Renault Austral Techno Series : la série spéciale coeur de gamme

Renault Austral Techno Series

Il y a parfois de bonnes surprises dans les catalogues automobiles. Le Renault Austral en offre une avec l’arrivée de la Techno Series, une série spéciale qui vient bousculer sa propre grille tarifaire. Affiché à 39 900 €, ce SUV hybride de 200 ch reçoit notamment un toit panoramique, des jantes de 20 pouces et une peinture Bleu Ardoise Satin. Trois équipements que l’on retrouvait jusqu’ici dans des configurations plus coûteuses.

Le plus étonnant reste le prix. La finition Techno, qui sert de base à cette nouvelle déclinaison, est normalement facturée 43 100 €. Renault demande donc 3 200 € de moins pour une voiture mieux présentée et davantage équipée. Une opération commerciale intéressante, même si elle ne concerne que 800 exemplaires.

Une place particulière dans la gamme Austral

Depuis son restylage de 2025, l’Austral a considérablement simplifié son offre. Les différentes motorisations ont disparu progressivement du catalogue pour laisser la place au seul E-Tech full hybrid de 200 ch. Un choix qui permet à Renault de concentrer sa proposition autour d’une mécanique bien connue, associant un trois-cylindres essence turbo de 1,2 litre à deux moteurs électriques, que nous avons déjà testé, et apprécié.

Cette architecture développe 200 ch cumulés et fonctionne sans recharge extérieure. C’est un point important face aux hybrides rechargeables qui imposent de disposer d’une prise pour profiter pleinement de leur intérêt. L’Austral conserve ici une approche plus simple, avec une batterie qui se recharge pendant les phases de décélération et de freinage.

La Techno Series devient même la nouvelle porte d’entrée de la gamme, devant la finition Évolution affichée à 41 900 €. Une situation assez inhabituelle : le modèle spécial coûte 2 000 € de moins que la finition censée se situer en dessous de lui.

Renault Austral Techno Series

Le toit panoramique change davantage que les jantes

La différence avec une Austral Techno classique se remarque surtout dans la présentation. Renault reprend la teinte Bleu Ardoise Satin, jusqu’ici réservée à l’Esprit Alpine. Elle est associée à un toit noir et à des jantes diamantées de 20 pouces.

Le toit panoramique en verre constitue probablement l’ajout le plus intéressant au quotidien. Il apporte davantage de luminosité dans l’habitacle, un argument appréciable sur un SUV familial où les passagers arrière peuvent parfois avoir l’impression de voyager dans un espace assez fermé.

Les roues de 20 pouces participent surtout à l’apparence extérieure. Elles donnent davantage de présence à l’Austral, même si elles peuvent aussi avoir une incidence sur le confort et le coût de remplacement des pneumatiques. Sur ce type de véhicule, le choix des grandes jantes n’est jamais totalement neutre.

La série spéciale conserve naturellement les équipements de la finition Techno. On retrouve notamment le système multimédia openR link avec son écran de 12 pouces et les services Google intégrés, le chargeur à induction, les barres de toit, les vitres arrière teintées et la surveillance des angles morts.

Il ne faut toutefois pas confondre cette Techno Series avec une Esprit Alpine. Cette dernière conserve certains équipements supplémentaires, notamment les sièges avant chauffants à réglages électriques, le siège conducteur massant, le hayon motorisé et l’Active Driver Assist. La banquette arrière coulissante figure également parmi ses avantages.

Renault Austral Techno Series

À 39 900 €, Renault vient chercher les clients du Peugeot 3008

Le positionnement tarifaire mérite d’être regardé de près. À moins de 40 000 €, l’Austral retrouve une place intéressante sur le marché des SUV familiaux électrifiés. Son principal argument reste sa motorisation full hybrid de 200 ch, qui évite les contraintes de recharge d’un modèle rechargeable.

Le Peugeot 3008 constitue évidemment l’un de ses concurrents directs, tout comme le Nissan Qashqai dans une catégorie où les motorisations hybrides occupent une place grandissante. Le Renault mise sur une présentation désormais modernisée, un système multimédia reposant sur l’environnement Google et une mécanique suffisamment puissante pour les longs trajets.

L’Austral conserve aussi un argument familial avec sa modularité. Selon la configuration, son coffre peut atteindre 657 litres lorsque la banquette arrière coulissante est reculée au maximum. Une caractéristique intéressante pour ceux qui alternent entre les besoins des passagers et le transport des bagages.

La consommation constitue un autre élément à surveiller. Renault annonce 4,7 l/100 km en cycle mixte WLTP et 106 g/km de CO₂ pour cette motorisation. Des valeurs qui permettent à l’Austral de rester dans une zone fiscale nettement plus favorable que celle de nombreux SUV essence de puissance comparable.

Renault Austral Techno Series

Une bonne affaire, à condition de ne pas trop attendre

Les commandes de l’Austral Techno Series sont ouvertes, et vous pouvez déjà faire la configuration sur le site Renault.

Le calcul commercial est plutôt séduisant. Renault annonce 3 750 € d’équipements supplémentaires par rapport à la finition Techno, auxquels s’ajoute une baisse de prix de 3 200 €. L’avantage client théorique atteint donc 6 950 €.

Il faudra néanmoins se décider rapidement. Avec seulement 800 exemplaires prévus, cette version n’a pas vocation à rester durablement au catalogue.

Renault donne ici une réponse assez intéressante à une difficulté rencontrée par l’Austral depuis son lancement : son positionnement tarifaire. À 43 100 € en finition Techno, le SUV commençait à devenir moins facile à défendre face à une concurrence particulièrement agressive. À 39 900 €, avec un toit panoramique et des roues de 20 pouces, il a des arguments supplémentaires.