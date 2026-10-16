Peugeot Peugeot 208 Suite essais

Conclusion essai Peugeot e-208 GTI : notre avis sur cette sportive

16 octobre 2026
Sébastien Rabatel
Conclusion essai Peugeot e-208 GTI : notre avis sur cette sportive
Conclusion essai Peugeot e-208 GTI : notre avis sur cette sportive

La lignée des GTI arrive à un moment clé de son histoire : le passage au tout électrique. Une bascule forcément radicale, qui a de quoi perturber les passionnés et tous ceux qui ont déjà pu s’offrir une GTI ( ou plusieurs ). Difficile de ne pas avoir d’a priori, ou de ne pas se crisper devant ce virage qu’on aurait espéré voir arriver plus tardivement. Mais si on revient en arrière, depuis la fin de la précédente 208 GTI, la lignée était même en sommeil. Peugeot Sport nous avait bien concocté une 508 PSE, et on pouvait forcément espérer qu’un jour ou l’autre, les GTI allaient renaitre. En un sens cette e-208 GTI aurait pu être appelée e-208 PSE ( Peugeot Sport Engineered ). Mais ce label a été rapidement enterré, et c’est finalement assez logique de voir revenir le label GTI, même en électrique. Volkswagen fait de même de son côté…

Si on parle de la e-208 GTI en elle-même, sur cette génération, il faut bien avouer qu’on ne pourrait en attendre davantage. Elle est très performante, dotée d’un châssis bien réglé, et soigne son design ainsi que sa présentation intérieure. Mais bien entendu, ce n’est pas un modèle exempt de défauts : l’autonomie est limitée, et le tarif est élevé. Cette e-208 GTI est donc imparfaite, saura-t-elle être attachante pour compenser ? La réponse est maintenant dans les mains des acheteurs, qui en feront une réussite, ou un flop. Les chiffres de ventes influeront certainement pour la suite : on a donc hâte de connaitre le sort commercial que vous allez lui réserver !

Ce que nous avons aimé :

  • Présentation intérieure réussie
  • Design GTI sobre et racé
  • Motricité efficace
  • Châssis très bien réglé
  • Performances élevées

Ce que nous avons moins aimé :

  • Autonomie limitée
  • Arrivée en fin de carrière
  • Tarif bien supérieur à la Corsa GSE ( remise déduite )
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Fiche Technique

Peugeot e-208 GTI
Moteur
Type de motorisation 100 % Electrique
Puissance nominale maxi
 281 ch
Couple moteur 345 Nm
Puissance fiscale 7 CV
Autonomie 353 km
Performances
Vitesse maxi 180 km/h
0 à 100 km/h 5,5 s
1000 m D.A 25,8 s
Consommation et rejets de CO2
Consommation mixte 15,9-17,1 kWh/100 km (WLTP)
Consommation urbaine 12-13,2 kWh/100 km (WLTP)
Consommation extra-urbaine NC
Taux de CO2 0 g/km
Prime CEE (France) 2026 3600 €
Dimensions, mesures
Longueur 4,10 m
Largeur 1,771 m
Hauteur 1,405 m
Empattement 2,556 m
Capacité de la batterie
 51 kWh ( utiles )
Capacité du coffre 309 litres
Poids à vide 1535 kg
Prix
Prix d’entrée de gamme à partir de 18 180 €
Prix du modèle essayé 42 900 € (hors options)

A propos de l'auteur

Sébastien Rabatel

Rédacteur en chef de Actu-Automobile.com depuis 2009, après plusieurs années en tant que journaliste reporter d'images en télévision. Passionné de voitures, j'en ai possédé une soixantaine et essayé plusieurs centaines, tout au long de ces 16 ans d'activité pour Actu Automobile.

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