Série spéciale : Citroën C4 Cactus C-Series

Après le C3 Aircross, Citroën propose sa nouvelle série spéciale sur la C4 Cactus C-Series. Rappelons que la C4 Cactus était voulue au départ comme la voiture « essentielle ». Basé sur la citadine C3, ce modèle est alors situé à cheval entre plusieurs catégories : les citadines, les compactes et les SUV urbains. Mais suite à l’arrêt de la compacte C4, qui n’a pas encore été remplacée, la C4 Cactus a pris du galon. Exit la voiture essentielle : elle est devenue la compacte par intérim avec de nouvelles suspensions à butées hydrauliques progressives et un style plus affirmé. L’équipement de série comprend les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, les vitres arrière surteintées, Citroën Connect Nav et Citroën Connect Box, la planche de bord gainée TEP. La présentation intérieure comprend des sièges spécifiques avec ligne horizontale rouge sur le dossier er surpiqûres blanches, ainsi que des surtapis assortis.

Cette série spéciale C-Series est proposée à partir de 21350 euros avec le moteur essence 3 cylindres Puretech 110 S&S BVM6. Les clients peuvent aussi opter pour des motorisations diesel, avec le BlueHDI 100 BVM à 23500 euros, ou le BlueHDI 120 EAT6 à 26100 euros.

Au niveau des prix, la C4 Cactus C-Series se positionne entre les finitions Feel et Shine. Située en coeur de gamme, elle devrait représenter une part importante des ventes du modèle en 2020.

