A6 Avant TFSI e quattro : break rechargeable

A6 Avant TFSI e quattro

Chez Audi, la gamme électrifiée continue de s’étendre à tous les niveaux en 2020. La preuve avec cette nouvelle A6 Avant TFSI e Quattro qui combine de nombreux avantages, avec la praticité et le volume d’un break et l’économie d’un modèle hybride plug-in. Cette A6 Avant 55 TFSI e quattro dispose d’un bloc essence 2.0 TFSI qui délivre 252 ch pour un couple de 370 Nm présent sur de nombreux modèles Audi. Mais ce moteur thermique est associé à un bloc électrique de 105 kW, ce qui autorise une puissance combinée de 270 kW, soit 367 ch ! On est donc très loin d’un modèle hybride et plan-plan à conduire….Le 0 à 100 km/h est expédié en 5,7 s, et la vitesse de pointe atteint les 250 km/h.

En mode électrique en revanche, il faudra avoir le pied plus léger, puisque la vitesse sera bridée à 135 km/h. L’autonomie en tout électrique est intéressante au quotidien, avec 51 km en cycle WLTP.

Audi parvient à homologuer sa nouvelle A6 Avant 55 TFSI e Quattro à 40 g de rejets de CO2 pour 2.O L/100 km. Jusqu’à présent avouez qu’il ne manque donc pas grand chose à ce break pour convaincre ! Cette nouvelle motorisation devrait donc séduire davantage que le moteur V6 3.0 TFSI, bien plus gourmand au quotidien.

Au niveau du coffre, ce break propose 406 litres, soit une quarantaine de plus que la berline équivalente. Il perd la capacité sous plancher d’un break 100 % thermique…

Le prix de ce break très attractif sera assez salé : il est annoncé à 72000 euros en Allemagne, et devrait être encore plus cher en France, en raison d’un équipement supérieur.

A6 Avant TFSI e quattro

A6 Avant TFSI e quattro

A6 Avant TFSI e quattro

A6 Avant TFSI e quattro

A6 Avant TFSI e quattro

A6 Avant TFSI e quattro