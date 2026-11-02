Jaecoo 7 : près de 4 800 ventes en France, un début prometteur

Jaecoo 7

Avec 4 786 immatriculations entre janvier et septembre 2026, le Jaecoo 7 commence à trouver sa place sur le marché français. Le résultat reste modeste face aux références du segment, mais il prend une autre dimension lorsqu’on le rapproche de celui du Jaecoo 5 : avec 4 832 exemplaires, son petit frère fait presque jeu égal. La marque chinoise ne dépend donc pas d’un seul modèle pour commencer à se faire connaître.

Le Jaecoo 7 occupe la 74e place des ventes en France sur les neuf premiers mois de l’année. Il devance de peu certains modèles plus installés, sans encore menacer les grands noms du SUV compact. Ce n’est pas un raz-de-marée, mais deux modèles positionnés à quelques dizaines d’immatriculations d’écart, c’est un début commercial plutôt intéressant pour une marque encore récente sur notre marché.

Deux SUV, presque le même résultat

Le rapprochement avec le Jaecoo 5 est probablement le plus révélateur. Le modèle compact affiche 4 832 ventes, contre 4 786 pour le Jaecoo 7. L’écart est infime, alors que les deux véhicules ne s’adressent pas exactement aux mêmes acheteurs. Le Jaecoo 5 mise sur un format plus facile à vivre en ville, tandis que le Jaecoo 7 joue davantage la carte du SUV familial.

Cette proximité des résultats montre que la marque ne repose pas uniquement sur l’effet de nouveauté d’un modèle. Elle commence à installer une petite gamme, avec deux propositions capables de trouver leur public. Reste à savoir si cette dynamique tiendra lorsque la curiosité des premiers mois aura disparu et que les clients compareront plus systématiquement le réseau, la valeur de revente et le coût d’utilisation.

C’est souvent là que les nouveaux constructeurs sont attendus au tournant.

Jaecoo 7

L’hybride simple pour éviter la contrainte de la recharge

Le Jaecoo 7 SHS-H adopte une motorisation hybride non rechargeable. Un choix assez pragmatique pour séduire les automobilistes qui souhaitent réduire leur consommation sans devoir installer une borne ou organiser leurs déplacements autour des points de recharge.

Le système associe un moteur essence 1.5 turbo de 143 ch à une machine électrique annoncée à 204 ch. La puissance cumulée atteint 224 ch, avec une batterie de 1,83 kWh et une transmission DHT1. Jaecoo annonce une consommation mixte de 5,5 l/100 km et des émissions de 125 g de CO₂/km. L’autonomie totale peut atteindre 900 km selon le constructeur.

Ces chiffres placent le Jaecoo 7 dans une catégorie où les références ne manquent pas. Le Renault Austral E-Tech, le MG HS Hybrid+ ou encore le Toyota RAV4 proposent des approches différentes de l’hybridation, avec des niveaux de prix et de prestations variables. Le Jaecoo mise surtout sur un rapport entre puissance, équipement et tarif qui mérite qu’on s’y intéresse.

À 29 990 euros en finition Select, il affiche un prix d’accès relativement agressif pour un SUV de 4,50 mètres développant 224 ch. La version Exclusive est proposée à 31 990 euros. L’écart de 2 000 euros donne accès à un équipement nettement plus généreux.

Jaecoo 7

Un équipement qui fait partie de l’argument commercial

La finition Select ne donne pas l’impression d’être une version dépouillée destinée à afficher un prix d’appel. Elle comprend notamment les jantes de 19 pouces, les projecteurs Full LED, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la climatisation bizone et deux écrans de 10,25 et 13,2 pouces. La compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto est également prévue.

La finition Exclusive pousse le curseur plus loin avec un écran central de 14,8 pouces, un affichage tête haute, un toit panoramique, un hayon électrique et des sièges avant électriques et ventilés. Les places arrière bénéficient aussi du chauffage, tandis que le système audio Sony compte huit haut-parleurs.

Le coffre annonce 500 litres, puis 1 265 litres une fois la banquette rabattue. Des valeurs cohérentes avec le gabarit du véhicule, qui doit pouvoir jouer le rôle de voiture familiale sans se limiter à une présentation flatteuse sur catalogue.

La garantie constitue un autre argument : sept ans ou 150 000 km pour le véhicule, et huit ans ou 160 000 km pour la batterie et la chaîne de traction électrique, avec une capacité minimale annoncée de 75 %.

Jaecoo 7

Le prix ne fera pas tout

Jaecoo a compris qu’un tarif compétitif et une dotation généreuse pouvaient faciliter l’arrivée d’une nouvelle marque. Le Jaecoo 7 coche ces deux cases, avec une motorisation hybride suffisamment puissante et un équipement qui évite de devoir grimper dans une finition coûteuse pour retrouver les principaux éléments de confort.

La suite sera plus difficile. Face à Renault, Toyota ou MG, le constructeur devra convaincre sur des sujets moins visibles dans une brochure : la qualité du réseau, le suivi après-vente, la disponibilité des pièces et la valeur de revente. Les 4 786 immatriculations enregistrées en neuf mois montrent que le produit a trouvé des clients. Il reste maintenant à transformer cet intérêt en confiance durable.