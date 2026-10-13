Nouveau Hyundai Bayon : place à la deuxième génération

Nouveau Hyundai Bayon

Hyundai veut faire oublier le côté un peu sage de son Bayon. Le petit SUV change de visage, soigne son habitacle et promet un équipement rarement aussi complet sur un modèle de ce gabarit. Le constructeur coréen annonce aussi un coffre de 440 litres et une future version hybride de 138 ch. Cette dernière ne sera toutefois pas disponible dès le lancement, prévu en Europe au printemps 2027.

Une silhouette plus proche des grands SUV Hyundai

Le changement saute aux yeux. La nouvelle génération adopte des lignes plus anguleuses, un capot sculpté et une signature lumineuse qui traverse la face avant. Les protections de carrosserie et les passages de roues renforcent cette impression de robustesse, sans faire du Bayon un véhicule encombrant.

Hyundai annonce 4,245 mètres de longueur pour 1,81 mètre de largeur. Le modèle reste donc dans un format adapté aux déplacements quotidiens, même si sa largeur demandera un peu d’attention dans certains parkings anciens. L’empattement atteint 2,60 mètres, une donnée intéressante pour l’espace disponible à bord.

La finition N Line joue une autre partition. Boucliers spécifiques, éléments noir brillant, jantes de 18 pouces et double sortie d’échappement intégrée au diffuseur lui donnent une allure plus sportive. L’habitacle reçoit également des sièges mêlant tissu et suédine.

Il ne faut cependant pas attendre une version sportive au sens mécanique du terme. Hyundai présente ici une finition de style, pas une déclinaison comparable aux modèles N les plus performants de la marque.

Autre détail qui pourrait plaire à ceux qui trouvent les SUV actuels trop uniformes : plusieurs peintures mates sont prévues, dont des teintes bleue et rouge. Le toit noir sera également proposé sur certaines configurations.

Nouveau Hyundai Bayon

Des équipements qui changent l’ambiance à bord

C’est en découvrant la dotation annoncée que le Bayon prend une autre dimension. Hyundai prévoit deux écrans de 12,3 pouces, réunis sous une dalle incurvée sur les versions équipées. Le système multimédia accepte Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La clé numérique Digital Key 2 permettra, quant à elle, d’ouvrir et de démarrer la voiture à l’aide d’un smartphone ou d’une montre connectée compatible.

Le constructeur ne s’arrête pas à la connectivité. Un système audio Bose à huit haut-parleurs est prévu, tout comme un chargeur à induction et plusieurs ports USB-C. Avec le pack Entertainment, des services de streaming, notamment YouTube, pourront être accessibles depuis l’écran central.

La liste des équipements de confort est tout aussi fournie : sièges avant chauffants et ventilés, climatisation automatique bizone, toit ouvrant panoramique et éclairage d’ambiance à double niveau. Les passagers arrière n’ont pas été oubliés, avec des dossiers inclinables, davantage de place pour les jambes et des aérateurs dédiés. Le chauffage des places arrière sera disponible selon les versions.

Nouveau Hyundai Bayon

Un coffre de 440 litres, mais moins en hybride

Pour une voiture destinée aux trajets quotidiens, le volume du coffre compte souvent davantage que la taille des écrans. Hyundai annonce 440 litres sur les versions thermiques, avec un rangement supplémentaire sous le plancher. C’est une capacité intéressante pour un SUV de cette longueur, notamment pour les départs en week-end ou les courses de la semaine.

La future version hybride devra se contenter de 397 litres. L’écart n’est pas négligeable, même si le volume reste exploitable pour un usage familial classique. Les dimensions extérieures contenues et l’espace annoncé aux places arrière pourraient faire du Bayon une alternative aux SUV plus imposants, à condition que l’habitabilité promise se confirme en pratique.

La caméra à 360 degrés, l’affichage des angles morts et les systèmes d’aide au stationnement devraient aussi faciliter la vie en ville, mais leur disponibilité dépendra de la configuration retenue.

Nouveau Hyundai Bayon

L’hybride de 138 ch devra convaincre

Au lancement, Hyundai prévoit deux déclinaisons du moteur essence 1.0 T-GDi : 90 et 115 ch. Selon la version, elles seront associées à une boîte manuelle à six rapports ou à une transmission à double embrayage à sept rapports.

La motorisation la plus intéressante arrivera ensuite. Hyundai prépare un système hybride de 138 ch associant un moteur essence 1.6 GDi et une unité électrique, avec une boîte à double embrayage à six rapports. Les émissions de CO₂ annoncées à ce stade se situent entre 102 et 113 g/km, sous réserve d’homologation.

Ce groupe propulseur sera accompagné d’un freinage régénératif adaptatif, réglable grâce à des palettes au volant. Le conducteur pourra ajuster la récupération d’énergie en fonction de ses habitudes et des conditions de circulation.

Face au Toyota Yaris Cross, déjà bien installé sur le terrain de l’hybride, ou au Renault Captur qui propose lui aussi une motorisation full hybrid, Hyundai ne pourra pas se contenter d’une puissance flatteuse sur le papier. La consommation en ville, l’agrément de la transmission et le prix seront décisifs. Le Bayon devra démontrer qu’il peut rivaliser sans faire exploser le budget. Le premier Bayon était plutôt compétitif en la matière…

Hyundai annonce également un ensemble complet d’aides à la conduite, regroupées sous l’appellation SmartSense. Selon l’équipement, le système pourra inclure une assistance à la conduite sur autoroute, un freinage d’urgence autonome et une surveillance du trafic arrière.

Le Bayon change donc de registre, avec un habitacle plus ambitieux et une présentation moins discrète. Mais l’essentiel reste encore à découvrir : les prix, les finitions françaises et les performances réelles de la version hybride. C’est à ce moment-là que l’on saura si Hyundai a simplement enrichi son petit SUV ou s’il lui a donné les moyens de bousculer les références du segment.

Nouveau Hyundai Bayon

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