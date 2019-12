Borne de recharge ENSTO EVC100

Borne de recharge EVC100 – ENSTO

Afin de lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement a pris différentes mesures, notamment l’interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques en 2040.

Aussi pour atteindre l’objectif ambitieux de conversion du parc automobile aux énergies alternatives, il convient d’agir impérativement sur l’infrastructure autour des véhicules électriques.

Enjeu N°1 de la mobilité électrique, la densité de la charge filaire est attendue comme le portail vital d’une véritable mutation de tout ce qui roule sur pneus.

Et forcément, s’équiper d’un véhicule électrique engendre de facto quelques adaptations dans son logement.

Les véhicules électriques offrent une conduite zéro émission, plus agréable et ont l’avantage de pouvoir être rechargés à domicile. A ce titre, il convient de rappeler que 88 % des utilisateurs de voiture électrique rechargent à leur véhicule au domicile.

C’est pourquoi notre équipe rédactionnelle a souhaité tester la borne de recharge ENSTO de type « EVC100 ».

Groupe international fondé en 1958, Ensto est une entreprise technologique d’origine Finlandaise. Avec plus de 50 ans d’expérience, la firme finlandaise est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes électriques adaptés aux conditions extérieures exigeantes.

Enfin, pour la bonne réalisation de notre reportage, nous avons utilisé la star du moment, qui n’est autre que le tout nouveau SUV électrique EQC de chez Mercedes.

Mercedes EQC (100 % électrique)

Le cœur de notre SUV est constitué d’une batterie lithium-ion logée dans le plancher du véhicule. Avec une capacité de 80 kWh, celle-ci fournit au véhicule son énergie en misant sur une stratégie de gestion intelligente et lui permet ainsi d’atteindre une autonomie de plus de 400 km selon le cycle WLTP.

Sur un véhicule 100 % électrique, tel que notre version EQC, la charge de la batterie est possible dans une plage de tension nominale allant de 100V à 400V.

En raison de la puissance de charge plus élevée et du meilleur rendement de charge, il est très fortement recommandé de recharger la batterie haute tension sur une boîte murale ou une borne de recharge.

Effectivement, si vous utilisez une prise secteur installée de manière incorrecte, un adaptateur, une rallonge de câble ou du matériel similaire non conformes, vous risquez de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.

La sécurité électrique et la gestion d’alimentation d’une borne de recharge domestique est très importante, car les garages sont en général mal isolés et la puissance nécessaire pour recharger une voiture électrique est importante pour un réseau électrique domestique qui n’est pas forcément adapté en conséquence.

Des paliers techniques de puissance de recharge existent, correspondant globalement aux puissances disponibles avec des installations dimensionnées pour 16, 32 et 63 ampères, on distingue ainsi deux grands types de recharge :

La recharge normale : 16 A monophasé = 3,7 kVA voire 7 kVA ou 32 A triphasé = 22 kVA (anciennement recharge accélérée) pouvant aussi être converti en courant continu au prix d’un redresseur.

: 16 A monophasé = 3,7 kVA voire 7 kVA ou 32 A triphasé = 22 kVA (anciennement recharge accélérée) pouvant aussi être converti en courant continu au prix d’un redresseur. La recharge rapide : 63 A triphasé = 43 kVA permettant une « recharge rapide » en courant alternatif ou continu.

L’augmentation de la puissance de recharge permet de décroître sa durée en proportion. Ainsi, pour une batterie de capacité moyenne (par exemple 25 kWh /160 km d’autonomie), la recharge complète de la batterie complètement déchargée a une durée théorique pouvant aller d’environ 8 heures pour la recharge normale (3,7 kVA) à environ 30 minutes pour la recharge rapide (43 kVA).

Les premières offres de véhicules se sont calées sur ces paliers de puissance, toutefois, on voit apparaître des solutions à 7 kVA, capables d’utiliser de façon pertinente la puissance des bornes 22 kVA. Il convient de noter que la charge à 22 kVA permet une utilisation plus importante de l’infrastructure (plus de véhicules chargés sur une même durée, améliorant l’équation économique de l’infrastructure).

En ce qui concerne notre installation sur site, le raccordement de la borne a été réalisée en une installation monophasée disposant néanmoins d’une section de câble importante, nous permettant selon les spécifications du fabricant des recharges pouvant atteindre 7,4 kWh.

Toutefois si cette borne de charge est raccordée à un courant de service de 3 x 32A (triphasé), cette dernière peut autoriser des puissances de recharge max. à 32 kWh. Soit une puissance de recharge très confortable et permettre de maximiser les temps de charge.



