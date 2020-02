Les photos du nouveau Volkswagen Caddy

nouveau Volkswagen Caddy

Volkswagen dévoile la cinquième génération de son petit fourgon Caddy. Un modèle polyvalent qui sera à nouveau proposé en véhicule utilitaire, mais aussi en véhicule particulier à destination des familles.

Esthétiquement, difficile de révolutionner un modèle avant tout destiner au transport de marchandises. Le Caddy s’affine tout de même avec un coefficient de pénétration dans l’air qui descend de 0,33 à 0,30. A l’arrière, les feux horizontaux s’affinent et s’étirent du bouclier jusqu’au sommet de la lunette arrière.

Techniquement, ce nouveau Volkswagen Caddy dispose désormais de la plate-forme MQB qui a fait le bonheur de la Golf 7. Pas de moteur 3 cylindres sous le capot, mais des 4 cylindres essence et diesel. En TDI, les puissance s’échelonnent de 75 à 122 ch. Un moteur essence de 116 ch et un moteur TGI fonctionnant au gaz naturel complètent l’offre. En matière d’aides à la conduite, le Caddy évolue en profondeur avec des aides inédites sur ce modèle. Il peut ainsi bénéficier du Travel Assist, qui combien aide au maintien dans la voie et régulateur de vitesse adaptatif. Une première dans un véhicule utilitaire Volkswagen. Le trailer assist facilite les manoeuvres, avec Side assist et rear traffic alert.

On peut s’étonner de voir la vitesse de démocratisation du Virtual Cockpit, apparu sur l’Audi TT il y a tout juste quelques années. Désormais, même un Caddy peut en profiter ! Cette planche de bord peut alors rappeler celle de la nouvelle Golf avec ses deux écrans. Mais est-ce que les acheteurs d’un Caddy iront vraiment cocher toutes les options ?

La gamme en version particulier sera constituée de 3 niveaux de finition : Caddy, Life et Style avec un niveau d’équipements annoncé en hausse.

Cette année Renault doit également renouveler son Kangoo, rival direct du Caddy.

