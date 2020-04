Série limitée Mazda 100ème Anniversaire

Cette année, Mazda célèbre son centième anniversaire. Et crise de Covid-19 ou pas, le constructeur japonais nous propose une série limitée 100ème anniversaire sur toute sa gamme : Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30, CX-5 et MX-5 !

Et c’est le premier véhicule de tourisme de la marque qui est mis en avant dans ces photos : la R360 Coupé. Un modèle qui a son lancement était disponible avec une carrosserie blanche et un toit bordeaux, et qui participa à son succès en 1960.

Extérieurement, cette série comprend une peinture Snow Flake White Pearl Mica. Des badges 100 ème anniversaire sont apposés sur les côtés, et les jantes alliage reçoivent également des centres de roues spécifiques. A l’intérieur, la moquette est proposée dans un coloris « Burgundy ». Appuie-tête frappés du logo « 100ème Anniversaire », tapis de sol assortis font partie de la dotation. Même la télécommande reçoit elle aussi ce logo, et sera livrée dans un joli boîtier.

Dans le cas de la MX-5, la capote en toile reprend la teinte Burgundy de la sellerie cuir, et cela en fera certainement un modèle très recherché par la suite. Si vous souhaitez conserver votre future MX-5 de longues années, il est très intéressant de miser sur ce type de série spéciale. Sa revente sera plus facile, et vous en tirerez un meilleur prix !

Mazda annonce le lancement commercial de cette série limitée à l’automne prochain, les prix seront donc communiqués ultérieurement.

Mazda MX-5 100 ème anniversaire

