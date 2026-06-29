MG annonce des nouveautés pour Goodwood 2026

On parle souvent de Goodwood comme d’un décor, presque un prétexte. Mais dès que les marques arrivent avec des concepts encore couverts de non-dits, le festival redevient ce qu’il est vraiment : un endroit où l’industrie teste sa propre nervosité.

MG arrive cette année avec une forme d’assurance assez inhabituelle. Pas seulement des voitures, mais une accumulation de signaux. Et parfois, ça déborde un peu.

Une scène où MG cherche autre chose que de la présence

Il y a ce stand prévu au cœur du festival, pensé comme un point d’ancrage. MG Motor n’y vient pas pour compléter une gamme déjà lisible. C’est plus diffus. Presque une tentative de se repositionner dans une conversation qui devient très dense en Europe.

Le cadre aide. Goodwood Festival of Speed mélange toujours deux mondes : la montée de côte brutale et les vitrines technologiques très polies. MG joue sur les deux tableaux, sans forcément chercher à choisir.

On sent une volonté d’occuper l’espace. Et de le saturer légèrement aussi.

Deux concepts qui disent plus par leur existence que par leurs lignes

Deux prototypes doivent apparaître en première mondiale. Et ce qui frappe d’abord, ce n’est pas leur design, qu’on ne connaît pas encore vraiment, mais leur placement dans la stratégie.

Un premier modèle s’annonce comme une compacte électrique du segment B. C’est un terrain déjà très encombré en Europe. Renault avec la future R5, Stellantis avec ses petites électriques, sans parler des marques chinoises qui accélèrent fort sur ce créneau.

Le second concept est plus flou, volontairement plus haut placé dans l’imaginaire. Une sorte de vitrine stylistique, pensée comme un futur modèle à forte charge émotionnelle.

MG annonce des nouveautés pour Goodwood 2026

Une marque qui glisse de segment en segment

Ce qui devient intéressant, c’est la façon dont MG assemble son discours produit sans jamais le figer.

Entre hybrides rechargeables, Hybrid+ et électriques, la marque construit une sorte de grille très large. Trop large parfois. On peut se demander si cette multiplication de technologies ne brouille pas légèrement la lecture globale.

Sur place, seront exposés plusieurs modèles déjà connus ou récents : SUV familiaux, berlines électriques, roadster. Le MG Cyberster attire évidemment l’attention, parce qu’il ressemble à une exception dans une gamme finalement très rationnelle.

La montée de côte comme vérité brute

Reste Goodwood et sa montée. C’est souvent là que les discours marketing perdent un peu leur vernis.

Les MGS9 PHEV, MGS6 EV et le Cyberster sont annoncés sur la piste. Trois approches différentes de la performance électrifiée.

Pas de promesse abstraite ici. Juste la montée, le bruit artificiel ou non, et la capacité à exister dans un exercice qui ne pardonne pas les approximations.

Le SUV sept places hybride rechargeable MGS9 attire particulièrement l’attention, parce qu’il incarne ce compromis que beaucoup de marques chinoises et européennes tentent de stabiliser : volume, électrification, mais encore une forme de polyvalence thermique.

Rendez-vous à Goodwood pour en savoir plus…