Peugeot RCZ Vision : le retour inattendu d’un coupé

Peugeot RCZ Vision

Le nom RCZ n’avait plus été utilisé par Peugeot depuis 2015. Le voilà de retour, mais pas sous la forme d’un coupé prêt à rejoindre les concessions. Avec le RCZ Vision, la marque française dévoile un concept électrique de 500 ch, capable selon ses annonces de parcourir jusqu’à 600 km et de récupérer de 10 à 80 % de batterie en seulement 10 minutes. Des chiffres spectaculaires, qui reposent notamment sur une batterie à électrolyte solide encore présentée comme une technologie d’avenir.

Le projet va plus loin qu’un simple hommage au coupé commercialisé entre 2009 et 2015. Peugeot en profite pour montrer ce que pourraient devenir son design, son i-Cockpit et ses commandes de conduite. Le RCZ Vision est une vitrine technologique, mais aussi une manière de rappeler que la marque veut encore parler aux amateurs de voitures qui suscitent autre chose qu’un intérêt purement pratique. Il était temps !

Le RCZ revient, mais pas encore dans les concessions

Le premier RCZ avait marqué les esprits par son toit à double bossage, ses arches de pavillon en aluminium et sa silhouette de coupé relativement éloignée du reste de la gamme Peugeot. Sa production s’est arrêtée en 2015, sans véritable successeur. Le nouveau concept reprend plusieurs de ces codes, notamment la bulle vitrée qui court sur l’habitacle et les arches désormais affinées.

La silhouette est plus futuriste, avec des ailes fortement sculptées, une carrosserie basse et des surfaces très travaillées. Peugeot cherche à donner une impression de puissance sans multiplier les appendices aérodynamiques. À l’arrière, un aileron actif reste invisible à l’arrêt et se déploie lorsque la voiture roule.

Le nom RCZ est évidemment un choix chargé de sens. Il renvoie à une Peugeot qui avait réussi à se distinguer dans une gamme largement dominée par les berlines et les voitures compactes. Il serait effectivement temps de remettre un peu d’émotion dans la gamme Peugeot…

Peugeot RCZ Vision

500 ch et 600 km d’autonomie

Peugeot annonce une puissance de 500 ch et une autonomie pouvant atteindre 600 km. La consommation théorique est fixée à 11,5 kWh/100 km en cycle mixte WLTP, une valeur particulièrement basse pour un véhicule de ce niveau de puissance. Le constructeur précise toutefois que cette donnée reste à confirmer.

Le concept repose sur une architecture dérivée de la plateforme STLA One, associée à une batterie à électrolyte solide développée avec Factorial Energy. Son épaisseur annoncée de seulement 110 mm permettrait de limiter l’encombrement du pack et de conserver une silhouette basse. Peugeot met aussi en avant une architecture électrique de 1 000 volts.

Peugeot RCZ Vision

L’Hypersquare doit passer du concept à la série

L’autre nouveauté importante concerne le poste de conduite. Le RCZ Vision reçoit une évolution du Peugeot i-Cockpit, articulée autour du volant Hypersquare et d’écrans transparents MicroLED. L’idée n’est pas d’ajouter des affichages partout, mais de mieux organiser les informations.

Un écran transparent placé au-dessus du volant affiche les données utiles au conducteur. L’écran central, lui, peut être éteint afin de réduire sa présence visuelle. Peugeot cherche ainsi à répondre à une critique qui revient régulièrement dans l’automobile moderne : les interfaces numériques prennent parfois tellement de place qu’elles compliquent des fonctions qui devraient rester simples.

L’Hypersquare joue un rôle tout aussi important. Sa forme inhabituelle s’accompagne d’une direction steer-by-wire, sans liaison mécanique traditionnelle entre le volant et les roues. La démultiplication varie selon la vitesse : les manœuvres doivent demander moins de mouvements à basse allure, tandis que la direction devient plus progressive lorsque la vitesse augmente.

Peugeot indique que le concept utilise une version de série de l’Hypersquare destinée à la prochaine génération de E-208. C’est probablement l’une des annonces les plus concrètes associées au RCZ Vision. Contrairement à la batterie solide ou aux 500 ch, ce dispositif est donc présenté comme une technologie appelée à arriver sur un modèle commercialisé.

Le freinage évolue également avec le brake-by-wire, qui remplace la liaison hydraulique traditionnelle entre la pédale et les freins par une commande électronique. Peugeot promet un dosage plus précis et une meilleure intégration du freinage régénératif.

Peugeot RCZ Vision

Peugeot veut retrouver une identité plus affirmée

Le RCZ Vision inaugure un langage stylistique baptisé « Feline Future », organisé autour de cinq idées : liberté, courage, élégance, force et instinct. Le discours est ambitieux, mais plusieurs choix permettent de comprendre ce que Peugeot cherche à faire.

Les trois griffes lumineuses, signature bien connue de la marque, deviennent plus fines et s’étirent horizontalement. À l’avant, elles sont associées à des projecteurs très compacts. À l’arrière, les feux sont intégrés dans un ensemble qui privilégie la continuité des surfaces.

Le contraste entre la carrosserie musclée et l’habitacle vitré est également central. Peugeot veut une voiture qui paraisse puissante sans devenir visuellement agressive. Les jantes forgées de 21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière participent à cette recherche de légèreté, même si ces dimensions impressionnantes ne préjugent pas de ce que recevrait un modèle de série.

La question est de savoir comment ces codes seront adaptés aux voitures du quotidien. Un coupé spectaculaire offre beaucoup de liberté aux designers. Une 208 ou un SUV doit répondre à des contraintes de coût, d’habitabilité, de visibilité et de fabrication autrement plus fortes. C’est là que le nouveau langage de Peugeot devra faire ses preuves.

Peugeot RCZ Vision

Un habitacle haut de gamme, jusque dans les matériaux

À bord, le concept revendique quatre vraies places, avec deux sièges arrière annoncés comme suffisamment accueillants pour des adultes. Les dossiers se rabattent pour augmenter le volume consacré aux bagages. Peugeot veut donc conserver une dimension Grand Tourisme, plutôt que de faire du RCZ Vision une stricte deux-places.

L’ambiance mélange Alcantara, aluminium usiné et cuir Pelinova, fabriqué à partir de chutes de cuir issues de l’industrie de la maroquinerie. Le matériau permet de valoriser des matières qui ne sont habituellement pas utilisées pour des produits finis. Peugeot cherche ainsi à associer une présentation luxueuse à une meilleure valorisation des ressources.

Peugeot RCZ Vision

Un manifeste, pas encore un futur modèle

Le RCZ Vision rassemble beaucoup de promesses : une nouvelle identité visuelle, une direction électronique, un freinage entièrement commandé électroniquement, des écrans transparents et une batterie à électrolyte solide. Certaines technologies sont annoncées comme proches de la série, à commencer par l’Hypersquare. D’autres restent liées à la démonstration.

Peugeot ne confirme ni prix, ni calendrier, ni mise en production du coupé. Le retour du nom RCZ ne signifie donc pas qu’un nouveau modèle est prévu à court terme.

Ce concept permet surtout à la marque de montrer qu’elle ne veut pas réduire son avenir électrique à une succession de modèles rationnels. Reste à transformer cette ambition en voitures accessibles, avec des technologies fiables et des tarifs cohérents. Pour le moment, le RCZ Vision reste une promesse particulièrement spectaculaire, dont la partie la plus concrète pourrait bien se retrouver ailleurs dans la gamme.

Peugeot RCZ Vision

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