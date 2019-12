Le Toyota RAV4 devient hybride rechargeable

Spécialiste de l’hybridation, Toyota est désormais devancé par certains concurrents sur certains segments. Il était donc largement temps de proposer à sa clientèle le premier RAV4 hybride rechargeable. Cette version reprend le système hybride comprenant un moteur essence de 2.5 L de cylindrée. La puissance cumulée est élevée avec 306 ch, ce qui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 s ! Toyota se targue également d’être au plus bas niveau d’émissions de Co2 avec seulement 30 g, un record pour un SUV hybride de segment D. Grâce à une batterie lithium-ion « haute capacité », il sera possible de parcourir plus de 60 km en tout électrique ( en cycle WLTP ). Et à ce niveau de puissance, la transmission intégrale 4WD est bien évidemment de la partie.

La cinquième génération du RAV4 est plutôt bien accueillie, avec déjà 120,000 commandes dont 105,000 en hybride pour l’Europe. Avec cette version inédite, Toyota propose la version du RAV4 la plus performante jamais commercialisée. Une version du RAV4 avec moteur V6 3.5 de 269 ch existait jusqu’en 2012, avec des performantes en retrait. Elle n’a jamais été commercialisée en France, qui était surtout friand à cette époque des versions diesel D4D en 126 et 150 ch.

Cette nouveauté 2020 arrivera à l’automne prochain sur le marché. Elle sera en concurrence directe avec le nouveau Peugeot 3008 Hybrid4 GT.

Toyota RAV4 hybride 2020

Toyota RAV4 hybride 2020

Toyota RAV4 hybride 2020

Toyota RAV4 hybride 2020