EVC100 : une borne de recharge design & technologique

Borne de recharge ENSTO EVC 100

Avec la promesse d’un marché de masse de la voiture électrique et donc des infrastructures de recharge, les industriels doivent faire accepter ces bornes aux utilisateurs. Ils comptent sur l’esthétisme et la compétition commence à faire rage.

Et de toute évidence, le fabricant ENSTO a voulu créer une borne pratique et qui soi également agréable à regarder.

Et sur ce point le pari semble largement gagné, cette borne EVC100 joue sur un mariage raffiné avec son enveloppe extérieure en acier inoxydable de type AIS316 et l’utilisation d’un cerclage lumineux à technologie LED.

La station de recharge est composée d’un pilier cylindrique aux courbes raffinées surmonté d’un panneau de contrôle logé derrière une ouverture en aluminium.

Toujours dans un souci d’efficacité et d’esthétique, la borne électrique EVC100 utilise un capot de fermeture en aluminium commandée par une ventouse électromagnétique.

Borne de recharge EVC 100

Borne Ensto EVC100

Mais le design de cette borne de recharge n’est pas son seul atout. Effectivement, la borne est conçue en métal recyclable pour respecter la vision écologique de la voiture électrique.

Sa modularité permettra de mettre à jour la station de recharge en cas de changement de normes de communication.

La borne ENSTO EVC100 offre une qualité de fabrication qui ne souffre d’aucune critique et les différents matériaux utilisés sont de très belle facture, la qualité de réalisation est donc au rendez-vous.

Lignes épurées et arrondies, la borne se distingue par une signalisation visuelle de type LED sur la partie supérieure pour indiquer les différents statuts.

Le contrôle d’accès de la borne est ainsi accessible via un badge et/ou une carte RFID. La station de recharge reste ainsi compacte et design tout en étant facile à utiliser.

Et niveau sécurité, la borne EVC100 n’est pas en reste avec un indice de protection IK10. En outre, cet indice de protection est l’un des plus élevés afin d’offrir une garantie de sécurité maximale (protection contre les chocs de 20 joules).

En cas de choc faible frontal, la façade avant de se déforme pour absorber l’impact et protéger les éléments internet de la structure. Et en cas de choc fort, la borne EVC100 est dotée d’un fusible mécanique pour contrôler le point de rupture et diminuer les dommages et les coûts de remplacement

Installation & raccordement de la borne de recharge :

Concernant la partie installation et raccordement, nous avons confié la réalisation de la prestation à des professionnels du contrôle d’accès et de l’installation des bornes de recharges (Société JL Sécurité).

En outre, cet installateur professionnel dispose de toutes les qualifications requises pour assurer une installation des bornes de recharge conforme et ainsi réaliser la pose et le raccordement du produit dans les règles de l’art.

Après avoir déterminé une zone de recharge sur le site la plus adéquate possible, un pré-câblage ainsi qu’une petite bordure en béton ont été réalisé en amont afin de recevoir la borne de recharge (socle livré en accessoire pour pose au sol).

Socle pour borne de recharge ENSTO EVC100

Pose de la borne de recharge ENSTO EVC100 par la société JL Sécurité

La borne de recharge doit être reliée au tableau électrique avec des protections électriques adaptées au dispositif de recharge installé, le choix du bon disjoncteur est de mise.

Raccordement & test de la borne de recharge ENSTO EVC100 par la société JL Sécurité

Enfin, notons que l’accès à l’électronique est accessible très facilement grâce à clef prévue à cet effet. L’accès pour le raccordement et/ou les opérations de maintenance sont donc très faciles.

Maintenance borne EVC100 ENSTO

Mode de fonctionnement :

Mise sous tension de la borne de recharge ENSTO EVC100 (borne opérationnelle)

Les bornes de la familles Ensto Chago Station peuvent fonctionner selon plusieurs modes à savoir :

Mode StandAlone : Dans ce mode chaque borne fonctionne de façon indépendante. L’accès à une borne peut se faire avec une carte RFID (limité à 20), un bouton poussoir ou une clef. La configuration de ce mode est simple voir nulle et permet l’utilisation de la borne immédiatement après sa mise en service. Sauf indication contraire, toutes les bornes sont livrées en mode StandAlone et accès RFID.

Mode Autorisation : Chaque borne communique avec un logiciel de gestion vendu séparément (EVS ou EVM). Ainsi l’accès aux bornes peut se faire par carte RFID, appel téléphonique et SMS (si EVS) ou par logiciel de gestion. Si le nombre de bornes configurables reste limité à 20 par EVM et 100 par EVS (dérogation possible), le nombre d’utilisateurs est illimité. Contrairement au mode StrandAlone, la configuration est complexe et une communication entre chaque borne et le logiciel de gestion doit être établie.

