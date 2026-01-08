Avec 810 km et une recharge éclair, le Volvo EX60 met le paquet

Volvo EX60

Pendant des années, l’électrique a traîné deux boulets au pied. L’autonomie réelle et le temps passé à attendre devant une borne. Avec l’EX60, Volvo va lancer son modèle électrique le plus pertinent sur le marché européen . Avec 810 kilomètres annoncés en cycle WLTP, une recharge capable de récupérer 340 km en dix minutes, et une promesse : rouler électrique sans y penser. Sur le papier, le SUV suédois coche toutes les cases que réclamaient encore les sceptiques il y a deux ou trois ans. Et surtout, il s’attaque frontalement au cœur du marché premium, là où Tesla, BMW et Mercedes se livrent une guerre d’ego technologique.

Une autonomie qui change l’usage, pas juste le discours

810 kilomètres, ce n’est pas un chiffre lancé pour impressionner lors d’une présentation PowerPoint. C’est une valeur qui replace concrètement l’EX60 au niveau d’un SUV diesel longue distance, voire au-dessus de nombreux modèles thermiques équivalents. Il fait jeu égal avec le nouveau BMW iX3, annoncé lui aussi à 800 km. Reste évidemment l’écart entre laboratoire et autoroute, mais même avec une décote réaliste de 20 %, l’EX60 conserve une marge confortable pour envisager de longs trajets sans planification anxiogène.

Recharge ultra-rapide : le vrai coup de force

L’autre bascule se joue sur la recharge. Volvo annonce 340 km récupérés en dix minutes sur borne 400 kW, grâce à une architecture 800 volts désormais devenue indispensable sur le haut de gamme électrique. Dix minutes, ce n’est plus une contrainte, c’est une pause café standard sur une aire de repos. À condition évidemment de trouver la borne adéquate, encore trop rare sur certains axes européens, mais le véhicule est désormais prêt avant le réseau. Ce renversement est loin d’être anodin.

Volvo EX60

SPA3, mégacasting et cellule structurelle : la technique derrière la promesse

Derrière les chiffres, Volvo inaugure une nouvelle étape industrielle. La plateforme SPA3, entièrement dédiée à l’électrique, marque une rupture nette avec les bases multi-énergies du passé. La batterie intégrée à la structure via la technologie cell-to-body permet de gagner du poids, de la rigidité et de l’efficience, tout en améliorant la sécurité passive. Le mégacasting, déjà popularisé par Tesla, arrive enfin chez Volvo et simplifie drastiquement la production en remplaçant des centaines de pièces par quelques éléments moulés. Résultat, moins de masse inutile, moins de pertes énergétiques et un produit pensé dès l’origine pour l’électrique, pas adapté après coup.

Un SUV électrique sans excuses, mais pas sans questions

Sur le fond, l’EX60 semble cocher toutes les cases du SUV électrique mature. Autonomie, recharge, industrialisation moderne, logiciel, fiabilité annoncée. Reste la question du prix, encore inconnu, mais qui risque de placer l’EX60 au-delà des 70 000 euros, face à des concurrents premium mais aussi de nouveaux venus de Chine. Autre interrogation, la disponibilité réelle des bornes 400 kW, encore marginales hors grands corridors européens. Volvo propose l’outil, le contexte devra suivre.

Dévoilé officiellement le 21 janvier 2026, le Volvo EX60 devrait parvenir à séduire les flottes d’entreprise, et devra aussi parvenir à s’imposer sur le marché des particuliers, souvent frileux au-delà de 50000 euros sur les électriques.