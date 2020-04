Toyota Yaris Cross hybride : c’est pour 2021 !

Toyota Yaris Cross hybride

Pionner des petits SUV depuis de très nombreuses années avec le premier RAV4, Toyota a ensuite délaissé ce segment en étant surtout focalisé sur les segments supérieurs. Mais la stratégie évolue aujourd’hui, avec un petit frère aux SUV CH-R et RAV4 : la Yaris Cross. Fabriquée en France dans l’usine de Valenciennes, cette Toyota Yaris Cross sera commercialisée au courant de l’année 2021. Et son site de fabrication est parfaitement logique, puisqu’elle est destinée exclusivement au marché européen.

Longue de 4,18 m, la Yaris Cross dispose du même empattement que la Yaris, elle est également plus haute avec une garde au sol supérieure de 30 mm. Ces premières photos nous montrent le futur rival des Renault Captur, Peugeot 2008 et Fiat 500X sous tous les angles. Les designers Toyota n’ont pas lésiné sur les effets pour rendre leur Yaris Cross très aguichante. Un paramètre indispensable, puisqu’identifié comme la première motivation d’achat sur le segment B des SUV ! Lignes tendues, passages de roues marqués, carrosserie bi-ton, lunette arrière inclinée, bandeau de feux à l’arrière, la Toyota Yaris Cross a été dessinée pour séduire.

Basée sur la plate-forme GA-B, cette Yaris Cross bénéficiera bien évidemment d’une motorisation hybride qui fait le succès de la marque. Il s’agit d’un moteur d’une cylindrée de 1.5 L à cycle Atkinson. La puissance est annoncée à 116 ch, avec deux déclinaisons en deux roues et quatre roues motrices. La version 4X2 vise les meilleures émissions de CO2 puisqu’elles débutent à seulement 90 g ! Le chiffre équivalent pour la transmission intégrale AWD-i sera inférieur à 100 g. Cette seconde version sera la plus agile avec une suspension arrière à double triangulation.

Intéressant : Toyota nous donne son objectif de production de sa nouveauté, avec 150.000 unités par an. De quoi viser 8 % de parts du marché du segment, qui devient de plus en plus disputé !

