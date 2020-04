6 millions de Volkswagen Tiguan !

Volkswagen annonce avoir produit plus de 6 millions d’exemplaires de son SUV compact Tiguan. Au sein du groupe Volkswagen, avec 910.926 unités fabriquées en 2019, le Tiguan est devenu le best-seller mondial de la marque. Ce succès repose sur une stratégie planétaire, puisque le modèle est disponible dans 80 % des marchés automobiles du monde.

Autre succès : le Tiguan fait partie des 3 SUV les plus vendus au monde.

Volkswagen Tiguan Allspace

Deux modèles sont disponibles avec deux empattements différents. Si en Europe le plus court est le plus diffusé, le Tiguan Allspace proposé en 7 places est la seule version disponible aux Etats-Unis. On le retrouve également sur le marché chinois, il s’agit là-bas du Tiguan L.

Lancé au printemps 2016, le Tiguan de deuxième génération fête déjà son quatrième anniversaire. Le restyling devrait donc arriver sous peu, avec une face avant revisitée façon T-Roc. Les blocs optiques vont s’affiner, avec un débordement sur les ailes à la manière de la nouvelle Golf. Ce facelift concernera chez nous les deux carrosseries de Tiguan. Les nouveautés concerneront également le moteur avec l’arrivée des nouvelles motorisations à micro-hybridation e-TSI.