial, une technologie qui permet de concentrer une puissance importante dans un encombrement réduit. Le GT SUV 55 revendique 816 ch, tandis que le 63 grimpe à 1 169 ch et 2 000 Nm.

Sur le GT SUV 63, le 0 à 200 km/h est annoncé en 7,2 secondes dans les conditions de mesure conventionnelles, et la vitesse maximale atteint 270 km/h avec le pack AMG Driver’s.

Mercedes-AMG GT SUV

Porsche n’aura pas le monopole des SUV électriques surpuissants

Le rapprochement avec Porsche s’impose assez naturellement. La nouvelle Cayenne Electric Turbo revendique jusqu’à 1 156 ch et passe elle aussi de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Les deux constructeurs se retrouvent donc avec des chiffres très proches, même si leurs choix techniques ne sont pas identiques.

Mercedes met notamment en avant ses moteurs à flux axial et une gestion de la puissance pensée pour les sollicitations prolongées. Sur les versions 55 et 63, deux moteurs sont installés sur l’essieu arrière et un troisième à l’avant. Ce dernier peut être déconnecté lorsque la motricité supplémentaire n’est pas nécessaire, afin de limiter les pertes énergétiques.

La transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ adapte la répartition du couple selon les conditions de conduite. Sur les versions les plus puissantes, le système peut aussi moduler le couple entre les roues arrière.

Le GT SUV 53 adopte une autre solution, avec deux moteurs synchrones et une transmission arrière à deux rapports. Le premier favorise les accélérations au démarrage, tandis que le second est davantage adapté aux vitesses élevées.

Trois moteurs à flux axial ne sont donc pas indispensables pour profiter de performances déjà considérables. La version 53 devrait suffire à la grande majorité des conducteurs, même si le prix d’accès reste élevé. À 112 350 euros, elle s’adresse à une clientèle qui regarde davantage le niveau de prestations que le coût au kilomètre.

Les tarifs français des GT SUV 55 et 63 ne sont pas encore connus. Ils permettront de mesurer plus précisément les ambitions commerciales de Mercedes face à Porsche.

Mercedes-AMG GT SUV

710 kW : la recharge devient aussi un argument de prestige

La puissance n’est pas le seul domaine dans lequel Mercedes veut se distinguer. Le constructeur annonce jusqu’à 710 kW de puissance de recharge pour les GT SUV 55 et 63, équipés d’une batterie de 128 kWh utiles. La version 53 reçoit un accumulateur de 106 kWh et peut atteindre 600 kW en courant continu.

Mercedes annonce douze minutes pour passer de 10 à 80 % avec la grande batterie, contre onze minutes pour la plus petite. Le constructeur évoque également jusqu’à 450 km d’autonomie WLTP récupérés en dix minutes de recharge, selon la version et les conditions considérées.

L’architecture 800 volts permet néanmoins d’envisager des arrêts particulièrement courts sur les installations compatibles. Le système accepte aussi les bornes de 400 volts, ce qui évite de limiter l’utilisation du véhicule à un réseau encore très spécialisé.

La batterie elle-même mérite un détour. AMG utilise des cellules cylindriques refroidies directement par un fluide électriquement non conducteur. Cette solution doit mieux répartir la température et permettre à la batterie de supporter des charges et des décharges importantes sans perdre trop rapidement ses capacités.

La technologie est inspirée des travaux menés dans l’univers de la compétition automobile. Mercedes annonce jusqu’à 700 km d’autonomie WLTP pour les GT SUV 55 et 63, contre 668 km pour la version 53. Des chiffres qui restent à confirmer selon les conditions définitives d’homologation.

Mercedes-AMG GT SUV

Près de trois tonnes à maîtriser

C’est probablement le sujet le plus intéressant de cette nouvelle AMG. Le GT SUV 63 affiche 2 695 kg à vide, tandis que le 55 atteint 2 715 kg. La version 53 commence à 2 525 kg, selon sa configuration.

À ces masses, le travail du châssis devient essentiel. Mercedes a développé une suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ qui associe ressorts pneumatiques et amortisseurs reliés par un circuit hydraulique. Le système contrôle activement les mouvements de caisse, notamment le roulis en virage et le tangage lors des accélérations ou des freinages.

La direction arrière est montée de série. À basse vitesse, les roues arrière braquent dans le sens opposé aux roues avant pour faciliter les manœuvres. Au-delà de 80 km/h, elles tournent dans le même sens, ce qui doit améliorer la stabilité.

Mercedes-AMG GT SUV

Un V8 artificiel pour retrouver les sensations d’une AMG thermique

Mercedes-AMG n’a visiblement pas envie de laisser le silence devenir la seule signature de ses voitures électriques. Le programme AMGFORCE Sport+ reproduit le son d’un V8 sur les GT SUV 55 et 63, et celui d’un six cylindres sur le GT SUV 53.

Les sons proviennent d’enregistrements réalisés sur des moteurs réels. Ils évoluent avec l’accélération et le style de conduite. Des changements de rapports simulés, des palettes au volant et des vibrations dans les sièges complètent le dispositif.

Certains clients apprécieront cette tentative de conserver une partie des sensations associées aux AMG thermiques. D’autres trouveront sans doute l’exercice artificiel. Le sujet est loin d’être anecdotique : lorsqu’un constructeur abandonne le V8, il perd aussi une partie de ce qui rendait ses modèles immédiatement reconnaissables.

AMG essaie donc de recréer cette identité par d’autres moyens. Les GT SUV 55 et 63 disposent également de commandes permettant de régler la réponse des moteurs, l’agilité en virage et le contrôle de traction. Le système AMG TRACK PACE enregistre les données de conduite et les temps au tour pour les amateurs de circuit.

Mercedes-AMG GT SUV

Un SUV familial malgré les apparences

Avec 5,08 mètres de long et un empattement de 3,04 mètres, le GT SUV n’est pas un véhicule que l’on choisit pour se faufiler dans les rues étroites. Mercedes a pourtant veillé à préserver un minimum de polyvalence.

Le coffre offre 607 litres, avec un volume qui atteint 1 740 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Un compartiment avant de 111 litres complète l’ensemble. La silhouette est relativement basse pour un SUV, mais l’habitabilité arrière doit rester généreuse.

À l’avant, le conducteur retrouve un combiné numérique de 10,2 pouces et un écran central de 14 pouces. Un écran de même taille peut être installé devant le passager. Le système MBUX, basé sur MB.OS, intègre plusieurs assistants d’intelligence artificielle, dont ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini.

Le GT SUV sera assemblé à Sindelfingen, dans un hall spécialement aménagé pour cette nouvelle architecture électrique. Un détail industriel qui souligne l’importance du projet pour Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG GT SUV

Mercedes-AMG GT SUV

Mercedes-AMG GT SUV

Mercedes-AMG GT SUV