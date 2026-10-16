Conclusion essai Peugeot e-208 GTI : notre avis sur cette sportive

La lignée des GTI arrive à un moment clé de son histoire : le passage au tout électrique. Une bascule forcément radicale, qui a de quoi perturber les passionnés et tous ceux qui ont déjà pu s’offrir une GTI ( ou plusieurs ). Difficile de ne pas avoir d’a priori, ou de ne pas se crisper devant ce virage qu’on aurait espéré voir arriver plus tardivement. Mais si on revient en arrière, depuis la fin de la précédente 208 GTI, la lignée était même en sommeil. Peugeot Sport nous avait bien concocté une 508 PSE, et on pouvait forcément espérer qu’un jour ou l’autre, les GTI allaient renaitre. En un sens cette e-208 GTI aurait pu être appelée e-208 PSE ( Peugeot Sport Engineered ). Mais ce label a été rapidement enterré, et c’est finalement assez logique de voir revenir le label GTI, même en électrique. Volkswagen fait de même de son côté…

Si on parle de la e-208 GTI en elle-même, sur cette génération, il faut bien avouer qu’on ne pourrait en attendre davantage. Elle est très performante, dotée d’un châssis bien réglé, et soigne son design ainsi que sa présentation intérieure. Mais bien entendu, ce n’est pas un modèle exempt de défauts : l’autonomie est limitée, et le tarif est élevé. Cette e-208 GTI est donc imparfaite, saura-t-elle être attachante pour compenser ? La réponse est maintenant dans les mains des acheteurs, qui en feront une réussite, ou un flop. Les chiffres de ventes influeront certainement pour la suite : on a donc hâte de connaitre le sort commercial que vous allez lui réserver !

Ce que nous avons aimé :

Présentation intérieure réussie

Design GTI sobre et racé

Motricité efficace

Châssis très bien réglé

Performances élevées

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie limitée

Arrivée en fin de carrière

Tarif bien supérieur à la Corsa GSE ( remise déduite )