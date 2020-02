Nouvelle Citroën C3 : le restyling

Nouvelle Citroën C3

La nouvelle Citroën C3 arrivera dans les concessions en juin 2020. Avant de la découvrir en direct, voici les premières photos officielles communiquées par Citroën. La C3 2020 se concentre sur des évolutions de style, avec l’arrivée d’un « nouveau visage pour la marque ». Elle se caractérise par de nouveaux projecteurs à led et par une calandre qui vient désormais se faufiler jusqu’aux blocs optiques. Parmi les changements moins visibles mais qui seront remarqués par les connaisseurs, un nouveau dessin pour les Airbump latéraux, et aussi de nouveaux dessins pour les jantes alliage en 16″ et 17″.

Avec l’arrivée de 3 nouveaux stickers de toit, le nombre de configurations extérieures possible grimpe jusqu’à 97 ! L’image ci-dessous illustre certaines possibilités autorisées sur cette C3 restylée.

Dans l’habitacle, la Citroën C3 reçoit les sièges Advanced Confort déjà vus par exemple sur la C4 Cactus. La présentation profite aussi de deux nouvelles ambiances, dont une « Techwood » présentée plus bas.

En revanche aucune nouveauté sous le capot avec la reconduction du 3 cylindres Puretech en 83 et 110 ch, et du diesel BlueHDI 100 ch. Pour de l’hybridation ou une version électrique, il faudra attendre jusqu’à la prochaine génération ! Voilà qui laisse la C3 un cran derrière ses cousines de PSA, les nouvelles Opel Corsa et Peugeot e-208.

Avec déjà 750,000 exemplaires vendus depuis le lancement fin 2016, la C3 rencontre un grand succès. Et même si le million devrait arriver d’ici une année, la C3 n’a pas du patienter trop longtemps pour son restyling. Il faut dire que la catégorie est plutôt bousculée avec l’arrivée l’année passée des Renault Clio 5 et Peugeot 208 II.

Nouvelle Citroën C3

Nouvelle Citroën C3

Nouvelle Citroën C3

Nouvelle Citroën C3

AGNIESZKA-DOROSZEWICZ @ Continental Productions

Copyright AGNIESZKA_DOROSZEWICZ @ Continental Production