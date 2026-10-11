Peugeot E-T16 Concept : 816 ch pour annoncer la prochaine E-208

Peugeot E-T16 Concept

816 ch dans une petite Peugeot électrique, le chiffre est fait pour marquer les esprits. Mais l’E-T16 Concept ne se résume pas à cette puissance spectaculaire. Derrière cette démonstration, Peugeot laisse surtout entrevoir les grandes lignes de sa future E-208. Et c’est sans doute la partie la plus intéressante du projet.

Le concept revendique un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et promet de passer de l’arrêt à 300 km/h en 16 secondes. Des performances qui placent cette étude très loin d’une citadine électrique destinée aux trajets quotidiens. Peugeot ne cherche d’ailleurs pas à faire croire que cette voiture pourrait rejoindre les concessions telle quelle. L’E-T16 sert d’abord à montrer jusqu’où la marque peut pousser ses technologies électriques.

La future E-208 se dessine en arrière-plan

Il faut regarder au-delà des performances pour comprendre l’intérêt de cette Peugeot. Le constructeur annonce que le concept préfigure le style de la prochaine E-208. Autrement dit, cette silhouette radicale pourrait donner quelques indications sur la future citadine, même si le passage à la série imposera forcément des choix plus raisonnables.

L’exercice n’est pas nouveau dans l’automobile. Un prototype extrême attire l’attention, puis certains de ses codes esthétiques se retrouvent, sous une forme plus discrète, sur les modèles commercialisés. Reste à savoir ce que Peugeot conservera réellement. Les proportions, les prises d’air et les éléments aérodynamiques de l’E-T16 répondent à des contraintes très éloignées de celles d’une voiture de grande diffusion.

Le lien avec la 208 de demain est donc à prendre comme une orientation, pas comme une promesse de retrouver ce concept sur la route.

Peugeot E-T16 Concept

Trois moteurs électriques et une puissance peu représentative

Sous la carrosserie, Peugeot a installé trois moteurs électriques. Un à l’avant, deux à l’arrière. La puissance cumulée atteint 600 kW, soit 816 ch, avec une gestion du couple destinée à répartir la motricité entre les roues. Cette architecture permet notamment de travailler sur le comportement de la voiture en virage, bien au-delà de ce que proposerait une transmission électrique classique.

Le système de freinage fait lui aussi partie du programme. Les disques de 380 mm sont associés à des pneumatiques Michelin de 275 mm de large à l’avant et de 315 mm à l’arrière. Des dimensions qui donnent une idée des contraintes liées à une telle puissance.

Peugeot E-T16 Concept

Une batterie de 85 kWh et une recharge très ambitieuse

Peugeot annonce une batterie de 85 kWh, une architecture électrique de 800 volts et une autonomie pouvant atteindre 400 km selon le cycle WLTP. La recharge de 10 à 80 % est annoncée en moins de 15 minutes.

Sur le papier, ces valeurs sont impressionnantes pour une voiture de ce format. Il faut toutefois garder en tête qu’elles concernent un concept dont la vocation n’est pas de reproduire les contraintes économiques d’un modèle de série. La capacité de la batterie, à elle seule, ne dit rien du coût final ni de la masse du véhicule. Et Peugeot ne donne pas encore les éléments nécessaires pour transposer ces performances à la future E-208.

Le constructeur met également en avant un système de refroidissement baptisé Side Cooling, conçu pour gérer les températures de la batterie et des composants électriques. La voiture a notamment effectué trois tours du Nürburgring Nordschleife. Ce passage sur circuit permet de mettre à l’épreuve la gestion thermique et la résistance des différents organes, deux sujets essentiels lorsqu’une voiture électrique doit maintenir un niveau de performance élevé.

Peugeot E-T16 Concept

Le volant Hypersquare, autre pièce du programme

L’E-T16 reprend aussi le volant Hypersquare associé à une direction électronique sans liaison mécanique traditionnelle avec les roues. Peugeot travaille sur cette commande depuis plusieurs années et en fait l’un des éléments distinctifs de son futur univers intérieur.

Le dispositif modifie la manière de diriger la voiture et permet de faire varier la démultiplication selon la vitesse. En théorie, les manœuvres à basse vitesse demandent moins de mouvement des mains, tandis que la direction peut devenir plus précise à mesure que l’allure augmente. Le concept reçoit également un écran panoramique de 21 pouces.

Peugeot E-T16 Concept

Un héritage sportif, mais un objectif différent

Le nom E-T16 fait écho à une histoire sportive bien connue chez Peugeot, de la 205 Turbo 16 à la 208 T16 Pikes Peak. La filiation est surtout symbolique : ces voitures ont contribué à construire l’image de la marque à travers la compétition et des projets techniques hors normes.

L’E-T16 transpose cette idée à l’électrique. Elle montre ce que Peugeot peut développer en matière de puissance, de gestion de la motricité, de refroidissement et d’architecture embarquée. Mais le véritable enjeu se situe ailleurs. La prochaine E-208 devra séduire avec un prix cohérent, une autonomie adaptée aux usages et des temps de recharge acceptables.

C’est là que le concept sera réellement jugé, même si ses 816 ch risquent de rester le chiffre que tout le monde retiendra en premier.

Peugeot E-T16 Concept

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