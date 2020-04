Bonus de 6000 euros pour les électriques : jusqu’à quand ?

La Renault ZOE est la voiture électrique la plus vendue en France

Jusqu’à quand pourrons nous profiter du bonus électrique de 6000 euros sur l’achat d’une voiture électrique ? Initialement ce montant important de bonus était valable pour toute voiture électrique immatriculée avant le 31 mars 2020. Le confinement a finalement amené à reconduire cette date au 15 juin 2020, ce qui serait censé redonner un peu de marges aux concessionnaires pour livrer et immatriculer les voitures électriques concernées.

Car avec la crise du Covid-19, tout est presque à l’arrêt dans le monde de l’automobile. Les usines ont du fermé leurs portes, à la fois pour protéger leurs salariés, mais aussi pour faire face à une baisse des ventes brutale du fait de la fermeture de l’ensemble des points de vente.

Néanmoins du fait du report, il est encore possible de passer commande en avril 2020 d’une électrique pour pouvoir profiter des meilleures conditions avec le bonus de 6000 euros. Rappelons qu’en 2020 ce bonus de 6000 euros n’est plus compatible avec les voitures facturées plus de 45000 euros, ce qui exclut de nombreux modèles premium. Cette aide ne doit pas non plus excéder 27 % du prix total d’achat.

Chez Testla, certains modèles peuvent profiter d’un bonus de 3000 euros qui concerne les voitures dont le tarif est compris entre 45000 et 60000 euros.

Il avait déjà été annoncé qu’à partir de 2021, le bonus pour les particuliers serait revu à la baisse avec un montant de 5000 euros. Mais qu’en sera-t-il avec la crise économique qui s’annonce ? L’état pourra-t-il se permettre de subventionner l’achat de véhicules électriques ?

Si la feuille de route est maintenue, le bonus passera ensuite à 4000 euros en 2022. Mais rien ne garantit qu’un nouveau décret ne viendra pas tout bousculer pour épargner les finances publiques…

Commander une voiture électrique pendant le confinement ?

Renault fait actuellement une offre sur tout le mois d’avril pour la commande d’une ZOE, sous forme d’une location longue durée LLD à partir de 179 euros par mois sans condition de reprise, après un premier versement de 2000 euros.

Chez Tesla, il est également possible de réserver des voitures en stock moyennant un acompte de 100 euros à payer en CB. C’est peut-être le moyen de négocier à distance, car les commandes sont presque à l’arrêt actuellement pour les constructeurs.