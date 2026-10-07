Jaguar Type 01 : 1 030 ch et 720 km d’autonomie pour la nouvelle GT électrique

Jaguar Type 01

Jaguar revient avec une voiture que personne n’attendait vraiment. La Type 01 est une immense GT électrique de 5,23 m, quatre portes, quatre places et jusqu’à 1 030 ch. Elle sera commercialisée en France en 2027 et devrait coûter autour de 160 000 à 165 000 euros. Autant dire qu’elle ne vient pas remplacer une ancienne Jaguar : elle inaugure une nouvelle marque.

Jaguar ne cherche plus à vendre une alternative aux BMW, Mercedes ou Audi premium. La Type 01 vise désormais Porsche, Bentley et les électriques les plus exclusives. Un changement de catégorie particulièrement ambitieux pour une marque qui a quasiment disparu du marché pendant sa transition.

Une voiture qui ne cherche vraiment pas à plaire à tout le monde

Avec ses 5,23 m de long et seulement 1,40 m de haut, la Type 01 a des proportions peu communes pour une voiture électrique. Le capot est interminable, l’habitacle recule très loin et les roues de 23 pouces remplissent largement les passages de roue.

Le dessin reprend certains codes des anciennes Jaguar sans tomber dans le néo-rétro. Le lien avec l’E-Type se trouve surtout dans les proportions : un long avant, une cabine reculée et cette impression de voiture posée très près du sol.

Jaguar pousse même le principe assez loin. L’espace entre la roue avant et la porte approche les 90 cm. Il ne sert pas à installer davantage de mécanique ou à agrandir l’habitacle. C’est essentiellement une décision de style.

Et c’est justement ce qui distingue la Type 01 d’une grande partie des nouvelles électriques haut de gamme. Elle n’essaie pas d’être raisonnable.

La partie arrière est tout aussi particulière, avec une poupe sans lunette traditionnelle et une caméra qui prend en charge la vision arrière. Les feux sont intégrés dans la signature lumineuse horizontale qui traverse le hayon.

Même le panneau latéral a demandé un développement spécifique. Jaguar parle d’un élément en aluminium de plus de trois mètres de long dont la réalisation industrielle a posé suffisamment de problèmes pour nécessiter une longue mise au point. La marque indique avoir déposé plus de 360 brevets autour du projet.

Jaguar Type 01

1 030 ch, mais ce n’est pas une supercar électrique

La Type 01 reçoit trois moteurs électriques. L’ensemble atteint 1 030 ch et 1 365 Nm.

Le 0 à 100 km/h demande seulement 3,2 secondes. Plus intéressant pour une GT, le 100 à 180 km/h est annoncé en quatre secondes. La vitesse maximale atteint 250 km/h.

Jaguar a aussi travaillé sur le comportement plutôt que de se contenter d’empiler les chevaux. La voiture reçoit une suspension pneumatique, des amortisseurs pilotés, quatre roues directrices et une répartition des masses de 50/50.

La puissance arrière est privilégiée pour conserver un comportement plus proche de celui d’une propulsion. Les deux moteurs arrière peuvent également être désactivés à vitesse stabilisée afin de réduire la consommation.

Le poids, lui, n’est pas encore communiqué. Et c’est probablement l’un des chiffres que l’on regardera de très près lorsque les premières voitures seront homologuées.

Jaguar Type 01

720 km d’autonomie : le chiffre à surveiller en France

La Type 01 utilise une architecture électrique de 850 volts et une batterie de 118 kWh utiles.

Jaguar annonce jusqu’à 720 km d’autonomie WLTP. Sur autoroute à vitesse soutenue, la marque évoque jusqu’à 515 km.

La recharge est en revanche particulièrement ambitieuse. La Type 01 accepte jusqu’à 350 kW en courant continu et peut récupérer jusqu’à 321 km d’autonomie en 13 minutes dans les conditions annoncées par Jaguar. Le 10 à 80 % demande environ 22 minutes.

Cela place la Jaguar dans la même conversation que les électriques les plus rapides à recharger du marché.

Jaguar Type 01

Le problème, c’est le prix

C’est ici que la Type 01 devient vraiment intéressante. Au Royaume-Uni, Jaguar annonce un prix de départ de 130 000 livres. En France, le tarif officiel n’est pas encore communiqué, mais les premières estimations placent la voiture autour de 160 000 à 165 000 euros.

À ce niveau, la concurrence change complètement. Une Porsche Taycan Turbo, une Lotus Emeya haut de gamme ou une Mercedes-AMG GT 63 S E Performance ne jouent pas exactement sur le même registre, mais elles donnent une idée des voitures que le client pourra regarder avant de signer pour la Jaguar. Une Porsche Taycan dont la carrière est justement décevante, avec des ventes en chute…

C’est là que le pari devient risqué ! Les modèles électriques de luxe n’ont pas encore percé à l’échelle mondiale, loin de là.

Jaguar Type 01

En France, Jaguar repart quasiment d’une feuille blanche

La situation française est particulière pour Jaguar. La marque disposait autrefois d’une gamme capable de couvrir plusieurs segments, de la XE à la F-Pace en passant par la XF, la F-Type et l’I-Pace.

Cette époque est terminée. La Type 01 arrive donc sans véritable modèle de transition. Pas de nouvelle berline thermique pour accompagner le changement, pas de SUV électrique lancé simultanément, pas de gamme intermédiaire permettant de conserver un volume important.

Jaguar commence directement par le très haut de gamme.

Le constructeur prévoit les premières commandes au début de 2027 et les premières livraisons à partir de l’été 2027. La production sera réalisée au Royaume-Uni, à Solihull, avec notamment les moteurs électriques et les batteries fabriqués en Grande-Bretagne.

C’est un choix beaucoup plus risqué que de commencer par un SUV électrique de 70 000 ou 80 000 euros. Mais il correspond parfaitement à la nouvelle stratégie de Jaguar : produire moins, vendre plus cher et surtout redevenir une marque de luxe.

Est-ce que les clients français auront encore envie d’une Jaguar électrique aussi clivante ?

La Type 01 apporte une réponse assez claire sur le produit. Elle est différente, puissante, très travaillée et immédiatement identifiable. Pour une marque qui cherchait justement à sortir de la banalité du premium, c’est plutôt réussi. Le plus difficile commence maintenant : faire accepter qu’une Jaguar électrique à environ 165 000 euros puisse devenir une évidence.

Jaguar Type 01

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