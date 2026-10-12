Opel STX Concept : le break électrique change de visage

Opel STX Concept

Opel ne veut pas abandonner le break aux SUV. Avec le STX Concept, présenté au Mondial de l’Auto de Paris 2026, la marque allemande imagine un Sports Tourer plus sculptural, doté d’une transmission intégrale électrique et d’une aérodynamique active. Le concept annonce aussi une évolution du style Opel, avec un Vizor plus imposant et une signature lumineuse qui devrait inspirer les prochains modèles.

Le STX ne préfigure pas encore une voiture de série précise. Opel parle plutôt d’une vision du break de demain, mais certains détails dépassent le simple exercice de style : la carrosserie travaille les flux d’air, des éléments se déploient à l’arrière et la silhouette cherche à concilier allure sportive et volume de chargement.

Opel veut donner plus de caractère à ses futurs breaks

Le nom STX renvoie directement aux Sports Tourer de la marque, dont l’Astra Sports Tourer reste l’un des représentants. Le concept pousse toutefois le dessin beaucoup plus loin. La face avant est dominée par une nouvelle interprétation du Vizor, cette bande qui rassemble les principaux éléments visuels de la signature Opel.

Le dispositif gagne en hauteur et en présence. Des lamelles lumineuses verticales dessinent ses contours avant de s’effacer vers le centre, autour du Blitz éclairé et de la boussole Opel, le fameux Compass. Le capot prolonge ce dessin avec un pli central marqué.

À l’arrière, Opel reprend le même principe avec des feux horizontaux et des motifs lumineux en forme de lamelles. La silhouette plonge vers le bas, tandis que le lettrage OPEL illuminé occupe le centre du Compass arrière. Les montants C reçoivent des bandeaux lumineux en verre qui remontent vers le pavillon, un détail difficile à imaginer tel quel sur un modèle de grande série, mais qui donne une identité particulière au concept.

Opel cherche moins à reproduire les codes habituels du break qu’à lui donner une présence visuelle proche de celle d’un coupé. La difficulté sera de conserver cette allure sans sacrifier l’accès au coffre, la hauteur sous pavillon ou la modularité qui font encore l’intérêt de cette carrosserie.

Opel STX Concept

Une aérodynamique qui ne se limite pas aux jantes

Le STX Concept ne mise pas uniquement sur son design pour améliorer son efficience. Opel a intégré plusieurs dispositifs aérodynamiques actifs, destinés à adapter la carrosserie aux conditions de roulage.

Des diffuseurs bleus peuvent se déployer sous la partie arrière à certaines vitesses. Des éléments verticaux situés derrière les roues s’ouvrent également vers l’arrière afin de mieux guider les flux d’air. L’objectif est de limiter la traînée et de contribuer à la stabilité du véhicule.

Les jantes en alliage suivent la même logique, avec une construction visuelle en trois parties. Elles mesurent 22 pouces et sont chaussées de pneumatiques Goodyear en 285/35 R22. Un choix spectaculaire, qui rappelle toutefois que le STX est un concept : des roues de cette dimension peuvent peser sur le confort, le coût des pneumatiques et l’efficience d’une voiture électrique.

Opel STX Concept

Plus de 200 km/h, mais aucune puissance annoncée

Le constructeur confirme une architecture 100 % électrique, une transmission intégrale et une vitesse maximale supérieure à 200 km/h. En revanche, aucune puissance moteur n’est indiquée. Les performances restent donc difficiles à apprécier au-delà de cette vitesse de pointe.

Le message est assez clair : Opel veut montrer qu’un break électrique peut rester dynamique et ne pas se limiter à une approche familiale ou rationnelle.

Opel STX Concept

L’intérieur mise sur la lumière et la légèreté

Opel évoque aussi un habitacle travaillé autour de son approche « Painting with Light », déjà explorée sur le concept Experimental de 2023 et sur la Corsa GSE Vision Gran Turismo de 2025. Les effets lumineux immersifs et les sièges allégés doivent participer à l’ambiance intérieure.

Le communiqué ne détaille toutefois ni l’organisation complète de l’habitacle ni les volumes disponibles. Sur un break, ce sont pourtant des éléments essentiels. Un dessin spectaculaire ne suffit pas si le coffre perd en capacité ou si les passagers arrière manquent de place.

Le STX s’inscrit dans une longue histoire chez Opel. La marque avait lancé l’Olympia Rekord Caravan en 1953, avant de développer les Kadett Caravan puis les Astra Sports Tourer. Le break a longtemps représenté une alternative pratique à la berline, avec un espace de chargement plus généreux sans passer au grand gabarit d’un monospace.

Aujourd’hui, Opel veut lui redonner une dimension plus émotionnelle. Le STX Concept doit surtout servir de laboratoire stylistique et technologique pour les futurs modèles de la marque. Certaines signatures lumineuses ou idées de carrosserie pourraient être reprises, sans que cela signifie qu’un break identique soit prévu au catalogue….

Opel STX Concept

Opel STX Concept