Accès et communication : Les bornes de la série EVC sont fabriquées pour fonctionner de façon indépendante avec un accès par carte RFID, ou bouton poussoir ou clef.

Contrôlée (mode Autorisation) : Utilisant une liaison RS485, les bornes de la famille EVC peuvent être regroupées et branchées à un guichet de contrôle Ensto Chago Master.

Pour la bonne réalisation de ce test, nous nous sommes « pluggés » en mode StandAlone. En outre, notre badge RFID nous permettait de déverrouiller à notre guise la borne, afin de recharger notre véhicule.

Accès carte et/ou badge RFID borne ENSTO EVC100



La borne EVC 100 à l’usage :

Borne ENSTO EVC100

Notre borne étant désormais fonctionnelle, il nous reste plus qu’à recharger notre véhicule électrique.

Pratique la borne ENSTO EVC100 utilise une signalisation de type LED pour indiquer les différents statuts.

Borne de recharge ENSTO EVC100 / Signalisation LED verte (borne opérationnelle)

Vert : disponible

Bleu : en charge

Rouge : défaillance

Selon les préconisations du constructeur de Stuttgart, il est fortement recommandé sur notre EQC de recharger la batterie à un état de charge de 80 % en moyenne. Aussi, il est parfaitement possible de moduler à partir de l’ordinateur de bord les différents paliers de charge, par tranche de 10 %.

Sélection de charge MAX

A noter, qu’à partir d’un état de charge de 80 %, le temps de charge augmente excessivement.

De même, une pleine charge (en état de charge à 100 %) ou une charge rapide fréquente de la batterie, en particulier sans conduire directement après le véhicule accélère le vieillissement de la batterie.

Par ailleurs, une immobilisation prolongée avec un état de charge élevé peut entrainer une accélération du vieillissement de la batterie. A l’instar, d’une décharge profonde due à une immobilisation prolongée du véhicule peut également impacter les performances de la batterie.

Autant de facteurs, qu’il convient de prendre en considération lorsque vous être propriétaire d’une véhicule électrique.

En raison des caractéristiques fondamentales des batteries « haute tension », la quantité d’énergie disponible de la batterie diminue tout au long du cycle de vie.

Aussi, pour contribuer à réduire la consommation d’énergie du véhicule il est convient d’adopter un style de conduite prévoyant (éco-conduite), de réduire l’utilisation de consommateurs électriques et surtout en adoptant l’infrastructure de recharge adapté.

Au niveau de nos différentes phases de charge, la borne de recharge ENSTO EVC100 s’est montrée parfaitement adaptée.

Effectivement durant nos différents tests, nous avons pris le soin de recharger notre véhicule sur 3 niveaux de capacité à savoir des paliers de : 70, 80 et 100 %. Et force est de constater que la borne EVC100 nous a donné entière satisfaction avec un temps de charge systématiquement respecté.

Utiliser la borne EVC100, c’est l’assurance d’un temps de charge toujours respecté.

En outre, nous avons pu opérer à des charges complètes de notre véhicule sans encombre avec une parfaite linéarité du flux d’énergie.

Par ailleurs, le réseau électrique du site n’a jamais été pris en défaut, nous n’avons jamais rencontré de problèmes de coupure au niveau du disjoncteur principal, un bon point.

D’autre part, notre EQC nous offre la possibilité de sélectionner la charge maximale de courant.

Choix du courant de charge en fonction de l’infrastructure.

Ainsi, il est possible de sélectionner depuis l’ordinateur de bord du véhicule plusieurs courants de charge : Maximum, 8 Ampères ou 6 ampères selon l’équipement.

Ainsi lorsque vous chargez la batterie, le courant de charge est limité à l’ampérage réglé. La valeur du courant de charge maximal dépend également du câble de charge à valeur fixe fourni.

Même en optant pour le courant de charge max sur notre véhicule, la borne de recharge EVC100 n’a jamais été prise à défaut.



A l’usage, la borne ENSTO EVC100 n’a jamais failli à sa mission dans les différentes phases de charge, le temps de recharge estimé par notre véhicule a toujours été respecté.

Et pour cause, la pleine capacité de rechargement avec notre borne ENSTO EVC100 s’est toujours effectuée à l’heure estimée par le véhicule, linéarité et ponctualité sont donc de rigueur !

A noter que l’EQC peut être rechargé indifféremment avec une prise TYPE 2 ou Type 2 CCS.

Notre borne Ensto EVC100 est justement équipée d’une embase femelle pour recevoir une prise de TYPE 2.

