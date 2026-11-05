C5 Aircross Prime : Citroën sort le grand jeu, mais à quel prix ?

C5 Aircross Prime

La finition Max n’aura finalement pas conservé très longtemps sa place au sommet de la gamme. Citroën vient d’ajouter une nouvelle déclinaison Prime au catalogue du C5 Aircross, avec une promesse assez claire : faire du confort un argument encore plus fort face aux SUV familiaux concurrents. Toit panoramique, sièges avant ventilés et massants, pompe à chaleur sur les versions électriques… La dotation progresse sensiblement. Mais cette montée en gamme se paie jusqu’à 3 000 € supplémentaires. Et à plus de 50 000 € pour l’ë-C5 Aircross, Citroën commence à s’aventurer sur un terrain où les exigences des clients ne sont plus tout à fait les mêmes.

Citroën veut installer son C5 Aircross un peu plus haut

Le C5 Aircross change progressivement de dimension dans la stratégie de Citroën. Avec cette deuxième génération, le constructeur a clairement cherché à redonner du contenu à son grand SUV familial. Le design est plus affirmé, l’habitacle a été profondément revu et les motorisations couvrent désormais plusieurs usages, du micro-hybride à l’électrique en passant par l’hybride rechargeable.

Il manquait peut-être une version capable de pousser davantage le curseur du confort. C’est précisément le rôle de la nouvelle finition Prime, qui prend la place de la Max au sommet de la gamme.

Citroën ne se contente pas d’ajouter quelques éléments décoratifs. La transformation concerne surtout l’équipement de bord, avec des prestations jusqu’ici proposées séparément ou réservées à certaines configurations. Le constructeur entend manifestement faire de son SUV une alternative plus sérieuse aux Peugeot 5008, Renault Austral et autres Volkswagen Tiguan. Le positionnement évolue. Le tarif aussi.

C5 Aircross Prime

Des équipements qui changent réellement l’expérience à bord

C’est probablement à l’intérieur que cette version Prime justifie le mieux son existence. Les sièges avant Advanced Comfort deviennent électriques, chauffants, ventilés et massants. Une combinaison intéressante sur un véhicule familial appelé à multiplier les longs déplacements.

Le toit ouvrant panoramique avec son pare-soleil électrique fait également partie de la dotation. Un équipement auparavant facturé 1 200 € sur les autres versions. Citroën ajoute un accoudoir central avec rangement réfrigéré, des surtapis avant et arrière ainsi qu’un pédalier et un repose-pied en aluminium.

L’écran central de 13 pouces et l’instrumentation numérique de 10 pouces restent les éléments principaux de l’environnement de conduite. Le système de surveillance de la qualité de l’air, avec ses capteurs de polluants, complète cette présentation plus valorisante.

C5 Aircross Prime

L’électrique bénéficie aussi d’un traitement particulier

La finition Prime ne concerne pas uniquement les versions hybrides. Les deux déclinaisons électriques profitent également d’équipements supplémentaires qui peuvent avoir un intérêt concret à l’utilisation.

La pompe à chaleur est désormais montée de série sur les ë-C5 Aircross de 210 et 230 ch. Son rôle est loin d’être anecdotique : elle permet de limiter l’énergie nécessaire au chauffage de l’habitacle, particulièrement lorsque les températures baissent. Sur une voiture électrique, préserver quelques kilomètres d’autonomie en hiver n’a rien d’un argument secondaire.

La version hybride rechargeable de 225 ch reçoit quant à elle un chargeur embarqué de 7,4 kW, contre 3,7 kW sur les autres finitions. Le temps nécessaire pour récupérer de l’énergie sur une borne compatible peut donc être réduit.

Ce sont des évolutions intéressantes, même si elles interrogent sur la politique d’équipement des autres versions. La pompe à chaleur et le chargeur plus puissant restent des options payantes ailleurs dans la gamme. L’acheteur doit donc regarder le prix global de son véhicule plutôt que de comparer uniquement les montants affichés sur le configurateur.

C5 Aircross Prime

Jusqu’à 50 990 € pour le C5 Aircross électrique

La nouvelle finition Prime est proposée sur les quatre motorisations du SUV. Les tarifs permettent de mesurer assez précisément le positionnement recherché par Citroën.

La version micro-hybride de 145 ch avec boîte automatique e-DCS6 démarre à 44 190 €. C’est le ticket d’entrée de cette nouvelle finition, avec un supplément de 2 200 € par rapport à l’ancienne Max.

Pour l’hybride rechargeable de 225 ch, équipée de la boîte automatique ë-EAT8, il faut compter 46 990 €, soit 2 500 € de plus.

Les versions électriques demandent un effort supplémentaire encore plus important. L’ë-C5 Aircross de 210 ch, en configuration Autonomie Confort, est affiché à 46 990 €. La déclinaison de 230 ch avec Autonomie Étendue grimpe à 50 990 €. Dans les deux cas, l’écart avec la finition Max atteint 3 000 €.

Cette dernière version franchit donc symboliquement la barre des 50 000 €. Un montant qui place le Citroën dans une catégorie tarifaire où il devra convaincre face à des concurrents bien installés, mais aussi face à des SUV électriques proposant parfois des prestations technologiques très différentes.

Le prix n’est pas forcément excessif au regard des équipements ajoutés. Reste que la clientèle familiale est particulièrement attentive au budget global, notamment lorsqu’il faut financer un véhicule destiné à parcourir beaucoup de kilomètres.

C5 Aircross Prime

Une gamme qui cherche encore son équilibre

Cette finition Prime arrive à un moment intéressant pour Citroën. Le C5 Aircross se classe 19ème des ventes sur le top 100 du marché français, avec 17380 immatriculations. Voilà qui le place devant les Peugeot 5008, Dacia Bigster et Renault Austral, mais loin derrière le Peugeot 3008 classé 8ème.

Ces résultats montrent que le SUV trouve progressivement sa clientèle. L’arrivée d’une finition supérieure doit permettre d’améliorer la valeur moyenne des ventes et de répondre aux automobilistes qui souhaitent davantage de prestations sans nécessairement changer de catégorie de véhicule.

Les premières livraisons de la Prime sont annoncées pour mars 2027. Il faudra attendre mai pour la version électrique de 230 ch.

Citroën dispose désormais d’un C5 Aircross mieux armé pour séduire les amateurs de confort et d’équipements. La question sera surtout de savoir si cette montée en gamme ne finit pas par éloigner le modèle de ce qui faisait traditionnellement son intérêt : proposer une alternative familiale confortable à un tarif raisonnable. À 44 190 € en hybride et plus de 50 000 € en électrique, le SUV aux chevrons n’est déjà plus vraiment un modèle accessible au premier venu.