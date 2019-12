BMW i4 : 600 km d’autonomie

BMW i4

Chez BMW, on vient tout juste d’annoncer avoir commercialisé 500.000 voitures électrifiées. Soit le double de Volkswagen ! Et cette avance prise face à d’autres constructeurs va se poursuivre avec l’arrivée de nouveaux modèles. En plus du iX3 prévu pour 2020, BMW prépare une inédite berline coupé i4 qui sera proposée à la clientèle en 2021. Ce tout nouveau coupé 4 portes électrique sera produit dans l’usine BMW de Munich, aux côtés des BMW Série 3 berline et Touring, et aussi des Série 4.

Esthétiquement, le style de la BMW i4 devrait largement être inspiré du concept-car i Vision Dynamics. Le camouflage de cette voiture d’essai ne le laisse pas paraître, mais les énormes naseaux vus sur les dernières créations de la marque seront au rendez-vous.

Techniquement, la nouvelle BMW i4 profitera d’une batterie extra-plate de 80 kWh, qui ne pèsera « que » 550 kg. Cela devrait lui permettre d’afficher une autonomie très élevée de 600 km ! Ce premier grand coupé de la gamme BMW i pourra accélérer de 0 à 100 km/h en tout juste 4 s, et atteindra 200 km/h en vitesse de pointe. 35 minutes suffiront pour recharger 80 % de la batterie, soit 100 km d’autonomie en 6 minutes.

Cette technologie BMW eDrive de 5ème génération sera d’abord étrennée en 2020 sur le BMW iX3, avant d’être proposée sur la i4 et le modèle de série de la iNEXT.

