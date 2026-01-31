Model S et Model X stoppées : Tesla mise tout sur les robots

Tesla Model S 2025

Tesla officialise un arrêt net : la Model S et la Model X sortiront des chaînes avant l’été 2026, avec une fin de production calée sur le deuxième trimestre. Un calendrier précis pour deux modèles qui ont longtemps servi de vitrine technologique et d’accélérateur d’image, à une époque où l’électrique n’était pas encore devenu la norme du débat automobile.

Model S et Model X : une longévité presque “contre-nature”

Quatorze ans de carrière pour une voiture moderne, c’est presque contre-nature. La Tesla Model S, lancée en 2012, arrive au bout d’une longévité que l’industrie réserve d’habitude aux modèles figés — pas aux objets technologiques qui vieillissent au rythme des mises à jour et des innovations de batteries. Le Tesla Model X, apparu en 2015 et bâti sur la même base, suit le même chemin.

Malgré plusieurs évolutions, restylages et mises à niveau techniques, ces deux Tesla font partie des voitures neuves les plus anciennes encore commercialisées. Pas parce qu’elles étaient “à l’arrêt”, mais parce qu’elles ont été maintenues à flot suffisamment longtemps pour rester crédibles sur un marché devenu infiniment plus dense.

Tesla Model S 2024

Le Model X laissera une image : ses portes “ailes” et sa singularité

Le Model X laissera surtout une image : ces portes arrière façon “ailes” qui transforment chaque montée à bord en démonstration. Un choix clivant, parfois critiqué pour sa complexité, mais impossible à confondre avec un autre SUV. Dans un segment premium où les silhouettes finissent souvent par se ressembler, Tesla avait au moins réussi à garder une signature immédiatement reconnaissable.

Le vrai déclencheur, c’est Fremont : place à Optimus

Le déclic, ce n’est pas une question de design ou de batterie : c’est l’usine. Les Model S et Model X sont assemblées exclusivement à Fremont, en Californie, contrairement aux Model 3 et Model Y produites sur plusieurs sites (États-Unis, Chine, Allemagne). Or Fremont se prépare à basculer une partie de ses moyens vers Optimus, les humanoïdes maison, et il faut de la place, des lignes, et du temps industriel.

Tesla évoque une cadence potentielle qui donne le vertige : l’objectif affiché monte jusqu’à un million d’Optimus par an, à un niveau où l’automobile devient presque secondaire dans la bataille des capacités. L’arrêt de la production des Model S et Model X s’explique donc aussi comme une réaffectation pure et simple des ressources.

Les chiffres qui tranchent : le volume dicte la stratégie

Le grand écart est brutal. D’un côté, plus de 1,6 million de Model 3 et Model Y produits en 2025. De l’autre, un bloc “Model S, Model X et Cybertruck” qui reste sous la barre des 55 000 unités au total, dans les chiffres communiqués : un rapport de force qui dicte la stratégie à lui seul.

En clair, Tesla a désormais un cœur de gamme mondial, à forts volumes, et deux modèles historiques premium concentrés sur un seul site, à diffusion beaucoup plus faible. Dans une industrie où chaque mètre carré et chaque minute de chaîne comptent, l’arbitrage devient presque mécanique.

Dernier appel pour une Tesla Model S ou Model X neuve (et à quel prix)

Pour les acheteurs tentés par une S ou une X neuve, le compte à rebours est lancé : quand un arrêt est planifié, les dernières allocations et les dernières configurations disponibles fondent plus vite qu’on ne l’imagine.

Côté tarifs français, on reste dans un premium assumé : 110 593 € pour démarrer en Tesla Model S, 114 990 € pour entrer en Tesla Model X, avant options et avant la question (désormais centrale) de la valeur de revente.

Ce que Tesla perd… et ce qu’elle essaie de gagner

En mettant fin à la Model S et au Model X, Tesla renonce à une partie de ce qui a construit son récit : des modèles haut de gamme capables de faire basculer des clients sceptiques, prêts à payer cher, et à servir d’ambassadeurs. Mais Tesla échange cette symbolique contre autre chose : simplification, focalisation sur les produits qui font le volume, et bascule de Fremont vers un pari industriel bien plus large que l’auto.

L’arrêt programmé des Tesla Model S et Model X au printemps 2026 est rationnel quand on regarde les volumes et la réorganisation industrielle. Mais c’est un symbole fort : Tesla retire du catalogue les modèles qui ont donné à la marque sa stature premium et son aura de pionnier. Et derrière la fin de deux voitures, on lit surtout la priorité du moment : préparer l’après-automobile… ou, au minimum, l’après “Tesla ne fait que des voitures”.