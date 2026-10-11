Fiat Multiplay : ce concept veut remplacer le monospace et le pick-up

Fiat Multiplay

Un monospace qui se transforme en pick-up sans changer de voiture. C’est l’idée assez inhabituelle du Fiat Multiplay, dévoilé à Paris à la veille de l’ouverture du Mondial de l’Auto 2026. Long de 4,45 mètres, ce concept cherche surtout à résoudre un problème très concret : comment transporter une famille, ses bagages et ses équipements de loisirs sans devoir choisir entre habitabilité et capacité de chargement ?

Fiat ne présente pas un futur modèle prêt à rejoindre les concessions. La marque parle d’un laboratoire d’idées. Mais derrière cette précaution, le Multiplay remet sur la table une question que les constructeurs ont parfois tendance à oublier en multipliant les SUV : un véhicule familial doit-il forcément avoir une forme figée ?

Un montant arrière capable de transformer la voiture

La particularité du Multiplay se trouve dans son montant C, baptisé « Metamorfosi ». Celui-ci accompagne le déplacement d’un module arrière qui coulisse sur des guides dédiés. En quelques gestes, le concept passe d’une configuration familiale annoncée en 6+1 places à un pick-up quatre places avec une benne ouverte.

Le principe est intéressant parce qu’il ne repose pas simplement sur des sièges rabattables ou un coffre extensible. Fiat cherche à modifier réellement la fonction du véhicule. En mode familial, l’espace arrière privilégie le transport des passagers. Une fois transformé, il peut accueillir des vélos, du matériel sportif ou des objets encombrants qui trouveraient difficilement leur place dans un coffre classique.

Fiat Multiplay

Le Multipla n’est jamais très loin

Le nom Multiplay rappelle évidemment la Fiat Multipla, notamment celle lancée en 1998. Avec ses six places réparties sur deux rangées et sa silhouette qui ne ressemblait à aucune autre, elle avait choisi de privilégier l’espace intérieur plutôt que les conventions esthétiques du monospace.

La marque remonte également à la 600 Multipla de 1956, capable d’accueillir six personnes dans un véhicule d’environ 3,5 mètres. Le nouveau concept reprend cette logique : exploiter au maximum un gabarit relativement compact, quitte à sortir des solutions habituelles.

Le Multiplay mesure 4,45 mètres. Il reste donc dans un format compatible avec un usage quotidien, sans atteindre les dimensions d’un grand véhicule familial. C’est précisément là que son architecture prend tout son sens. Une voiture capable d’emmener les enfants à l’école le matin, puis de transporter des vélos ou du matériel le week-end, pourrait répondre à des besoins que les SUV ne couvrent pas toujours de la manière la plus pratique.

Fiat Multiplay

Un siège pour le chien, un autre pour se détendre

Fiat ne s’est pas limité à la transformation de la partie arrière. L’habitacle accueille un module appelé « Petsenger seat », pensé pour plusieurs usages. Il peut servir de point d’ancrage pour un siège enfant, d’espace pour un animal de compagnie, de petite table ou encore de rangement.

La marque pousse l’idée jusqu’aux accessoires. Une partie du coussin peut se détacher pour devenir une laisse, tandis qu’un compartiment intégré à la porte permet de ranger une gamelle pliable. Des poches et des sangles élastiques complètent l’ensemble.

L’intention est claire : faire de l’habitacle un espace qui s’adapte aux occupants, plutôt que d’imposer une configuration unique. Fiat s’intéresse aussi à la place réservée aux enfants à l’arrière, avec un espace conçu pour accueillir jusqu’à deux enfants et, ponctuellement, un adulte. La marque met en avant leur visibilité et leur accessibilité depuis les places avant.

Autre proposition, plus inattendue : le siège passager peut se transformer en « Sunseat ». Une fois le véhicule arrêté, il pivote vers l’arrière et prend la forme d’une méridienne, en s’appuyant sur la planche de bord. Sous le toit panoramique, l’idée est de créer un petit espace de détente pour lire ou profiter du paysage.

Tout cela reste très conceptuel. Mais le Multiplay ne cherche pas seulement à gagner des litres de coffre. Il explore une voiture dont certaines parties changeraient de fonction selon les moments de la journée.

Fiat Multiplay

Un habitacle conçu pour la vie quotidienne

Le design joue la carte de l’été italien. La carrosserie verte évoque l’écorce d’une pastèque, tandis que l’habitacle reprend des tons rouges et roses. Des touches de turquoise viennent compléter l’ensemble, notamment dans le dégradé de couleurs qui relie le module polyvalent à l’espace réservé aux enfants.

Derrière cette présentation volontairement colorée, Fiat met aussi en avant des choix pratiques. Les surfaces souples utilisent largement un textile mono-matériau fabriqué par tricotage 3D, sans couture. Le procédé vise à limiter les déchets de fabrication et à obtenir des éléments adaptables. Les zones exposées aux enfants et aux animaux reçoivent des finitions imperméables, plus faciles à vivre au quotidien.

L’écran central suit une approche différente de celle de nombreux modèles récents. Intégré à la planche de bord, il reste dissimulé lorsque la voiture est éteinte. Fiat veut préserver un intérieur visuellement épuré, sans faire disparaître les fonctions numériques.

Fiat Multiplay

Fiat ne promet pas encore de voiture de série

Le Multiplay est présenté comme une source d’inspiration pour les futurs modèles de la marque, et non comme l’annonce d’un véhicule qui serait produit dans les prochaines années. Aucun calendrier de commercialisation, prix ou détail de motorisation n’a été communiqué.

Fiat explore néanmoins une piste différente de la course au SUV toujours plus imposant. Le Multiplay veut réunir plusieurs usages dans 4,45 mètres, en s’appuyant sur une modularité qui dépasse le simple rabattement des sièges. Reste à voir si cette idée restera un exercice de style présenté à Paris ou si la marque en reprendra certains éléments dans ses prochains modèles.