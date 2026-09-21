XPeng G9L : ce grand SUV chinois va être produit en Europe

XPeng G9L

XPeng n’est plus vraiment dans une logique de simple arrivée en Europe. Avec le G9L, la marque chinoise franchit une étape supplémentaire : son nouveau grand SUV sera aussi produit sur le Vieux Continent.

Et pas dans une usine XPeng. Le constructeur a choisi Graz, en Autriche, où Magna assemble déjà plusieurs de ses modèles. Le G9L rejoindra donc les G6, G9 et P7+ sur les lignes de production de Magna Steyr. Une usine qui produisait notamment le BMW Z4 jusqu’en mai 2026.

XPeng annonce au passage une commercialisation dans 64 marchés et une présentation européenne le 12 octobre prochain, au Mondial de l’Automobile de Paris.

Un G9 plus grand, mais pas tout à fait le même

Le nom G9L peut prêter à confusion. Ce nouveau modèle n’est pas simplement un G9 allongé.

Il mesure 5,12 mètres de long pour 1,999 mètre de large, avec un empattement de 3,10 mètres. Il reste pourtant plus court que le grand GX dont il reprend une partie de l’inspiration. Surtout, il abandonne les six places de ce dernier pour revenir à une configuration cinq places.

XPeng semble chercher ici un SUV familial haut de gamme capable de concurrencer des modèles européens beaucoup plus installés, plutôt qu’un véhicule destiné à maximiser le nombre de passagers. Le coffre atteint 1 152 litres, tandis que la version électrique ajoute un compartiment avant de 109 litres.

Et visuellement, le G9L ne se contente pas non plus de copier le GX. La carrosserie est plus fluide, la ligne de vitrage remonte vers l’arrière et la traditionnelle impression de toit flottant disparaît. Cela donne un SUV imposant, mais moins massif dans son dessin.

XPeng G9L

800 volts et quatre roues directrices de série

Sous cette carrosserie, XPeng ne fait pas vraiment dans la demi-mesure. Le G9L repose sur une architecture électrique 800 volts et reçoit de série une suspension adaptative ainsi que quatre roues directrices. Deux technologies qui commencent à se démocratiser sur les modèles chinois haut de gamme et que l’on retrouve désormais face à des propositions européennes comme le Porsche Macan Electric ou certains grands SUV électriques premium.

Le G9L existe d’abord en version électrique avec un moteur arrière de 367 ch et une batterie de 91,9 kWh. XPeng annonce jusqu’à 702 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC, avec un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.

Les versions à deux moteurs passent à 585 ch et 695 Nm. Avec la batterie de 91,9 kWh, l’autonomie annoncée atteint 660 km. La version la plus ambitieuse reçoit une batterie de 110 kWh et revendique 755 km CLTC, tout en abaissant le 0 à 100 km/h à 4,45 secondes.

Ces chiffres restent à prendre avec précaution lorsqu’on pense au marché français : le cycle CLTC est nettement plus favorable que le WLTP utilisé en Europe. Les valeurs d’autonomie européennes devront donc attendre l’homologation.

XPeng G9L

Et XPeng ajoute une autre carte : le prolongateur d’autonomie

Le G9L ne sera pas uniquement électrique. En Chine, XPeng propose aussi une version REEV, c’est-à-dire un véhicule électrique à prolongateur d’autonomie. Un moteur essence 1,5 litre de 150 ch fonctionne ici principalement comme générateur, tandis que la propulsion est assurée par deux moteurs électriques.

La puissance cumulée atteint 503 ch et 695 Nm. Avec sa batterie de 63,3 kWh, XPeng annonce 435 km d’autonomie électrique selon le cycle CLTC et un 0 à 100 km/h en 4,95 secondes.

C’est intéressant dans le contexte européen. Alors que les constructeurs chinois multiplient les solutions pour contourner les limites pratiques du tout-électrique, le prolongateur d’autonomie revient progressivement sur le devant de la scène. Leapmotor, notamment, exploite déjà cette architecture sur certains marchés.

Reste à savoir quelle combinaison de motorisations XPeng retiendra pour l’Europe.

XPeng G9L

Un intérieur qui veut davantage parler technologie que voiture

L’habitacle confirme le positionnement. Le conducteur retrouve un écran de 8,8 pouces tandis que l’écran central atteint 17,3 pouces. Un autre écran tactile de 8 pouces est intégré à l’extrémité de la console centrale. XPeng ajoute un affichage tête haute avec réalité augmentée, une climatisation trois zones, des sièges chauffants, ventilés et massants, ainsi qu’un système audio à 33 haut-parleurs.

Même l’accoudoir arrière cache une petite surprise : une tablette escamotable commandée vocalement.

XPeng veut manifestement faire du G9L une sorte de salon roulant, avec une couche technologique omniprésente. La marque revendique aussi des réglages de sièges utilisant l’intelligence artificielle et surtout une nouvelle génération d’aides à la conduite.

Le constructeur insiste sur ses processeurs Turing AI, développés en interne. C’est la même famille de puces que celle utilisée sur le robot humanoïde Iron de XPeng. Le discours autour de la voiture devient donc progressivement celui d’un véhicule défini par son informatique embarquée autant que par sa mécanique.

XPeng annonce également avoir soumis le G9L à 192 tests de collision selon quatre protocoles internationaux et l’avoir testé sur route dans 26 pays et régions, pour plus de 6,74 millions de kilomètres cumulés.

XPeng G9L

L’Europe n’est plus seulement un marché d’exportation

XPeng dispose déjà d’une présence commerciale en France, avec un réseau qui s’étend désormais à plusieurs dizaines de points de vente. Le constructeur propose notamment le G9, dont la gamme française démarre actuellement à 59 990 euros et peut monter à 73 990 euros pour la version Performance.

Le nouveau G9L arrivera donc dans un environnement où XPeng commence à avoir quelques repères.

Surtout, la production européenne change la donne. Après les G6, G9 et P7+, le G9L deviendra le quatrième modèle XPeng assemblé à Graz. XPeng explique que les quatre modèles seront produits localement en l’espace d’une année, dans le cadre de sa stratégie de fabrication au plus près des marchés concernés.

Pour un constructeur chinois encore relativement jeune sur le marché européen, ce n’est pas anodin.

Le G9L sera officiellement dévoilé le 12 octobre à Paris. C’est à ce moment-là que l’on devrait découvrir sa configuration destinée à l’Europe, ses caractéristiques homologuées et surtout son positionnement tarifaire.

Car avec plus de cinq mètres de long, une architecture 800 volts, jusqu’à 585 ch et une technologie embarquée qui lorgne clairement vers le premium, le G9L ne va pas venir jouer dans la même cour que les SUV électriques généralistes.

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