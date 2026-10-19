Honda Civic hybride : la boîte virtuelle du Prelude arrive sur la berline

Honda Civic hybride

La Honda Civic hybride n’avait pas vraiment besoin d’une nouvelle mécanique pour rester intéressante. Son moteur de 184 ch fait déjà le travail, avec une sobriété appréciable et un agrément qui a contribué à installer cette compacte japonaise parmi les alternatives sérieuses aux modèles européens. Pour son millésime 2027, Honda préfère donc s’attaquer à un autre sujet : les sensations au volant. La Civic e:HEV récupère la technologie S+ Shift inaugurée par la nouvelle Prelude, tout en profitant de quelques retouches esthétiques et d’un équipement plus généreux.

Huit rapports sans véritable changement de vitesse

C’est la principale nouveauté de cette Civic restylée. Le système Honda S+ Shift simule huit rapports de transmission et permet au conducteur de les sélectionner à l’aide des palettes au volant. Les changements de rapport s’accompagnent d’une sonorité adaptée, tandis que les rétrogradages reproduisent un effet de frein moteur avec ajustement du régime.

Le dispositif cherche à donner davantage de relief à la conduite d’une voiture hybride qui, jusqu’ici, privilégiait surtout la fluidité. Car il faut rappeler une particularité du système e:HEV : même si Honda le présente comme une motorisation hybride particulièrement réactive, la transmission conserve un fonctionnement différent de celui d’une boîte automatique classique.

Le S+ Shift ne transforme donc pas la Civic en sportive à boîte mécanique. Il ajoute une dimension plus ludique à une chaîne de traction dont le fonctionnement reste fondamentalement inchangé. La transmission à variation continue conserve son rôle, tandis que l’électronique orchestre les sensations de passage des rapports.

La technologie est réservée aux finitions Sport et Advance. La version Elegance conserve le fonctionnement standard de la transmission.

Honda Civic hybride

La finition Sport soigne davantage son ambiance

Honda profite de cette évolution pour retravailler la présentation de la Civic Sport. Les modifications restent discrètes, mais elles ciblent précisément les éléments visibles au quotidien.

L’habitacle adopte des surpiqûres rouges sur les sièges avant, l’accoudoir central, les panneaux de portes et le volant. Des touches de rouge supplémentaires apparaissent sur la planche de bord et la calandre, tandis qu’une antenne de toit en forme d’aileron de requin, en noir brillant, complète les évolutions extérieures.

La principale amélioration concerne toutefois l’équipement audio. La finition Sport reçoit désormais un système Bose à douze haut-parleurs, destiné à offrir une restitution sonore plus ambitieuse que celle d’une installation conventionnelle.

Honda Civic hybride

Un moteur hybride qui ne change pas

Sous le capot, Honda ne touche pas à sa mécanique. La Civic e:HEV conserve son groupe motopropulseur hybride développant 184 ch et 315 Nm de couple.

Cette architecture associe un moteur essence à des machines électriques, avec un fonctionnement qui privilégie fréquemment la propulsion électrique des roues. Le moteur thermique intervient notamment pour produire de l’électricité, même si certaines conditions permettent également de transmettre directement sa puissance aux roues.

Ce choix technique explique en partie le caractère particulier de la Civic. En circulation urbaine ou périurbaine, la conduite peut se révéler très douce, avec des réactions immédiates à l’accélérateur. Sur les voies rapides, le système adapte son fonctionnement aux besoins de puissance et à la vitesse.

Honda annonce une autonomie pouvant atteindre 850 km, mais cette valeur dépend naturellement des conditions d’utilisation.

Le revers de cette formule apparaît lorsqu’on recherche avant tout des sensations sportives. La simulation des huit rapports pourra rendre la conduite plus interactive, mais elle ne changera ni la puissance disponible ni les limites physiques de la transmission.

Honda Civic 2027

Une mise à jour discrète, mais pas anodine

La gamme évolue également sur le terrain de la sécurité. L’ensemble Honda SENSING intègre désormais une caméra de surveillance du conducteur placée au niveau du montant de pare-brise. Elle contribue au suivi de son attention et complète les dispositifs d’aide à la conduite déjà présents.

La palette de couleurs accueille aussi une nouvelle teinte Meteoroid Gray Metallic, destinée à renforcer l’aspect plus haut de gamme de la Civic.

Reste une question importante pour les acheteurs français : celle du prix. La nouvelle Civic Sport est facturée 38170 euros, contre 36870 euros pour la finition Executive.

Le S+ Shift ne révolutionnera probablement pas le quotidien des conducteurs de Civic. Il pourrait néanmoins apporter ce petit supplément d’implication qui manque parfois aux hybrides conçues avant tout pour leur efficacité. Reste à savoir si les acheteurs seront prêts à payer davantage pour cette évolution, alors que la mécanique, elle, reste identique.