Peugeot e-Expert : le van électrique

Peugeot e-Expert

Le Peugeot e-Expert a été révélé aujourd’hui et de manière totalement digitale ( et safe ). Produit déjà à plus de 195.000 unités depuis son lancement en 2016, cette nouvelle génération d’Expert se dote d’une version 100 % électrique. Baptisé e-Expert, ce fourgon compact est disponible en trois longueurs comme les versions thermiques. Les Peugeot e-Expert Compact, Standard et Long mesurent ainsi 4,609 m, 4,959 m et 5,306 m de long.

Côté mécanique, le moteur électrique synchrone développe 100 kW, soit 136 ch, comme sur une e-208 GT. Bridé à 130 km/h en vitesse max, le e-Expert accélère de 0 à 100 km/h en 13,1 s.

Les professionnels auront le choix entre deux tailles de batteries. La plus petite de 50 kWh est donnée pour une autonomie en cycle WLTP de 230 km, alors que la plus généreuse de 75 kWh autorise 330 km d’autonomie.

Peugeot se dote ainsi d’un fourgon 100 % électrique parfaitement adapté aux livraisons en centre-ville, même lors des restrictions de circulation.

Précisons aussi que ce van Peugeot est également proposé sous blason Citroën et Opel avec les e-Jumpy et Vivaro-e, de quoi faire jouer la concurrence avant de passer commande…

S’il arrive au second semestre 2020, Peugeot n’a pas encore dévoilé les différents tarifs.

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Expert