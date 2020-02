Economiser sur son budget auto

Des Voitures neuves en transit

Chaque année, le budget des automobilistes ne cesse d’augmenter. Les hausses sont régulières et programmées, que ce soit pour le prix des voitures neuves, des péages d’autoroutes, des cotisations d’assurance auto ou encore du prix de l’entretien d’une voiture.



Economiser sur l’achat d’une voiture neuve

Pour maîtriser le prix d’achat d’une voiture neuve, le choix du modèle est un premier élément qui va compter. Les dernières nouveautés par exemple, ne vous permettront pas d’avoir une remise conséquente. Pour rouler moins cher, il faudra privilégier un modèle qui a déjà été lancé depuis plusieurs années et qui subit une forte pression de la concurrence.

Exemple dans le segment des SUV urbains : difficile de négocier une belle remise pour le lancement des Renault Captur II ou Peugeot 2008 II. Mais certains rivaux sont plus âgés et donc plus facilement négociables, comme par exemple le Seat Arona. Les fins de série sont encore plus propices à faire un “coup de fusil”. Regardez les modèles en destockage dans les concessions.

Une autre alternative consiste à se tourner vers les mandataires, qui proposent des remises supérieures à celles des concessionnaires et permettent de réaliser de belles économies pour un modèle similaire.

Atelier de réparation chez un concessionnaire





Economiser sur l’entretien d’une voiture

Avec une voiture neuve ou récente, on aurait tendance à se rendre dans un garage de la marque pour aller faire son entretien. Il est pourtant tout à fait légal de pouvoir choisir un garage en dehors du réseau de la marque, sans risquer de perdre la précieuse garantie constructeur.

Certaines précautions sont évidemment nécessaires : pas question de tarder sur les opérations d’entretien. Il faudra respecter scrupuleusement les indications présentes dans le manuel d’entretien, et faire préciser sur les factures la mention « révision selon normes et préconisations constructeur ». En respectant ces consignes, vous devriez pouvoir très facilement diviser le montant de certains opérations par deux !

Les petits garages sont également souples ( selon les cas ) sur l’origine des pièces détachées de remplacement. Pourquoi ne pas commander vos pièces sur internet et les faire monter par le professionnel de votre choix ? La différence de prix peut être vertigineuse. Et la concurrence des sites de pièces auto permet de se fournir sur l’ensemble de l’Europe, comme par exemple pour des pièces détachées pour RENAULT sur le site trodo.fr affichées à des tarifs très compétitifs.



Economiser sur ses pleins de carburant

Il ne semble pas toujours facile de faire baisser la facture d’un plein de carburant, et pourtant c’est possible ! Il suffit de sélectionner la station la plus attractive de votre secteur en vous rendant sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr .

Le dispositif est très efficace ! Vous pouvez aussi suivre l’actualité et profiter des baisses de prix liés à l’évolution du cours du baril pour faire votre plein au bon moment.

Les prix fluctuent sans cesse, et ces méthodes peuvent ainsi vous permettre d’économiser chaque année une somme conséquente.