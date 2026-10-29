Maserati GranTurismo Folgore : le prix chute à 158 150 €

Maserati GranTurismo Folgore

Il y a des baisses de prix qui passent presque inaperçues. Celle de la Maserati GranTurismo Folgore est d’une tout autre ampleur. Le grand coupé électrique italien s’affiche désormais à 158 150 € en France, soit 38 100 € de moins que lors de notre essai en octobre 2025, lorsque son tarif de départ atteignait 196 250 €. Une évolution considérable pour une voiture qui n’a pourtant rien perdu de ses ambitions sportives.

La nouvelle grille tarifaire accompagne une mise à jour du modèle pour l’année 2027. Maserati retouche son coupé, améliore son autonomie et revoit certains équipements intérieurs. Le constructeur italien s’attaque surtout à un problème plus difficile à corriger qu’un détail de présentation : le prix d’une GT électrique de prestige, dans un marché où les clients ne se précipitent pas nécessairement sur ce type de carrosserie.

Une baisse de prix qui change la perspective

À 196 250 €, la GranTurismo Folgore occupait un territoire particulièrement exclusif. Notre essai avait permis de découvrir une voiture impressionnante par ses performances, mais son tarif la plaçait face à des références électriques allemandes particulièrement bien établies. La Porsche Taycan Turbo figurait notamment parmi les alternatives crédibles, avec une puissance élevée, une architecture électrique évoluée et un réseau commercial bien plus développé.

À 158 150 €, la Maserati devient nettement moins inaccessible. La différence atteint 38 100 €, soit environ 19,4 % du prix précédemment constaté. Ce n’est pas une simple révision tarifaire annuelle. Le constructeur repositionne réellement son modèle.

Le prix reste toutefois celui d’une automobile d’exception. À ce niveau, la clientèle attend autre chose qu’une fiche technique flatteuse : une présentation irréprochable, une expérience de conduite singulière et une valeur suffisamment forte pour justifier l’écart avec des voitures moins exclusives. Maserati a quelques arguments à faire valoir, à commencer par la silhouette de son coupé et une identité visuelle qui ne ressemble guère à celle d’une berline sportive électrique classique.

Reste que la baisse interroge. Quand un modèle perd près d’un cinquième de son prix catalogue en relativement peu de temps, il devient légitime de s’interroger sur son positionnement initial. Les acheteurs ayant payé le tarif précédent pourraient également regarder cette nouvelle grille avec un certain agacement.

Maserati GranTurismo Folgore

Toujours trois moteurs et des performances de supercar

La GranTurismo Folgore conserve son architecture électrique à trois moteurs, alimentée par une batterie de 92,5 kWh bruts, dont 83 kWh utilisables. L’ensemble développe 761 ch selon les données techniques publiées pour le modèle français, avec un couple maximal de 1 350 Nm transmis aux quatre roues.

Les chiffres restent spectaculaires : le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,7 secondes et la vitesse maximale atteint 325 km/h. La Folgore ne se contente donc pas de reprendre les codes esthétiques d’une grande GT italienne. Elle revendique des accélérations dignes de modèles bien plus radicaux.

Cette mécanique n’est pas nouvelle. C’est même l’un des points intéressants de cette évolution : Maserati ne cherche pas à justifier la baisse de prix par une réduction des performances ou par une version dégonflée. La marque conserve sa proposition technique tout en travaillant sur l’efficacité énergétique et la présentation.

La batterie reste inchangée, mais le système de transmission évolue. Le dispositif de désaccouplement de l’essieu avant peut interrompre l’entraînement des roues avant lorsque la transmission intégrale n’est pas nécessaire. Le moteur avant peut ainsi être mis à contribution uniquement lorsque les conditions de conduite le justifient, ce qui doit réduire les pertes énergétiques.

Maserati GranTurismo Folgore

Une autonomie en progrès, sous réserve d’homologation

L’autonomie constitue l’autre évolution importante. Maserati annonce jusqu’à 542 km, une valeur encore en cours d’homologation sur sa communication française. Le gain par rapport au modèle précédent doit permettre à la GranTurismo Folgore de mieux répondre aux attentes d’une clientèle susceptible d’utiliser sa voiture pour de longs déplacements.

L’architecture électrique de 800 volts demeure un atout. La recharge rapide en courant continu peut atteindre 270 kW dans les conditions adaptées, tandis que la batterie de 92,5 kWh bruts est conservée. Sur le papier, cette combinaison permet d’envisager des arrêts relativement courts sur les bornes les plus puissantes.

Il faudra néanmoins distinguer l’autonomie annoncée des résultats obtenus sur autoroute. À vitesse soutenue, une GT de plus de 760 ch ne peut pas échapper aux lois de la consommation électrique. Les 542 km annoncés ne constituent donc pas une promesse de parcours autoroutier sans contrainte, d’autant que la valeur définitive dépendra de l’homologation de cette nouvelle version.

Maserati GranTurismo Folgore

Un restylage discret, mais une présentation modernisée

La mise à jour 2027 apporte également des retouches esthétiques à l’avant et à l’arrière. La face avant évolue, tandis que certains éléments de présentation cherchent à rapprocher la Folgore des dernières orientations stylistiques de Maserati.

Dans l’habitacle, les changements concernent notamment le volant, les commandes autour du sélecteur de transmission et l’affichage de l’horloge numérique. Les matériaux et les finitions continuent de jouer un rôle central, avec des éléments décoratifs en fibre de carbone et des détails spécifiques à la version électrique.

Ces évolutions restent mesurées. La GranTurismo Folgore n’avait pas besoin d’une transformation complète pour conserver son pouvoir de séduction : ses proportions et sa ligne de coupé constituent déjà une part importante de son identité. La question est plutôt de savoir si ces améliorations, associées à une autonomie supérieure, suffiront à convaincre des clients qui hésitent encore à investir dans une grande sportive électrique.

Maserati GranTurismo Folgore

La Porsche Taycan reste une rivale sérieuse

La comparaison avec la Porsche Taycan Turbo demeure incontournable. L’allemande propose une puissance élevée, des performances de premier plan et une carrosserie quatre portes qui la rend plus polyvalente au quotidien. La Maserati répond avec une silhouette de coupé plus traditionnelle et une personnalité différente, davantage tournée vers l’élégance d’une grande GT italienne.

Ce ne sont pas tout à fait les mêmes automobiles. Une Taycan peut séduire un conducteur qui recherche une sportive électrique utilisable en famille, tandis que la GranTurismo Folgore mise davantage sur le caractère de son dessin et l’exclusivité de son badge. La future clientèle de la Maserati devra accepter un compromis différent, notamment en matière de praticité.

Le tarif français de 158 150 € rapproche néanmoins la Folgore d’un univers concurrentiel dans lequel chaque dizaine de milliers d’euros compte. Il reste à voir comment les acheteurs réagiront à ce nouveau positionnement.

Car la difficulté de Maserati ne se limite probablement pas au prix. Une grande GT électrique doit encore convaincre une clientèle habituée aux moteurs six ou huit cylindres, à leur sonorité et à leur manière de délivrer les performances. La Folgore apporte une réponse radicalement différente, avec une poussée immédiate et une vitesse de pointe élevée, mais elle ne peut pas reproduire toutes les sensations d’une GranTurismo thermique.

À près de 40 000 € de moins que lors de notre essai, elle mérite en tout cas d’être regardée sous un autre angle. La voiture reste chère, mais la question n’est plus tout à fait la même qu’en 2025 : il s’agit désormais de savoir si Maserati a trouvé le prix auquel son grand coupé électrique peut enfin rencontrer son public.

Maserati GranTurismo Folgore