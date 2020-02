Test compresseur Michelin MB 50/6000U

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Le bon réglage de la pression des pneus permet de profiter des performances de votre véhicule dans des conditions optimales de sécurité. Aussi, quelques étapes simples suffisent pour contrôler et régler la pression de vos pneus.

Quand prendre la pression de vos pneus ? Où trouver la pression des pneus ? Notre équipe rédactionnelle vous accompagne dans le réglage de la pression de vos pneumatiques pour prendre la route en toute sécurité.

Pour mener à bien notre mission, nous avons décidé de mettre à l’épreuve le nouveau compresseur Michelin MB 50/6000U.

Le célèbre manufacturier de pneumatiques s’est également diversifié dans l’outillage pneumatique. Les compresseurs et accessoires sont aussi célèbres que les pneus de la marque, dans la droite ligne des pompes à main pour regonfler ces mêmes pneus.

Avant de découvrir ce nouveau compresseur, il nous paraît judicieux de rappeler quelques règles fondamentales à respecter pour contrôler la pression de vos pneumatiques.

Quelle est la pression idéale pour mes pneumatiques ?

Alpine A110 LEGENDE

La pression idéale des pneus pour une voiture vous est communiquée par les constructeurs automobiles qui ont, au préalable, effectué toute une série de tests.

En outre, les valeurs de gonflage se trouvent le plus souvent, sur l’arête de la portière de votre véhicule et/ou dans le carnet d’entretien de votre véhicule.

Une pression des pneus conforme aux recommandations optimise l’adhérence et le comportement du véhicule. Elle offre un plus grand confort de conduite (amortissement et confort sonore), augmente la durée de vie de vos pneumatiques et permet également de réduire la consommation de carburant.

À l’inverse, des pneus sous-gonflés peuvent entraîner : une dégradation irréversible du pneu et sa destruction, une augmentation de la consommation de carburant, une tenue de route perfectible et une surconsommation de carburant (-1 bar de pression = + 6 % de carburant).

Une pression de gonflage correcte permet d’améliorer la stabilité de la voiture, de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie des pneumatiques.

D’autre part, sachez que la pression de gonflage baisse avec le temps, c’est un phénomène naturel. Rappelons également que la pression de gonflage varie aussi en fonction de la température ambiante.

C’est pour cela qu’il est fortement recommander de contrôler la pression de gonflage tous les mois.

Comment réaliser une bonne pression des pneumatiques ?

La pression de gonflage doit être contrôlée sur pneus froids. Ces derniers sont considérés comme « froid » lorsqu’ils ont la même température que l’air ambiant.

Généralement cette température est normalement atteinte lorsque la voiture a été en stationnement pendant au moins 3 heures.

La pression de gonflage varie en fonction de la température extérieure. Une baisse de température de 10 degrés entraîne une chute de la pression de gonflage de 1 psi (7 kPa). Contrôlez souvent la pression de gonflage et veillez à l’ajuster à la valeur indiquée sur la plaque d’informations sur les pneus de la voiture ou sur l’étiquette de certification.

Si vous contrôlez la pression de gonflage lorsque les pneus sont chauds, ne les dégonflez jamais. Les pneus sont chauds en raison de la conduite et il est normal que la pression augmente au-delà de la valeur recommandée pour des pneus froids. Un pneu chaud avec une pression égale ou inférieure à la valeur recommandée pour des pneus froids peu avoir une pression trop basse.

Le contrôle de la pression des pneus se réalise toujours à froid, au minimum 2 heures après le dernier trajet effectué. Lorsque la pression des pneus est vérifiée à chaud, il est recommandé d’ajouter 0,3 bar à la pression conseillée. En hiver, il est conseiller de rajouter 0,2 bar (à froid) pour compenser l’effet basse température de la saison.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la pression de vos pneus doit également prendre en compte :

La variation de la charge du véhicule

Le remorquage d’un véhicule

Les longs trajets sur autoroute.

Dans tous les cas, il est recommandé d’adapter la pression des pneumatiques aux conditions d’utilisation.