Borne de recharge ENSTO EVC100

Borne de recharge ENSTO EVC100 – Prise Type 2

Lors du raccordement de notre EQC sur la borne de recharge ENSTO EVC100, la connexion s’est réalisée parfaitement avec une parfaite tenue mécanique du connecteur dans son embase.

Prise type 2 EQC

Connexion du câble à la borne de recharge ENSTO EVC100

Borne ENSTO EVC100 en fonction de charge

En outre la liaison électrique est instantanée et la communication avec le véhicule s’établit immédiatement nous indiquant en temps réel le temps de charge et l’heure de fin de charge, très pratique. La LED sur la partie supérieure de notre borne passe en signalisation bleue, tandis que notre embase sur le véhicule clignote en vert : la charge est opérationnelle.

Borne de recharge ENSTO EVC100

Cycle de charge en cours (Borne de recharge ENSTO EVC100)

EQC en charge

La borne EVC100 dispose également d’une embase pour prise secteur 2P+T, comprenez « une prise domestique« .

Très pratique au demeurant, cette prise vous permet de raccorder un aspirateur pour nettoyer votre véhicule mais peut également servir pour recharger votre smartphone et bien d’autres équipements.

Cela tombe bien, car nous disposions d’un module de charge pour notre véhicule, nous avons pu initier des recharges via la borne EVC100.

Modulateur de recharge EQC

Modulateur de recharge EQC

Borne de recharge ENSTO EVC10

Les charges se sont déroulées correctement avec une puissance relevée à 1,7 Kwh selon l’ordinateur de bord de la voiture.

Enfin, une astuce pratique pour recharger à moindre frais selon votre abonnement électrique est de configurer le rechargement à une heure différée depuis l’ordinateur de bord du véhicule. Le processus de charge s’effectue alors à l’heure préprogrammée.

Programmation des cycles de charge via l’ordinateur de bord.

Utilisez une borne EVC100 de chez ENSTO, c’est l’assurance d’une recharge optimale et ce en toute sécurité, de quoi prendre la route avec le plein de sa batterie en toute quiétude.

EQC

Notre avis :

Parce que la mutation est en cours, disposer d’une infrastructure de recharge à son domicile ou sur son lieu de travail est un atout majeur dans la transition vers la mobilité électrique. Penser à demain, c’est s’équiper dès aujourd’hui afin de participer à une mobilité plus propre.

C’est pourquoi, le fabricant ENSTO propose une gamme complète de solutions de recharge. De manière générale, l’ergonomie et le design des produits ENSTO sont très travaillés, au même titre que la sécurité et la simplicité d’utilisation.

En plus d’être esthétique, la borne ENSTO EVC100 s’est révélée à l’usage très ergonomique, rapide et simple d’utilisation.

Dans tous les cas, cette borne EVC100 marque clairement une rupture en matière de style par rapport aux bornes traditionnelles, accentuée par l’utilisation de technologies d’éclairage LED et la notion de borne intuitive.

Enfin, la durée de garantie de 3 ans pour les bornes de recharge ENSTO font également un atout supplémentaire.

Borne de recharge ENSTO EVC100

Les points « + » :

Lignes épurées (Design élégant)

Sécurisation du réseau électrique

Ergonomie étudiée

Qualité de fabrication

Conception et contenu technologique de premier plan.

Niveau de sécurité (protection & classe d’étanchéité)

Spécifications techniques borne Ensto (EVC100) :

Nombre d’utilisateur simultanés : 1

Dimensions : 1 388 x 306 x 183 (mm)

Poids : entre 28 & 30 kg selon option

Tension de commande en 24VCC

Protection différentielle : 30m Amp

Prises électriques sous trappe anti-vandale

Point de rupture (fusible) mécanique au niveau des points d’ancrage

Branchement et débranchement hors tension

Tension nominal : 16A et/ou 3x32A

Fréquence nominale : AC 50Hz

Connexions à l’alimentation : Cu 2,5-50mm2, AI 6-50mm2

Matériaux : Enveloppe et structure interne : AIS316 (peinture RAL en option)

Indicateurs à LED : polycarbonate

Classe de protection : IP44/IK10

Marquage : FI, CE

Température de fonctionnement : – 30°C / +50°C

Humidité d’exploitation : 95 % sans condensation

Consommation en veille / en marche : < 10W typique

Courant de courte durée admissible : ICW ≤ 10 kA

A noter que toute la gamme ENSTO Chago Station (EVC) est conforme aux dispositions des directives européennes « Basse tension » 2006/95/EC & « Comptabilité Electromagnétique » CEM 2004/108/CE.

Retrouvez toute la gamme ENSTO : www.ensto.fr

Site internet & coordonnées de l’installateur JL Sécurité : www.jl-securite.com