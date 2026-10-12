DS F3VER : ce concept annonce un nouveau visage pour DS Automobiles

DS F3VER

DS Automobiles veut changer de visage. Avec le concept F3VER, la marque française ne se contente pas d’ajouter une étude de style à son catalogue de prototypes. Elle cherche à poser les bases d’une nouvelle identité, avec une face avant très verticale, des signatures lumineuses travaillées et une silhouette compacte qui tranche avec les codes habituels de la marque. Le plus intéressant tient peut-être à ses dimensions : 4,19 mètres de long. Derrière les effets de lumière et la peinture spectaculaire, DS explore un format qui pourrait avoir une vraie place dans sa future gamme électrique.

Rien ne permet encore d’affirmer que F3VER donnera directement naissance à un modèle de série. DS le présente comme un laboratoire de design, pas comme une voiture prête à être commercialisée. Et l’avenir de la marque française pose question au vu de la nouvelle direction prise par Stellantis. Ce concept est-il une annonce ou bien seulement un coup d’épée dans l’eau ?

Une face avant qui ne cherche pas la discrétion

Le premier élément qui retient l’attention est ce « totem » vertical installé au centre de la face avant, autour de l’emblème DS. Les feux adoptent une signature en Y, avec un traitement lumineux qui donne au concept une expression presque numérique. À l’arrière, le principe est repris avec un logo digitalisé et des feux composés de 16 panneaux de LED, organisés pour créer un effet de profondeur.

Cette mise en scène est ambitieuse. Elle doit surtout permettre de reconnaître une DS au premier regard, un exercice sur lequel la marque travaille depuis plusieurs années sans toujours parvenir à installer une identité aussi immédiatement lisible que celle de certains concurrents premium.

DS F3VER

4,19 mètres : un format généreux pour le segment B

Avec 4,19 mètres de longueur, 1,84 mètre de largeur et 1,46 mètre de hauteur, F3VER reste compact. Son empattement de 2,70 mètres est toutefois généreux au regard de sa longueur totale. DS annonce également un coffre de 400 litres, ce qui donnerait au véhicule une polyvalence appréciable si ces proportions étaient reprises sur un modèle commercialisé.

La marque ne précise pas encore de calendrier industriel ni de caractéristiques techniques détaillées. La motorisation électrique est évoquée, tout comme une autonomie présentée comme une référence, mais aucun chiffre n’est communiqué.

DS F3VER

La personnalisation devient une partie du design

DS veut aussi pousser plus loin la personnalisation. La teinte Bleu Cosmique change d’apparence selon la lumière, passant du bleu à des nuances violettes. Le traitement bicolore ne s’arrête pas à une séparation classique entre le toit et la carrosserie : la ligne se prolonge jusqu’à l’arrière, en intégrant le volet de coffre, les flancs et le bouclier dans la composition.

Autre nouveauté, un anneau décoratif de pavillon doit permettre de personnaliser l’apparence du véhicule. Les animations lumineuses arrière participent également à cette logique, avec plusieurs scénarios destinés à modifier l’expression du concept et à communiquer certaines informations.

DS F3VER

Faire plus simple, sans donner une impression moins haut de gamme

Le discours de DS autour du « Design Intelligence » mérite aussi qu’on s’y arrête. La marque explique vouloir réduire le nombre de composants, simplifier les assemblages et supprimer certains éléments rapportés, notamment autour des passages de roues et des bas de caisse. Les projecteurs et les feux de jour sont regroupés dans un ensemble lumineux homogène, tandis que les boucliers adoptent une conception monobloc.

L’objectif est double : obtenir des lignes plus pures et améliorer la qualité perçue, tout en facilitant le travail industriel. Cette recherche de simplicité n’a rien d’anecdotique pour une marque qui veut défendre un positionnement premium. Des pièces moins nombreuses et des jonctions moins visibles peuvent donner une impression de qualité supérieure, à condition que les matériaux et la finition suivent.

DS indique aussi utiliser des outils numériques et de l’intelligence artificielle développés au sein de Stellantis pour explorer plus rapidement différentes propositions de design. La marque précise que ces outils ne remplacent pas le travail des designers, mais accélèrent les phases d’exploration et de comparaison. C’est une évolution des méthodes de conception plus qu’une innovation visible pour le client.

DS F3VER

Un concept qui devra maintenant sortir du discours

Présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, DS F3VER est d’abord une déclaration d’intention. Son style, ses effets lumineux et sa carrosserie personnalisable donnent une idée du niveau de distinction que DS souhaite atteindre. Ses dimensions suggèrent aussi qu’un véhicule compact peut occuper une place intéressante dans cette réflexion.

Mais il manque encore l’essentiel pour mesurer la portée du projet : une motorisation définie, une autonomie chiffrée, un prix et une perspective de commercialisation. Sans ces éléments, difficile de savoir si F3VER restera une étude de style ou si certaines de ses idées se retrouveront rapidement dans les concessions.

DS aura-t-elle les moyens de lancer un modèle pour remplacer l’actuel DS 3 ?

DS F3VER