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Le nouveau compresseur à air Michelin MB 50/6000U adopte un look très moderne avec une robe bleue du plus bel effet. De type monocylindre, ce compresseur dispose d’une cuve d’une belle capacité (50 litres).

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Sa pression maximale est de 8 bars de quoi vous permettre de gonfler sans problème les pneus de voitures, vélos ou encore d’une moto.

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Par ailleurs, ce compresseur remplira parfaitement sa mission pour des opérations de bricolage.

Grâce à sa poignée supérieure et ses roues, l’appareil peut être transporté très facilement n’importe où. Les roues facilitent énormément la mobilité de l’appareil et déplacer le compresseur n’est jamais une corvée.

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Compresseur Michelin MB 50/6000U

A l’usage :

Les commandes disponibles sur le compresseur Michelin sont on ne peut simples d’utilisation, elles regroupent les fonctionnalités suivantes :

Manomètre de pression air réservoir

Manomètre de pression air sortant

Raccord femelle de sortie de compresseur

Pommeau de réglage de pression

Outil idéal pour les petites tâches comme le gonflage ou pour des travaux plus intensifs, le compresseur d’air sait vite se faire indispensable.

En outre, le compresseur Michelin est vraiment très simple d’utilisation et permet surtout de n’avoir aucune perte d’air.

Le raccordement du flexible d’air sur l’embase femelle du compresseur assure une parfaite étanchéité et s’avère très simple de connexion.

De type « plug-and-play« , il est très facile de connecter puis déconnecter le flexible après utilisation, bien vu.





Ce compresseur fonctionne sur une prise secteur classique, le câble d’alimentation offre une belle longueur, pratique pour le raccordement.

A l’usage, le compresseur MB 50/6000U remplit parfaitement sa mission, après avoir gonflé plusieurs véhicules de la rédaction d’affilé, nous n’avons constaté aucun échauffement de la machine.

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Dôté d’un moteur de 3CV et d’un réservoir d’une capacité de 50 litres, ce compresseur associe une conception portable et peu encombrante à de bonnes performances (320l/min FAD) et un faible entretien (système sans huile).

A l’usage, nous avons apprécié les performances de ce compresseur qui permet de contrôler et réguler la pression en quelques secondes.

Compresseur Michelin MB 50/6000U

Compresseur Michelin MB 50/6000U







Enfin autre point non négligeables, les opérations d’entretien sur ce compresseur sont réduites au strict minimum. Point n’est utilise de rajouter de l’huile de lubrification. Un véritable atout, car la plupart des compresseurs classiques réclament une attention toute particulière (contrôle du niveau d’huile, vidage de la cuve, etc.).

Contrôle & vérification de la pression via l’ordinateur de bord du véhicule

Notre avis :

Si vous recherchez un compresseur simple et perfomant, cette version Michelin MB 50/6000U se montre très polyvalent et suffisamment puissant pour une utilisation courante.

Le compresseur Michelin MB 50/6000U est un modèle de référence pour tous les usagers et les professionnels qui souhaitent se doter d’une machine fiable.

En conclusion, ce modèle Michelin MB 50/6000U obtient toutes nos faveurs, il s’avère présenter une belle qualité de fabrication, se montre simple d’utilisation, compact et puissant pour des utilisations domestiques.

Spécifications techniques :

Largeur : 800 mm

Hauteur : 640 mm

Profondeur : 350 mm

Poids : 25 kg

Régulateur de pression

2 manomètres

2 roues en plastique

Facile à déplacer

Contrôles conviviaux

Puissance du moteur : 3 HP

Pression : 8 bars

Cuve : 50 litres

Maintenance facilité (sans huile)

Livré sans accessoires

Les avantages de ce compresseur :

Sa cuve de 50 litres

Sa pression maximale de 8 bars

Son moteur puissant (3HP)

Facile à transporter

Simple d’utilisation

Référence fabricant : MB 50/6000URetrouvez toute la gamme de produits Michelin : https://fr.michelin-lifestyle.com/fr