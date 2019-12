Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC : le programme

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

A peine dévoilé, le Mercedes GLA de deuxième génération est déjà officialisé en version AMG ! Les versions AMG sont de plus en plus présentes dans les gammes Mercedes dès leur lancement. Il s’agit ici du nouveau 4 cylindres 2.0 turbo de 306 ch, le moteur d’accès à la gamme AMG déjà proposé sur les Classe A et CLA.

Cela permet à Mercedes de proposer une version sportive plus accessible que l’ancien GLA 45 AMG, qui sera également reconduit dans quelques mois. Avec la transmission intégrale 4MATIC et une boîte à double embrayage qui compte 8 rapports, ce SUV compact se contente de 5,1 s pour passer de 0 à 100 km/h.

Extérieurement le GLA 35 AMG est chaussé en 19″ mais peut aussi accueillir des jantes optionnelles en 20 et même 21″. Il se démarque des autres versions par sa calandre sépcifique avec les lames verticales. Si le bouclier est très similaire à celui d’un GLA doté d’un pack carrosserie AMG, le splitter avant fait la différence. Vu de derrière, ce sont les deux sorties d’échappement rondes latérales qui sont réservées à cette version AMG. Pas de quoi toutefois faire une grande différence avec un GLA moins motorisé et doté du pack carrosserie et des jantes qui vont bien…

Mais revenons sur les éléments mécaniques, les plus intéressants sur un véhicule sportif. Le freinage dispose de disques de 350 mm à l’avant avec des étriers 4 pistons, et de disques de 330 mm à l’arrière avec des étriers 1 piston. Si les étriers sont couleur argent avec monogramme AMG noir, Mercedes ne précise pas quel est le temps pour passer par exemple de 130 à 0 km/h. Autre point important pour les passionnés : la présence d’un échappement AMG dont la sonorité sera plus ou moins discrète selon le mode de conduite choisi.

Pour l’instant le constructeur communique sur les émissions de CO2 en cycle NEDC, qui ne seront donc valables que pour les deux premiers mois de l’année 2020 en France. Il faut donc patienter pour connaître les émissions en cycle WLTP, le montant de malus correspondant, mais aussi le prix de ce nouveau Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC.

