Suite à la réforme du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) en 2017, toutes les démarches administratives pour l’obtention d’une carte grise se font sur Internet. C’est ainsi, plusieurs plateformes en ligne ont vu le jour afin de faciliter les démarches. Elles permettent en général de remplir toutes les étapes allant de l’introduction du dossier d’immatriculation à la délivrance du certificat d’immatriculation en passant par l’établissement des duplicatas.

Quels sont cependant les services offerts par différentes plateformes de carte grise en ligne ? Découvrez cela dans cet article.

L’établissement de la carte grise

Le premier service en vue sur les sites de carte grise en ligne est l’établissement de la carte grise pour un véhicule nouvellement acquis. Depuis la réforme qui a donné lieu à l’établissement des cartes grises via Internet, il est devenu plus facile d’obtenir cette pièce obligatoire. Les plateformes spécialisées dans ce service vous permettent de suivre la

procédure, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Il suffira alors de vous connecter depuis votre ordinateur et de suivre la procédure indiquée. Vous donnez tous les renseignements sur votre véhicule et votre identité avant de valider la demande d’immatriculation. Vous pouvez ainsi obtenir cette pièce obligatoire et circuler en toute légalité sans avoir eu besoin de vous déplacer. https://guichetcartegrise.com vous propose une procédure rapide en quelques clics.

L’établissement de la plaque d’immatriculation

Après l’établissement de la carte grise en ligne, il est également possible d’obtenir sa plaque d’immatriculation en ligne. Certaines plateformes offrent la possibilité de choisir un pack comprenant la carte grise et la plaque d’immatriculation. Dans ce cas, il ne sera plus nécessaire de vous rendre à la préfecture pour établir votre plaque d’immatriculation, ni

même d’effectuer la visite technique. Ce package vous permettra certainement de bénéficier de bons tarifs pour les deux services.

La vérification de plaque d’immatriculation

Ce n’est pas fini ! Les plateformes de cartes grises en ligne sont aussi impliquées dans la vérification des plaques d’immatriculation. Ce service est d’autant plus alléchant qu’il n’est pas payant. Si votre plaque n’est pas bien immatriculée, le site se chargera d’effectuer les démarches nécessaires pour la régularisation.

Les avantages offerts par les sites de carte grise en ligne

Nés à la suite d’une réforme préfectorale, les sites de carte grise en ligne offrent de nombreuses facilités. Il n’est plus possible depuis leur création d’aller à la préfecture ou à la sous-préfecture pour effectuer les démarches, mais cela représente de gros avantage pour les automobilistes.

-La possibilité d’introduire son dossier d’immatriculation en quelques clics ;

– Des tarifs avantageux avec plusieurs services inclus ;

– Une procédure plus rapide sans tracas et sans perte de temps.

Obtenez plus d’information sur les avantages offerts par Internet dans les services administratifs sur ce lien.

Précisons également que les services de Préfecture en ligne sont regroupés sur le site de l’ANTS qui permet de déclarer la vente d’une voiture, de demander un duplicata, ou encore de faire sa demande de carte grise en ligne sans frais.