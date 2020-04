Opération : désinfection du véhicule avec les produits GS27

Nettoyant GS27 Antibactérien

Le coronavirus, responsable d’une pandémie mondiale, se transmet d’une personne à l’autre via des gouttelettes, crées lors d’un éternuement ou d’une toux. Ce virus n’est donc pas viral, mais il peut tout de même infecter certaines surfaces. Lorsqu’on touche celles-ci et qu’on touche ensuite son visage, on peut être ainsi contaminé.

La contamination environnementale pouvant être un facteur important de la transmission du covid-19, il est par conséquent indispensable de nettoyer et désinfecter son véhicule avec les produits adéquates.

Effectivement, la moindre surface dans l’habitacle auto où vous portez les mains peut être contaminée. Voilà pourquoi, il est essentiel de nettoyer & désinfecter consciencieusement votre voiture : depuis les poignées des portières jusqu’à la moindre commande, sans oublier le volant.

A ce titre, il convient de rappeler qu’une voiture est un véritable nid de germes potentiellement dangereux pour l’organisme. Cela peut notamment s’expliquer par la surexposition de cette dernière à la chaleur et à l’humidité qui sont deux facteurs favorisant la multiplication des champignons et des bactéries.

Aérer et nettoyer régulièrement l’habitable de son véhicule afin que celui-ci demeure le plus sain possible est essentiel en cette période d’épidémie.

Avant de nous attaquer à la chasse aux bactéries dans l’habitable, nous avons pris le soin de nettoyer préalablement la carrosserie de notre véhicule.

Aussi, pour le nettoyage de la carrosserie nous avons opté pour le Shampooing Autolustrant Titanium GS27.

Rappelons que le titanium est un composant léger et résistant utilisé dans l’industrie de pointe comme l’aéronautique.

Le spécialiste français du soin auto a réussit la prouesse d’intégrer cette technologie dans son shampooing créant une formule unique alliant brillance et protection.

Durant notre phase de nettoyage, nous avons particulièrement insisté sur les poignées extérieures, les montants de portières ou bien le hayon du coffre, bref vous l’aurez compris tous les endroits susceptibles d’être touchés quotidiennement.

Une fois la carrosserie et les différents éléments extérieurs minutieusement nettoyés nous avons procédé au rinçage du shampooing. Et sur ce point, force est de reconnaître que l’opération de rinçage s’est réalisée sous les meilleures auspices, avec un produit à haut pouvoir de rinçage ne laissant par conséquent aucune trace de mousse, un bon point.

Après cette petite séance de nettoyage de la carrosserie, notre véhicule brille comme un sous neuf et la peinture semble protégée des éléments grâce aux particules de titanium contenus dans le produit.

Mais l’aspect extérieur d’une auto ne fait pas tout, effectivement c’est surtout à l’intérieur de notre habitacle que nous nous sommes attelés à mener une chasse tous les microbes en circulation, enfin du moins, un maximum…

A titre d’information, le volant contient à lui seul pas moins de 800 bactéries au cm2… facilitant de facto, la propagation des bactéries dans l’ensemble de l’habitacle.

Sans compter qu’en période d’épidémie, le simple nettoyage ne suffit pas, il faut impérativement désinfecter son véhicule.

Pour désinfecter l’habitable de notre véhicule, nous avons opté pour le Nettoyant Désinfectant Toutes Surfaces GS27.

Ce désinfectant comme son nom l’indique, permet de nettoyer et d’assainir rapidement l’intérieur de son véhicule.

Sous forme de spray d’une contenance de 500 ml, le produit permet de détruire selon le manufacturier français 99,9 % des bactéries tout en laissant une odeur très agréable dans l’habitacle.

Nous ne saurions vous conseiller de ne négliger aucune surface, boucle de ceinture de sécurité, levier de vitesse, levier de frein à main, commandes de fermetures électriques, régulateur de vitesse et vitres électrique : aucune surface ne doit faire l’impasse à un nettoyage minutieux.

Sans oublier, l’écran tactile de votre véhicule, souvent colonisé par des milliers de bactéries.

