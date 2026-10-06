Renault E-Space Concept : Renault remet l’Espace en mouvement

Renault E-Space Concept

Renault n’a pas choisi le nom E-Space par hasard. Derrière ce concept-car encore largement mystérieux, la marque remet sur la table l’un de ses noms les plus emblématiques, mais sans simplement chercher à ressusciter l’Espace d’une autre époque. Le message est plutôt celui d’une nouvelle interprétation de la voiture familiale, pensée pour une automobile qui ne se contente plus de transporter ses occupants.

Le Renault E-Space Concept sera dévoilé en première mondiale le 12 octobre 2026, à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris. Pour l’instant, Renault entretient volontairement une part de mystère autour de son futuriste véhicule. Quelques éléments suffisent pourtant à comprendre où la marque veut emmener son concept.

Un nom qui porte presque 40 ans d’histoire

Lorsque Renault lance l’Espace en 1984, le constructeur ne propose pas simplement un nouveau modèle familial. Il contribue à créer un segment qui n’existe pratiquement pas encore en Europe : celui du monospace. La première génération mise sur une carrosserie très différente des berlines traditionnelles, un plancher plat et surtout une modularité poussée, avec des sièges pouvant être rabattus, retirés ou pivotés.

Le succès n’est pourtant pas immédiat. Lors du Mondial de Paris 1984, Renault doit même transformer son stand en démonstration grandeur nature pour expliquer aux visiteurs ce que cet étrange véhicule apporte réellement. Seulement neuf exemplaires avaient été vendus en France durant son premier mois de commercialisation.

C’est une histoire assez intéressante à garder en tête avant de regarder le nouveau concept. L’Espace original n’avait pas besoin de ressembler à une voiture familiale traditionnelle pour fonctionner. Il proposait autre chose.

Quarante ans plus tard, Renault semble vouloir retrouver cette capacité à déplacer les lignes.

L’actuel Renault Espace est un SUV

E-Space : une silhouette familiale qui ne cherche pas la discrétion

Le concept mesure 4,70 mètres de long. Une dimension qui le rapproche fortement de l’Espace actuellement commercialisé, affichant 4,72 mètres, mais la comparaison s’arrête presque là. Le modèle de série actuel est devenu un grand SUV disponible en cinq ou sept places, alors que le concept semble chercher une autre manière de traiter le volume familial.

Renault annonce une silhouette « spectaculaire » et des proportions généreuses, habillées d’une teinte Rubis Noir. Le constructeur insiste également sur quatre grandes orientations qui doivent guider cette nouvelle génération de « voitures à vivre » : design émotionnel, électrification, technologie centrée sur l’humain et travail particulier autour de l’espace intérieur.

Le détail qui pourrait devenir la signature du concept

À l’avant comme à l’arrière, Renault installe un large « U » lumineux qui dessine les contours de la carrosserie. Au centre de la face avant, le losange prend lui aussi une forme nouvelle : il semble flotter dans un environnement composé de pixels lumineux.

Renault cherche depuis plusieurs années à construire une identité visuelle capable de fonctionner aussi bien sur ses modèles thermiques, hybrides que électriques. Avec E-Space Concept, cette signature paraît poussée vers quelque chose de plus expérimental. Le véhicule doit être reconnaissable par sa lumière autant que par ses volumes.

Un concept qui pourrait annoncer beaucoup plus qu’un simple exercice de style

Pour l’instant, E-Space Concept ressemble moins à une démonstration technique qu’à une déclaration d’intention. Renault ne cherche visiblement pas à faire revenir l’Espace tel qu’on l’a connu. La marque tente plutôt de récupérer ce qui faisait sa singularité : offrir davantage que quatre roues, une carrosserie et quelques places.

Le premier Espace avait surpris parce qu’il proposait une autre façon d’utiliser l’automobile. Le nouveau concept devra réussir un exercice comparable dans un marché où les grands véhicules familiaux se ressemblent de plus en plus.

Reste maintenant à découvrir ce que Renault a réellement imaginé derrière cette silhouette Rubis Noir. Le rendez-vous est fixé au 12 octobre 2026, à Paris.