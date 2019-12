Test dégivreur électrique Kärcher EDI 4

Pour tous ceux qui trouvent le dégivrage d’une voiture pénible et fatiguant ( et on les comprend ), voici une alternative avec un dégivreur électrique signé Kärcher. Le spécialiste du lavage auto nous propose un outil pratique et bien pensé. Certains doivent déjà imaginer un système chauffant, mais il n’en est rien. Le dégivreur électrique Kärcher EDI 4 utilise un système rotatif pour gratter la glace et la décoller le plus rapidement possible de son pare-brise.

Fort heureusement, cet outil ne fonctionne pas avec des piles ou avec un raccordement secteur et peut simplement être rechargé quand c’est nécessaire. Une recharge de batterie permet d’utiliser le dégivreur pendant environ une semaine. La led clignote pour vous prévenir qu’il est temps d’effectuer une recharge. En 3 heures, la batterie lithium-ion sera entièrement chargée.

Le fonctionnement de ce dégivreur est très simple : il suffit de le mettre en route, puis de le placer contre la vitre à dégivrer en maintenant une légère pression sur sa partie supérieure. Le disque rotatif à 6 lames va alors décoller la glace, et ce en un seul passage. Evidemment il fonctionne tout aussi bien sur le pare-brise que sur les vitres latérales.

Les efforts sont minimes, et on n’a plus l’impression de devoir racler la glace de façon répétitive.

D’apparence solide, ce dégivreur reprend le look des nettoyants haute pression de la marque avec les fameuses couleur jaune et noir. Le fabricant a également prévu le remplacement de l’outil raclette, facile à démonter.

Ce dégivreur est livré avec un sabot de protection pour le rangement, et un chargeur secteur 220V. Il n’est donc pas possible de le recharger sur l’allume-cigares.

Notre avis : Cet outil pourrait être considéré comme un gadget, mais comment qualifier un outil qui permet de gagner du temps sur une corvée quotidienne ? Ce dégivreur Kärcher est tout simplement pratique, en plus d’être facile à utiliser.

Dégivreur Kärcher