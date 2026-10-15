BMW X5 (2027) : l’iX5 électrique démarre à 105 950 €, voici tous les prix

BMW iX5 2027

BMW vient de dévoiler les tarifs de son nouveau X5. La surprise est ailleurs que dans les 612 ch de la M60e : le BMW iX5 électrique coûte exactement le même prix que la X5 50e hybride rechargeable, soit 105 950 € en finition M Sport. Un choix qui place les deux motorisations sur un pied d’égalité au catalogue. Les commandes sont ouvertes, avec un lancement commercial prévu en mars 2027.

BMW iX5 et X5 50e : 105 950 € au départ

Le nouveau BMW iX5 60 xDrive est affiché à 105 950 € en finition M Sport. Cette version la plus haute développe 578 ch et annonce jusqu’à 850 km d’autonomie WLTP grâce à une batterie de 141,2 kWh nets. BMW promet également une recharge de 10 à 80 % en 23 minutes, avec une puissance maximale annoncée d’environ 460 kW.

En alternative, le X5 50e xDrive hybride rechargeable affiche le même tarif. Son six-cylindres essence associé à un moteur électrique délivre 489 ch, avec une autonomie électrique pouvant atteindre 106 km. Et conserve l’avantage de pouvoir repartir pour un long trajet sans dépendre des bornes de recharge.

Les deux modèles passent à 110 550 € en M Sport Pro, puis à 112 550 € dans la configuration supérieure annoncée. BMW ne facture donc pas davantage sa nouvelle technologie électrique à finition équivalente.

BMW iX5 2027

Le BMW X5 M60e xDrive atteint 128 500 €

Avec 612 ch et 800 Nm de couple, le puissant BMW X5 M60e xDrive occupe le sommet de cette première grille tarifaire. Son prix : 128 500 €. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,2 secondes.

Cette version hybride rechargeable conserve une batterie de 25,7 kWh nets et promet jusqu’à 99 km d’autonomie électrique. Elle s’adresse surtout aux conducteurs qui veulent associer des performances élevées à la possibilité d’effectuer certains trajets quotidiens sans démarrer le moteur thermique.

La différence avec le X5 50e atteint 22 550 €. Un supplément conséquent pour gagner 123 ch et améliorer les accélérations. Mais le M60e soigne aussi sa présentation avec des jantes de 22 pouces, quatre sorties d’échappement et des éléments spécifiques BMW M Performance.

BMW iX5 2027

Les moteurs essence et diesel réservés aux demandes spécifiques

BMW maintient deux motorisations thermiques dans la gamme française, mais leur commercialisation sera plus confidentielle. Le X5 40 xDrive essence développe 400 ch, tandis que le X5 40d xDrive Diesel affiche 313 ch et 650 Nm.

Ces deux versions seront disponibles uniquement sur demande en France. Aucun tarif n’a été communiqué dans la grille actuelle.

La nouvelle génération de X5 doit également accueillir ultérieurement une version électrique à pile à combustible, le BMW iX5 Hydrogen. Elle ne fait toutefois pas partie des modèles actuellement ouverts à la commande.

Pour les versions annoncées aujourd’hui, le choix se joue donc principalement entre l’électrique et l’hybride rechargeable. À tarif identique, la iX5 mise sur une autonomie remarquable et une recharge très rapide, tandis que la X5 50e conserve la polyvalence du six-cylindres essence. Quant à la version M60e, elle demande plus de 128 000 € pour ceux qui placent les performances au premier plan.

BMW iX5 2027

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