A l’utilisation, nous avons apprécié l’odeur et le fait que ce produit soit non gras. Avec quelques pulvérisations de ce produit, vous pouvez venir à bout de l’essentiel des composants de l’habitable.

Après application du produit, les différents plastiques de notre 308 ont retrouvé leur aspect d’origine tout en laissant un léger parfum de frais dans l’habitable. Concernant, le volant en cuir de notre véhicule, nous n’avons noté aucune sensation de film gras ni d’une quelconque détérioration après application du produit, un bon point.

L’entretien de la climatisation :

Saviez-vous qu’utiliser son système d’air conditionné pour le dégivrage et pour désembuer l’hiver s’avère extrêmement efficace ? En moins d’une minute, votre champ de vision s’éclaircit et vous voilà parti sans avoir écrasé personne.

En effet, la climatisation créer un air sec, qui réduit ainsi l’humidité dans le véhicule et évite par conséquent d’avoir de la buée sur les vitres.

Mais qui dit fonctionnement de la climatisation, dit également un entretien sans faille et une fois de plus, le spécialise français GS27 semble avoir trouvé la parade avec le Désinfectant Ventilation Climatisation et habitacle New Car GS27. Sous forme d’un petit pulvérisateur (150 ml), ce produit vous permettra de nettoyer et désinfecter l’ensemble du circuit d’air de votre véhicule.

L’application du produit dans l’habitable est on ne peut plus simple, les différentes explications concernant le mode opératoire sont parfaitement expliquées et permettent de laisser agir le produit tout en restant à l’extérieur du véhicule, fort pratique.

Après utilisation, le Désinfectant Ventilation Climatisation et habitable New Car GS27 permet de respirer un air sain dans son véhicule. Ce produit est ainsi innovant car contrairement au pulvérisateur classique pour masquer les odeurs, le Désinfectant Ventilation Climatisation et habitable New Car GS27 fonctionne en symbiose avec le système de climatisation et de ventilation de votre véhicule, de sorte à traiter toutes les surfaces intérieures de la voiture.

L’habitacle de notre véhicule étant parfaitement désinfecté, il en demeure pas moins que le nettoyage régulier des mains est primordial.

Se laver les mains le plus souvent possible est donc une priorité !

Les spécialistes de l’hygiène conseillent aux citoyens de se laver les mains le plus régulièrement possible. Cela semble évident et pourtant se laver les mains soigneusement avec de l’eau et du savon, durant 20 secondes minimum, est un des gestes barrière indispensable contre coronavirus. Pour bien vous laver les mains, frottez les paumes, l’extérieur, les poignets, les jointures le bout des doigts, les ongles. Séchez les mains à l’air libre ou avec une serviette propre. Si vous êtes à l’extérieur ou en voiture et que vous n’avez pas de savon, utilisez du gel hydroalcoolique.

Ce qui n’est pas chose évidente vous en conviendrez lorsque vous êtes sur la route, aussi GS27 propose une solution « Gel Mains Hydroalcoolique ».

Spécifications :

Action bactéricide en 1 minute, selon la norme EN1500 en conditions de propreté.

Action virucide en 30 secondes, selon la norme EN14476 sur H1N1 en conditions de propreté.

Action contre le virus n-Cov 2019 chinois de la famille des coronavirus selon l’Agence de la santé publique.

Très facile à ranger dans son vide poche ou sa boite à gants, ce produit de nettoyage hydroalcoolique sous forme de flacon (250ml) permet de conserver à portée de main le produit de nettoyage. En outre, nous avons trouvé très agréable l’application du produit, qui laisse sur les mains un très subtile parfum aux agrumes.

Notre avis :

En ces temps de pandémie, l’habitacle doit faire l’objet de toutes les attentions avec un entretien le plus régulier et consciencieux possible.

Avec cette sélection de produits de la gamme GS27, nous avons réussi à cibler notre rayon d’action contre la chasse aux bactéries avec des produits de qualité laissant un parfum très agréable dans l’habitacle.

De quoi rendre les trajets on ne peut plus agréables et ainsi nous préserver un maximum des microbes avec une réelle tranquillité d’esprit au volant.

