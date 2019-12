Solutions de recharge, les différentes choses à savoir

Enjeu N°1 de la mobilité électrique, la densité de la charge filaire est attendue comme le portail vital d’une véritable mutation de tout ce qui roule sur pneus.

Et forcément, s’équiper d’un véhicule électrique engendre de facto quelques adaptations dans son logement.

Quels sont les différents systèmes de raccordement proposés ? Et quels travaux faut-ils prévoir et pour quels coûts ?

Notre équipe rédactionnelle se propose de vous livrer toutes les réponses à travers notre expérience sur le sujet.

Si, pendant longtemps, la voiture électrique a été regardée comme un véritable ovni par les particuliers, elle a désormais définitivement basculé dans notre réalité.

Les voitures électriques en libre-service ont envahi nos villes, permettant aux français de se familiariser avec cette technologie. Plus économiques que les voitures thermiques, plus silencieuses, plus maniables, plus compactes, plus propres… Autant d’avantages qui séduisent désormais les conducteurs.

Mercedes EQC (100 % électrique)

Avant d’aborder ce sujet, il convient de rappeler que le domicile demeure le lieu privilégié de la recharge d’un voiture électrique chez 88 % des utilisateurs.

88 % des utilisateurs rechargent leur véhicule électrique à leur domicile

Les fabricants automobiles l’ont bien compris et ne cessent d’étoffer leur gamme en proposant des modèles de plus en plus accessibles.

Par ailleurs, les promoteurs immobiliers commencent également à équiper leurs immeubles. D’ailleurs, depuis 2018, ces derniers doivent systématiquement proposer des places de parking dédiées aux voitures électriques, de quoi inciter à sauter le pas…

Toutefois, si la technologie est de mieux en mieux connue et que les infrastructures se développent un peu partout, un certain nombre de questions persistent, notamment sur la recharge à domicile.



Aujourd’hui, lorsqu’un particulier décide d’accueillir une voiture électrique à son domicile, deux dispositifs de recharge lui sont proposés : la prise « sécurisée » ou « renforcée » et la borne de recharge rapide.



La différence entre les deux se fait sur la rapidité de charge : dans le premier cas, elle est limitée puisqu’il faut compter environ une dizaine d’heures pour recharger le véhicule.

Dans le second cas en revanche, l’efficacité est de mise : seulement quelques heures – entre 3 et 5 en moyenne sont nécessaires. La prise, qui est dédiée à la voiture, permet non seulement une charge sécurisée mais également « intelligente ».

Borne de recharge ENSTO EVC100

Que ce soit dans le cas de la prise ou de la borne, l’utilisateur peut piloter son installation à distance : il peut ainsi réguler au mieux la puissance de

charge, notamment pour faire coïncider les heures de charge avec les tarifs

d’électricité les plus économiques.

Enfin, dernière alternative : les conducteurs ont également la possibilité de se brancher sur une prise domestique normale. Ils disposent pour cela d’un câble de recharge standard.

Module de recharge EQC

Modulateur de recharge EQC

Toutefois, cette solution n’est pas recommandée pour des raisons de sécurité. Ce mode de recharge doit donc rester occasionnel ou exceptionnel, en cas de déplacement à l’extérieur par exemple.

Quel budget faut-il prévoir pour ce type d’équipement ?

En ce qui concerne le coût de l’installation, il faut compter environ 500 € pour une prise électrique renforcée et entre 1.000 et 1.500 € pour une borne de type «wallbox ». Une borne de recharge permettant des recharges « rapides » sont proposées à des prix un peu plus élevés.

Néanmoins il convient de souligner que cet investissement peut être rentabilisé grâce au crédit d’impôt de 30% accordé aux particuliers vivant dans un logement individuel ou collectif pour l’installation d’une borne de recharge.

Mais aussi sur le long terme, car les consommations des voitures électriques sont bien inférieures à celles des véhicules thermiques : comptez environ 2 € les 100 Km pour les premières, contre entre 6 et 7,5 € les 100 km pour les deuxièmes.

L’installation :

Pour ce qui est de l’installation de la borne de recharge ou de la wallbox, elle se fait par le biais d’une entreprise spécialisée qui, avant toute intervention, réalise un diagnostic électrique du logement.

Généralement, la borne de recharge s’installe sur l’un des murs du garage. Si aucun emplacement n’est disponible, on pourra l’installer sur un pied.

L’accueil d’un véhicule électrique dans une maison n’engendre pas de bouleversement particulier. Il n’y a en effet pas de gros travaux à prévoir.

Bien évidement, lors de l’installation, il faudra tenir compte du sens de

stationnement et de la longueur du câble de recharge pour trouver l’emplacement idéal de la borne.

Notre équipe rédactionnelle a souhaité vous faire partager l’installation d’une borne de recharge ENSTO EVC100, avec la collaboration de l’installateur JL-Sécurité.

Installation d’une borne de recharge ENSTO EVC100 par la société JL Sécurité.

Retrouvez notre dossier complet sur le test de la borne de recharge ENSTO EVC100.

Borne ENSTO EVC100

Installateur qualifié : http://www.jl-securite.com